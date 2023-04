Bakan Varank'tan İmamoğlu'na: Siz yan gelip yatıyormuşsunuz

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'ye büyük bir müjde verdi dün. Karadeniz'deki doğal gazı karayla buluşturduk değil mi? Evet. Ne diyorlardı? 'Siz yıllardır gaz bulduk diyorsunuz, hani bu gaz nerede' diyorlardı değil mi? İşte o gazı karayla buluşturduk ama yetmedi. Bir de bir müjde verdik. Bir yıl boyunca mutfaklarda, ısınmada kullanılan yani ortalama her evde 25 metreküp doğal gaz bütün vatandaşlarımıza bedava. Biz onun derdindeyiz. Üretmenin derdindeyiz. Allah'ın izniyle o yaptıklarımızın ürettiklerimizin karşılığını da hep beraber göreceğiz. Bu refahı hep beraber paylaşacağız. İnşallah bir olursak, beraber olursak, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durursak Türkiye Yüzyılı'nı da hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri, Allah'ın izniyle olacak. Nasıl şu anda dünya siyasetinde, Orta Doğu siyasetinde, bölgemizde Türkiye'yi hesaba katmadan hiçbir plan yapılamıyorsa Allah'ın izniyle tüm dünyada Türkiye'nin ağırlığını biz göreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerini hep beraber yaşayacağız. Biz buna inanıyoruz ve bizim tek güvencemiz var. Önce milletimize, sonra Allah'a güveniyoruz. Bizim milletimiz aziz millet. Her zaman feraset sahibidir. Her zaman doğru tercih yapar ve Allah'ın izniyle bu sefer de doğru tercihi yapacak, Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı yapacak, Türkiye gemisinin kaptan köşküne oturtacak."