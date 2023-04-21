https://sputniknews.com.tr/20230421/bayram-sabahi-tartistigi-annesini-oldurdu-1070018688.html
Bayram sabahı tartıştığı annesini öldürdü
Bayram sabahı tartıştığı annesini öldürdü
Ağrı'da, 29 yaşındaki M.G. ile 50 yaşındaki annesi S.G. arasında çıkan tartışma sırasında oğlu tarafından bıçakla yaralanan anne S.G., yapılan tüm müdahalelere... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T15:51+0300
2023-04-21T15:51+0300
2023-04-21T15:51+0300
yaşam
ağrı
cinayet
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Abide Mahallesi Şafak Apartmanı'nda yaşayan anne S.G. (50) ile oğlu M.G. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.AA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından M.G, annesini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, tedaviye alınan S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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ağrı, cinayet
Bayram sabahı tartıştığı annesini öldürdü
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Ağrı'da, 29 yaşındaki M.G. ile 50 yaşındaki annesi S.G. arasında çıkan tartışma sırasında oğlu tarafından bıçakla yaralanan anne S.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı M.G., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Abide Mahallesi Şafak Apartmanı'nda yaşayan anne S.G. (50) ile oğlu M.G. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
AA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından M.G, annesini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, tedaviye alınan S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.