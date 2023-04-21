https://sputniknews.com.tr/20230421/babacandan-erdoganin-bebecan-benzetmesine-yanit-butun-gencler-adina-bundan-gurur-duyuyorum-1069994854.html

Babacan'dan Erdoğan'ın 'Bebecan' benzetmesine yanıt: Bütün gençler adına bundan gurur duyuyorum

Babacan'dan Erdoğan'ın 'Bebecan' benzetmesine yanıt: Bütün gençler adına bundan gurur duyuyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'da yaptığı açıklamada, “Sayın Erdoğan geçenlerde bana ‘Bebecan’ demiş. Senin o Bebecan dediğin, bu ülkenin... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T07:07+0300

2023-04-21T07:07+0300

2023-04-21T07:08+0300

politika

ali babacan

recep tayyip erdoğan

deva partisi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ve beraberindeki heyetle bugün yapacağı bayram programı için Diyarbakır’a gelerek, Kayapınar ilçesinin Diclekent Mahallesi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Babacan’a burada CHP 1’inci sıra adayı Sezgin Tanrıkulu, ittifak partilerinin temsilcileri ve milletvekili adayları katıldı. Burada partililere hitap eden Ali Babacan, bayrama buruk girdiklerini belirterek, "Bir bayrama daha beraber giriyoruz. Bu bayrama üzgün olarak giriyoruz. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acıları hala çok taze. Aday listelerinin çıkmasına çok az bir süre CHP’den bize bir öneri geldi. Dediler ki biz ayrı ayrı girdiğimizde hep kaybediyoruz. Fakat beraber girdiğimiz zaman hepimiz kazanıyoruz. Bizde hesabımızı yaptığımızda baktığımızda tek listeden girince havuz büyüyor. Millet ittifakı açısından daha fazla milletvekili çıkıyor. Diğer partilerin kararıyla da 5 partinin tek listeden seçime girmesiyle ilgili kararımızı netleştirdik. Mevzu Türkiye ise ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak. Türkiye’nin yarınlarında buluşarak, o hedefe beraber yürüyeceğimizi ülkeye göstermiş olacağız. Bir zamanlar bizi küçümseyen iktidar bugünlerde beni hiç dilinden düşürmüyor” dedi.Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın son günlerde adını hep söylediğini ve kendisine ‘Bebecan’ dediğini ifade eden Babacan, şu ifadeleri kullandı:

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ali babacan, recep tayyip erdoğan, deva partisi