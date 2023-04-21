https://sputniknews.com.tr/20230421/aksener-turkiyenin-kaderini-degistiren-bir-secim-olacak-1070011078.html

Akşener: Türkiye'nin kaderini değiştiren bir seçim olacak

Akşener: Türkiye'nin kaderini değiştiren bir seçim olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şunu asla unutmayın bu seçim kişiler arasındaki bir rekabetin seçimi olmayacak. Türkiye'nin kaderini değiştiren bir... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T13:22+0300

2023-04-21T13:22+0300

2023-04-21T13:22+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

seçim

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Malatya'da depremzedelerle bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu açıklamalarda bulundu:"Bir ev ve bir sofra düşünün... Kimi Edirne'den kimi Malatya'dan gelen teyzeler, amcalar, gençler, yaşlıların bir bayram sabahı huzur içinde bir sofranın başında toplandığını düşünün. Kahkahaların atıldığı, herkesin birbirini anladığı bir ev düşünün. Herkesin yemeğini eşit paylaştığı bir ev düşünün. İşte 14 Mayıs tüm Türkiye için böyle bir ev olacak. İçimizi ferahlatan bir güneş doğacak. Tüm Türkiye doğudan batıya kuzeyden güneye bir refaha kavuşacak.Kader planı olarak pazarlanan sorumsuzluk tarih olacak. Ülkemizin üzerindeki tüm kara bulutlar 14 Mayıs ile birlikte kaybolacak. Çünkü 15 Mayıs'ın şafağında çocuklarımızı adaletsizlikle açlığa mahkum edenler tarih olacak. Ülkemizin içine hapsedildiği tek adam sistemi tarih olacak. Küfre tehdide baskıya dayanan yönetim anlayışı tarih olacak ve Türkiye tarih yazacak.Şunu asla unutmayın bu seçim kişiler arasındaki bir rekabetin seçimi olmayacak. Türkiye'nin kaderini değiştiren bir seçim olacak. Bir yanda seçim uğruna kadınlara ölümü, şiddeti reva görenler var. Diğer yanda kadınların hak ve hukukunu geliştirmek isteyenler var. Krizleri gizlemeye değil çözmeye talip olan deneyimli bir kadro var.Milletimiz en doğru kararı verecek. Bu ülkenin nüfus cüzdanına sahip olan herkes bu milletin ağasıdır, paşasıdır, beyidir. Milletimiz kaliteli bir eğitim hakkına kavuştuğu bir Türkiye hayalimiz var. Milletimiz en doğru kararı verecek. Milletimiz, İyi Parti'yi birinci, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapacak."

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meral akşener, seçim