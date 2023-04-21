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https://sputniknews.com.tr/20230421/bakan-kurum-depremin-uzerinden-80-gun-gecti-yarin-ilk-konutlari-teslim-edecegiz-1069997118.html
Bakan Kurum: Depremin üzerinden 80 gün geçti, yarın ilk konutları teslim edeceğiz
Bakan Kurum: Depremin üzerinden 80 gün geçti, yarın ilk konutları teslim edeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremin üzerinden yaklaşık 80 gün geçti anahtarlarımızı teslim ediyoruz. Önceliğimiz deprem... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T09:33+0300
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murat kurum
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konut
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kıldı. Kurum, namazdan çıktıktan sonra vatandaşlara çikolata ve simit ikram etti.Bakan Kurum, şunları ifade etti:“Bugün bayramın birinci günü, İnşallah öğleden sonra da sayın cumhurbaşkanımız teşrifleriyle Gaziosmanpaşa'da, İstanbul'umuzun dönüşümüne ilişkin, Türkiye yüzyılının dönüşümüne ilişkin çok önemli müjdeleri yine bayram müjdesi olarak milletimizle paylaşacaklar. Ve orada devletimizin desteklerini yine yapım desteğini TOKİ'mizde yapacağımız desteklerimizi milletimize müjdeleyecek. Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. İşte bayramlarda camilerimiz dolup taştı. Burada birlik, kardeşlik, huzur içerisinde Bayram namazımızı eda ettik. İnşallah bu huzuru ülkemizin 81 iline, 780 bin kilometre kare vatan toprağına yayacak anlayışla biz çalışmalarımızı yapmaya gayret göstereceğiz ve bu çerçevede inşallah öğleden sonra sayın cumhurbaşkanımızın açıklayacağı müjdelerle birlikte de ülkemizi, İstanbul'umuzu depreme dirençli hale getirecek. Bu manada işte hep söylüyoruz, deprem değil, bina öldürür ve bu anlayışla inşallah binalarımızı yenileyeceğiz. Vatandaşlarımıza el ele, gönül gönüle inşallah bu çalışmalarımızı yapacağız. Tekrar tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin de gözlerinden öpüyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.”Bakan Kurum, “Öyle hızlı günler yaşıyoruz ki 4-5 gün önce İstanbul Finans Merkezi'ni İstanbul'umuza kazandırdık, Ardından Fikirtepe'nin anahtarlarını teslim ettik. Orada Pendik'te Dumlupınar mahallemizdeki dönüşümün temellerini attık. Dün Beyoğlu Okmeydanı'nda yeni konutlarımızın anahtarlarını verdik. Yine otoparkımızın, millet bahçemizin temellerini attık. Bugün de İstanbul'umuzun dönüşümüne ilişkin inşallah hem temellerimizi, rezerv konutlarımızın temellerini atacağız. Hem de orada bitirdiğimiz konutların anahtarlarının teslimini yapacağız. Yarın da vatandaşlarımıza, depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi biten ilk konutlarımızı teslim edeceğiz. Onların mutluluklarına hep birlikte şahit olacağız. Evlerine misafir olacağız. Bir nebze de olsa o acıları unutturabilmek adına depremzede ailelerimizle sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gaziantep'te yine Kahramanmaraş'ta bitirdiğimiz ilk köy konutlarımızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Depremin üzerinden yaklaşık 80 gün geçti anahtarlarımızı teslim ediyoruz. 15’inci gün sözleşmelerimizi yaptık. İnşaatlarımıza başladık, hamdolsun. Devletimiz güçlü. Milletimiz, devletimiz ilk andan itibaren tek yürek olduk, tek yumruk olduk. İnşallah son ana kadar da aynı anlayışla çalışacağız. Önceliğimiz deprem bölgesi ardından İstanbul'umuza odaklanacağız ve İstanbul'umuzda da büyük dönüşümü, yüzyılın dönüşümünü inşallah el birliği içerisinde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.
