https://sputniknews.com.tr/20230421/bakan-soylu-kahramanmarasta-hortum-meydana-geldi-22-yaralimiz-var-4-kisi-de-yogun-bakimda-1069989338.html
Bakan Soylu: Kahramanmaraş’ta hortum meydana geldi, 22 yaralımız var, 4 kişi de yoğun bakımda
Bakan Soylu: Kahramanmaraş’ta hortum meydana geldi, 22 yaralımız var, 4 kişi de yoğun bakımda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kahramanmaraş Pazarcık'ta maalesef büyük bir hortum meydana geldi. 22 yaralımız var. 4 kişi de yoğun bakımda. Bütün... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T00:17+0300
2023-04-21T00:17+0300
2023-04-21T00:17+0300
türkiye
kahramanmaraş
süleyman soylu
hortum
can kaybı
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Ramazan ayının son gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taksici esnafıyla bir iftarda buluştu. İftar sonrası konuşma yapan Bakan Soylu, "Şoför esnafımız en kısa zamanda Togg ile buluşmuş olacak. Ben sürüyorum. Sürüş keyfi güzel. Kaç günden beridir de bütün şoför esnafımızla da selamlaşıyoruz. Bunları ülkemize buluşturan kıymetli Cumhurbaşkanımız yaklaşık 2,5 saat önce 'bu akşam nereye gideceksin' dedi. Kusura bakmayın gelemeyeceğiz dedim, İstanbul’da taksicilerimizle şoför esnafımızla birlikte olacağız. Her birinizi hususen kıymetli Cumhurbaşkanımızın selamları var ve bayram dilekleri var" dedi.Türkiye'nin 6 Şubat’ta büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını ve yaklaşık 3-4 saat önce Kahramanmaraş Pazarcık'ta maalesef büyük bir hortum meydana geldiğini belirten Soylu, "Şu ana kadar bir kaybımız yok ilk önce bir çocuğumuzun vefat etti haberi geldi ama daha sonradan sağlık ekiplerimizin 45 dakikalık çalışması sonucu hayata döndürüldü. Ve hastaneye götürüldü. 22 yaralımız var. 4 kişi de yoğun bakımda. Ama fotoğraflarda videolarda gördüğümüz zaman ortada büyük bir felaket olmuş. Bütün çatılar neredeyse uçmuşlar. Bütün valilerimiz oradaydı zaten. Zarar gören yerleri hemen telafi etmeye başladılar. Geçmiş olsun. Bölgesinde o kadar büyük pazarlıkların altına imza attınız gibi tüm sadece gıda kolisini aşa kadar değil aynı zamanda konteynırına kadar ne istediysek ne desek istediysek oradan biz bazen istemeden gönderdiniz. Allah birinizi bin etsin, Allah sizden razı olsun, Allah bu milletin büyük milletin evladı olduğu için büyük bir onur duyduğumuzu bir kere daha söylüyor ve sizlere teşekkürler ediyoruz. Ben telefonun öteki ucunda bir adamım iki elim kanda olsa da şu masadakilerden kim olursa olsun beni aradıkları zaman yarım saat bir saat en geç bir buçuk saate dönerim. Çünkü sizin meseleniz benim meselemdir. Ben alın terinin ve emeğin ne olduğunu bilen bir evladınız bir kardeşinizim. ÖTV meselesi gündemimize çok geldi. Maliye Bakanımızla da konuştuk. Bu konuyu Cumhurbaşkanımızla bir kere daha konuşacağız. Ben inanıyorum ki buradan güzel bir haber çıkacak size” diye konuştu.
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kahramanmaraş, süleyman soylu, hortum, can kaybı
kahramanmaraş, süleyman soylu, hortum, can kaybı
Bakan Soylu: Kahramanmaraş’ta hortum meydana geldi, 22 yaralımız var, 4 kişi de yoğun bakımda
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kahramanmaraş Pazarcık'ta maalesef büyük bir hortum meydana geldi. 22 yaralımız var. 4 kişi de yoğun bakımda. Bütün valilerimiz oradaydı zaten. Zarar gören yerleri hemen telafi etmeye başladılar” dedi.
Ramazan ayının son gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taksici esnafıyla bir iftarda buluştu. İftar sonrası konuşma yapan Bakan Soylu, "Şoför esnafımız en kısa zamanda Togg ile buluşmuş olacak. Ben sürüyorum. Sürüş keyfi güzel. Kaç günden beridir de bütün şoför esnafımızla da selamlaşıyoruz. Bunları ülkemize buluşturan kıymetli Cumhurbaşkanımız yaklaşık 2,5 saat önce 'bu akşam nereye gideceksin' dedi. Kusura bakmayın gelemeyeceğiz dedim, İstanbul’da taksicilerimizle şoför esnafımızla birlikte olacağız. Her birinizi hususen kıymetli Cumhurbaşkanımızın selamları var ve bayram dilekleri var" dedi.
Türkiye'nin 6 Şubat’ta büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını ve yaklaşık 3-4 saat önce Kahramanmaraş Pazarcık'ta maalesef büyük bir hortum meydana geldiğini belirten Soylu, "Şu ana kadar bir kaybımız yok ilk önce bir çocuğumuzun vefat etti haberi geldi ama daha sonradan sağlık ekiplerimizin 45 dakikalık çalışması sonucu hayata döndürüldü. Ve hastaneye götürüldü. 22 yaralımız var. 4 kişi de yoğun bakımda. Ama fotoğraflarda videolarda gördüğümüz zaman ortada büyük bir felaket olmuş. Bütün çatılar neredeyse uçmuşlar. Bütün valilerimiz oradaydı zaten. Zarar gören yerleri hemen telafi etmeye başladılar. Geçmiş olsun. Bölgesinde o kadar büyük pazarlıkların altına imza attınız gibi tüm sadece gıda kolisini aşa kadar değil aynı zamanda konteynırına kadar ne istediysek ne desek istediysek oradan biz bazen istemeden gönderdiniz. Allah birinizi bin etsin, Allah sizden razı olsun, Allah bu milletin büyük milletin evladı olduğu için büyük bir onur duyduğumuzu bir kere daha söylüyor ve sizlere teşekkürler ediyoruz. Ben telefonun öteki ucunda bir adamım iki elim kanda olsa da şu masadakilerden kim olursa olsun beni aradıkları zaman yarım saat bir saat en geç bir buçuk saate dönerim. Çünkü sizin meseleniz benim meselemdir. Ben alın terinin ve emeğin ne olduğunu bilen bir evladınız bir kardeşinizim. ÖTV meselesi gündemimize çok geldi. Maliye Bakanımızla da konuştuk. Bu konuyu Cumhurbaşkanımızla bir kere daha konuşacağız. Ben inanıyorum ki buradan güzel bir haber çıkacak size” diye konuştu.