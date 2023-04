Bahçeli: Milletimiz umutla geleceğe bakıyor

https://sputniknews.com.tr/20230421/bahceli-milletimiz-umutla-gelecege-bakiyor-1070006227.html

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.AA'da yer alan habere göre Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü.Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Bahçeli, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bugüne kadar geçen sürenin ramazan ayını da kapsadığını anımsatarak, şunları kaydetti:"Acılı, hüzünlü geçen bir süreç. Ama şu an için milletçe bir bayrama erişmenin getirdiği ayrı bir mutluluk da var. Şu an için Türkiye'de hayat normalleşiyor. Milletimiz umutla geleceğe bakıyor. Bayram sonrası gelişmeleri de dikkate aldığımızda Türkiye aynı zamanda millet iradesine de başvuracak bir süreci yaşıyor. Zannediyorum Türk milleti önemli kararlar almak suretiyle Türkiye'deki bu acılı, hüzünlü bütün süreleri aşacak ve milletçe güler yüzlü bir topluluk haline gelebilecek şartlar oluşacaktır."Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine de değinerek, "Milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde kaynaşmış, bütünleşmiş, her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 Mayıs'a ulaşmanın gayreti içerisinde olmalıyız. İnşallah Cenab-ı Allah bunu nasip edecektir." şeklinde konuştu.

