Bakan Varank'tan İmamoğlu'na: Siz yan gelip yatıyormuşsunuz

"Ne dediler? Biz 'Türkiye'nin otomobilini yapacağız' dediğimizde, Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye o kadar kabiliyetli bir ülke ki biz kendimize inanırsak üstesinden gelemeyeceğimiz evelallah hiçbir şey olmaz. Bizim yerli ve milli bir otomobilimiz olması lazım' dediğinde ne dediler? 'Biz otomobil yapamayız' dediler. 'Yerli ve milli otomobil yapmak intihardır' dediler. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız 'Hayır, biz bunu başaracağız' dedi ve yola koyuldu. 2019 yılında Türkiye'nin otomobilini kamuoyuna tanıttığımızda bize dediler ki 'İki tane araç gösterdiniz ama hani bunun fabrikası, bunları nerede ürettiniz?' Biz Gemlik'te temellerini attık. Bu sefer ne dediler? 'Siz bu fabrikayı tamamlayamazsınız.' 'Nasıl geçmişte Erbakan Hoca temeller atıyordu, sizler de temeller atıyorsunuz. Bakalım bunu bitirebilecek misiniz?' dediler ama biz bu temellerin üstüne fabrikamızı inşa ettik ve fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. O zaman ne dediler? 'Siz bu fabrikayı yaptınız ama bunun içerisinde üretim bantları yok. Siz insanları kandırıyorsunuz. Bu araçları İtalya'dan getiriyorsunuz.' Biz araçları yollara çıkarmaya başladık. Bu sefer dediler ki 'Bu araçlar 2 milyondan aşağı olmaz. Siz bunları kime satacaksınız? Bunu kimse almaz.' Araçlar ön satışa çıktı. Bırakın bini, 5 bini tam 177 bin vatandaşımız bu araçları satın almak için ön sipariş verdi. Şimdi bütün bakan arkadaşlarımız makam aracı olarak Türkiye'nin otomobilini kullanıyorlar. Peki, bizi eleştirenlerden siz hiçbir ses seda duydunuz mu? Hiç ağızlarını açıp bir şey söylüyorlar mı? Normalde utanma duygusu olan bir insan ya özür dilerdi ya da 'Helal olsun, biz yanılmışız' derdi ama bunu yapmadılar."