https://sputniknews.com.tr/20230421/bayram-sabahi-tartistigi-annesini-oldurdu-1070018688.html

Bayram sabahı tartıştığı annesini öldürdü

Bayram sabahı tartıştığı annesini öldürdü

Ağrı'da, 29 yaşındaki M.G. ile 50 yaşındaki annesi S.G. arasında çıkan tartışma sırasında oğlu tarafından bıçakla yaralanan anne S.G., yapılan tüm müdahalelere... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T15:51+0300

2023-04-21T15:51+0300

2023-04-21T15:51+0300

yaşam

ağrı

cinayet

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Abide Mahallesi Şafak Apartmanı'nda yaşayan anne S.G. (50) ile oğlu M.G. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.AA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından M.G, annesini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, tedaviye alınan S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​​ Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ağrı

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ağrı, cinayet