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murat kurum, deprem, konut, deprem
murat kurum, deprem, konut, deprem

Bakan Kurum: Depremin üzerinden 80 gün geçti, yarın ilk konutları teslim edeceğiz

09:33 21.04.2023
© AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremin üzerinden yaklaşık 80 gün geçti anahtarlarımızı teslim ediyoruz. Önceliğimiz deprem bölgesi ardından İstanbul'umuza odaklanacağız ve İstanbul'umuzda da büyük dönüşümü, yüzyılın dönüşümünü inşallah el birliği içerisinde yürüteceğiz” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kıldı. Kurum, namazdan çıktıktan sonra vatandaşlara çikolata ve simit ikram etti.
Bakan Kurum, şunları ifade etti:
“Bugün bayramın birinci günü, İnşallah öğleden sonra da sayın cumhurbaşkanımız teşrifleriyle Gaziosmanpaşa'da, İstanbul'umuzun dönüşümüne ilişkin, Türkiye yüzyılının dönüşümüne ilişkin çok önemli müjdeleri yine bayram müjdesi olarak milletimizle paylaşacaklar. Ve orada devletimizin desteklerini yine yapım desteğini TOKİ'mizde yapacağımız desteklerimizi milletimize müjdeleyecek. Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. İşte bayramlarda camilerimiz dolup taştı. Burada birlik, kardeşlik, huzur içerisinde Bayram namazımızı eda ettik. İnşallah bu huzuru ülkemizin 81 iline, 780 bin kilometre kare vatan toprağına yayacak anlayışla biz çalışmalarımızı yapmaya gayret göstereceğiz ve bu çerçevede inşallah öğleden sonra sayın cumhurbaşkanımızın açıklayacağı müjdelerle birlikte de ülkemizi, İstanbul'umuzu depreme dirençli hale getirecek. Bu manada işte hep söylüyoruz, deprem değil, bina öldürür ve bu anlayışla inşallah binalarımızı yenileyeceğiz. Vatandaşlarımıza el ele, gönül gönüle inşallah bu çalışmalarımızı yapacağız. Tekrar tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin de gözlerinden öpüyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.”
Bakan Kurum, “Öyle hızlı günler yaşıyoruz ki 4-5 gün önce İstanbul Finans Merkezi'ni İstanbul'umuza kazandırdık, Ardından Fikirtepe'nin anahtarlarını teslim ettik. Orada Pendik'te Dumlupınar mahallemizdeki dönüşümün temellerini attık. Dün Beyoğlu Okmeydanı'nda yeni konutlarımızın anahtarlarını verdik. Yine otoparkımızın, millet bahçemizin temellerini attık. Bugün de İstanbul'umuzun dönüşümüne ilişkin inşallah hem temellerimizi, rezerv konutlarımızın temellerini atacağız. Hem de orada bitirdiğimiz konutların anahtarlarının teslimini yapacağız. Yarın da vatandaşlarımıza, depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi biten ilk konutlarımızı teslim edeceğiz. Onların mutluluklarına hep birlikte şahit olacağız. Evlerine misafir olacağız. Bir nebze de olsa o acıları unutturabilmek adına depremzede ailelerimizle sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gaziantep'te yine Kahramanmaraş'ta bitirdiğimiz ilk köy konutlarımızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Depremin üzerinden yaklaşık 80 gün geçti anahtarlarımızı teslim ediyoruz. 15’inci gün sözleşmelerimizi yaptık. İnşaatlarımıza başladık, hamdolsun. Devletimiz güçlü. Milletimiz, devletimiz ilk andan itibaren tek yürek olduk, tek yumruk olduk. İnşallah son ana kadar da aynı anlayışla çalışacağız. Önceliğimiz deprem bölgesi ardından İstanbul'umuza odaklanacağız ve İstanbul'umuzda da büyük dönüşümü, yüzyılın dönüşümünü inşallah el birliği içerisinde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.
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