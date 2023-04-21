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Babacan'dan Erdoğan'ın 'Bebecan' benzetmesine yanıt: Bütün gençler adına bundan gurur duyuyorum
Babacan'dan Erdoğan'ın 'Bebecan' benzetmesine yanıt: Bütün gençler adına bundan gurur duyuyorum
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'da yaptığı açıklamada, “Sayın Erdoğan geçenlerde bana ‘Bebecan’ demiş. Senin o Bebecan dediğin, bu ülkenin... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T07:07+0300
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politika
ali babacan
recep tayyip erdoğan
deva partisi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ve beraberindeki heyetle bugün yapacağı bayram programı için Diyarbakır’a gelerek, Kayapınar ilçesinin Diclekent Mahallesi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Babacan’a burada CHP 1’inci sıra adayı Sezgin Tanrıkulu, ittifak partilerinin temsilcileri ve milletvekili adayları katıldı. Burada partililere hitap eden Ali Babacan, bayrama buruk girdiklerini belirterek, "Bir bayrama daha beraber giriyoruz. Bu bayrama üzgün olarak giriyoruz. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acıları hala çok taze. Aday listelerinin çıkmasına çok az bir süre CHP’den bize bir öneri geldi. Dediler ki biz ayrı ayrı girdiğimizde hep kaybediyoruz. Fakat beraber girdiğimiz zaman hepimiz kazanıyoruz. Bizde hesabımızı yaptığımızda baktığımızda tek listeden girince havuz büyüyor. Millet ittifakı açısından daha fazla milletvekili çıkıyor. Diğer partilerin kararıyla da 5 partinin tek listeden seçime girmesiyle ilgili kararımızı netleştirdik. Mevzu Türkiye ise ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak. Türkiye’nin yarınlarında buluşarak, o hedefe beraber yürüyeceğimizi ülkeye göstermiş olacağız. Bir zamanlar bizi küçümseyen iktidar bugünlerde beni hiç dilinden düşürmüyor” dedi.Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın son günlerde adını hep söylediğini ve kendisine ‘Bebecan’ dediğini ifade eden Babacan, şu ifadeleri kullandı:
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ali babacan, recep tayyip erdoğan, deva partisi
ali babacan, recep tayyip erdoğan, deva partisi

Babacan'dan Erdoğan'ın 'Bebecan' benzetmesine yanıt: Bütün gençler adına bundan gurur duyuyorum

07:07 21.04.2023 (güncellendi: 07:08 21.04.2023)
© TwitterAli Babacan
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© Twitter
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'da yaptığı açıklamada, “Sayın Erdoğan geçenlerde bana ‘Bebecan’ demiş. Senin o Bebecan dediğin, bu ülkenin ekonomisinin iyi olduğu dönemlerde ekonominin başında olmuş biri. Bütün gençler adına Bebecan olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ve beraberindeki heyetle bugün yapacağı bayram programı için Diyarbakır’a gelerek, Kayapınar ilçesinin Diclekent Mahallesi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
Babacan’a burada CHP 1’inci sıra adayı Sezgin Tanrıkulu, ittifak partilerinin temsilcileri ve milletvekili adayları katıldı.
Burada partililere hitap eden Ali Babacan, bayrama buruk girdiklerini belirterek, "Bir bayrama daha beraber giriyoruz. Bu bayrama üzgün olarak giriyoruz. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acıları hala çok taze. Aday listelerinin çıkmasına çok az bir süre CHP’den bize bir öneri geldi. Dediler ki biz ayrı ayrı girdiğimizde hep kaybediyoruz. Fakat beraber girdiğimiz zaman hepimiz kazanıyoruz. Bizde hesabımızı yaptığımızda baktığımızda tek listeden girince havuz büyüyor. Millet ittifakı açısından daha fazla milletvekili çıkıyor. Diğer partilerin kararıyla da 5 partinin tek listeden seçime girmesiyle ilgili kararımızı netleştirdik. Mevzu Türkiye ise ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak. Türkiye’nin yarınlarında buluşarak, o hedefe beraber yürüyeceğimizi ülkeye göstermiş olacağız. Bir zamanlar bizi küçümseyen iktidar bugünlerde beni hiç dilinden düşürmüyor” dedi.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın son günlerde adını hep söylediğini ve kendisine ‘Bebecan’ dediğini ifade eden Babacan, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Erdoğan her konuşmasında benden bahsediyor. Geçenlerde bana ‘Bebecan’ demiş. Senin o Bebecan dediğin bu ülkenin yakın siyasi tarihinde bu ülkenin ekonomisinin iyi olduğu dönemlerde ekonominin başında olmuş biridir. İki haneli üç haneli enflasyonu iki yılda tek haneye indirirken, Bebecan’dık. Paradan 6 sıfır atarken, Bebecan dedik. Bugün de çok şükür bütün gençler adına Bebecan olmaktan gurur duyuyorum. Bu ülkenin çocuk yaştaki gençleri nasıl başarılar elde ettiğini gösterdiği için gurur duyarım. Başarılardan bahsederken hep o dönem aklına geliyor. Çünkü şu an başarı yok. Eski defterleri aştığında bir bakıyor ki karşısına ben çıkıyorum. Biliyorum kızıyor ve öfkeli ama kusura bakmasın biz kendisine rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. İktidar olduktan sonra dürüst ve ehil insanlar bu ülkeyi nasıl yönetiyormuş diye sadece ülkemize değil bütün dünyaya göstermemiz lazım."
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