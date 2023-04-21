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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230421/ak-parti-genel-baskanvekili-yildirim-bu-secim-yerli-ve-milli-kadrolarin-secimidir-1070034351.html
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu seçim yerli ve milli kadroların seçimidir
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu seçim yerli ve milli kadroların seçimidir
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu seçim, PKK’yı, FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışanlarla, iç ve dış mihraklara karşı dimdik duranların seçimi. Bu... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T22:08+0300
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2023 türkiye seçimleri
binali yıldırım
seçim
fetö
pkk
ankara
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Partisinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında partililere hitaben konuşan Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin önemine değinerek, Erzincan'ın üstüne düşeni yapacağına emin olduğunu söyledi.Yıldırım, AK Parti'den 2 milletvekili adayı olduğunu hatırlatarak, "Bu kardeşlerinize sahip çıkın. Çünkü daha öncede yaptınız. İki vekili Ankara’ya gönderdiniz, yine yaparsınız. Sizler yaparsınız. 14 Mayıs’ta yeniden bir destan yazamaz var mısınız? 14 Mayıs’ta milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla seçmeye hazır mısınız?" dedi.Erzincan'da kapı kapı gezerek, tutmadıkları ve tokalaşmadıkları el, ziyaret etmedikleri kişi bırakmayacaklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinde PKK'nın yanı sıra FETÖ'nün de meşrulaştırılmak istendiğini ve buna asla izin vermeyeceklerini vurguladı.'Bu seçim, PKK’yı, FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışanlarla, iç ve dış mihraklara karşı dimdik duranların seçimi'Bunu yapmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı dimdik duracaklarını ifade eden Yıldırım, "Bunu buradan ifade ediyorum. Bu seçim, PKK’yı, FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışanlarla, iç ve dış mihraklara karşı dimdik duranların seçimi. Bu seçim yerli ve milli kadroların seçimidir" dedi.'100 yıllık Atatürk’ün partisi CHP’nin burada adayı yok'Yıldırım, Erzincan insanını 24 ayar altına benzeterek, şunları kaydetti:Programda, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt da konuşma yaptı.Partililer ve vatandaşlarla bayramlaşmanın ardından Yıldırım ve beraberindekiler, Erzincan Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
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binali yıldırım, seçim, fetö, pkk, ankara
binali yıldırım, seçim, fetö, pkk, ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu seçim yerli ve milli kadroların seçimidir

22:08 21.04.2023 (güncellendi: 22:15 21.04.2023)
© İHABinali Yıldırım
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© İHA
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu seçim, PKK’yı, FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışanlarla, iç ve dış mihraklara karşı dimdik duranların seçimi. Bu seçim yerli ve milli kadroların seçimidir" dedi.
Partisinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında partililere hitaben konuşan Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin önemine değinerek, Erzincan'ın üstüne düşeni yapacağına emin olduğunu söyledi.
Yıldırım, AK Parti'den 2 milletvekili adayı olduğunu hatırlatarak, "Bu kardeşlerinize sahip çıkın. Çünkü daha öncede yaptınız. İki vekili Ankara’ya gönderdiniz, yine yaparsınız. Sizler yaparsınız. 14 Mayıs’ta yeniden bir destan yazamaz var mısınız? 14 Mayıs’ta milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla seçmeye hazır mısınız?" dedi.
Erzincan'da kapı kapı gezerek, tutmadıkları ve tokalaşmadıkları el, ziyaret etmedikleri kişi bırakmayacaklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:
"Sanki seçim bizde olmuyor Amerika’da ve Avrupa’da oluyor. Bizden çok onlar dertleniyorlar. Bizim hayrımıza mı dertleniyorlar? Onların derdi 20 yıldır dimdik duran, her türlü kumpasa, oyuna, darbe teşebbüslerine dayatmalarına aslanlar gibi dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım ile ekibini al aşağı etmek akılları sıra. Bu millet size yedirtmez. Değerli hemşehrilerim heyecanımı maruz görün. Bu seçimin farklı bir özelliği var o da şudur. Bu seçimde ilk defa PKK meşrulaştırılıyor, seçim sandığına getiriliyor. Biz 40 bin can verdik bu şehitlerin ruhunu sızlatacak hiç bir şey, hiç bir faaliyet, hiç bir girişime Erzincan geçit vermeyecek."
Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinde PKK'nın yanı sıra FETÖ'nün de meşrulaştırılmak istendiğini ve buna asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

'Bu seçim, PKK’yı, FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışanlarla, iç ve dış mihraklara karşı dimdik duranların seçimi'

Bunu yapmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı dimdik duracaklarını ifade eden Yıldırım, "Bunu buradan ifade ediyorum. Bu seçim, PKK’yı, FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışanlarla, iç ve dış mihraklara karşı dimdik duranların seçimi. Bu seçim yerli ve milli kadroların seçimidir" dedi.

'100 yıllık Atatürk’ün partisi CHP’nin burada adayı yok'

Yıldırım, Erzincan insanını 24 ayar altına benzeterek, şunları kaydetti:
"Sizden istediğim iki vekilimizin ikisini de Erzincan’dan Ankara'ya göndermeniz. Bunu başaracağına inanıyorum. Karşı taraftaki partinin burada adayı yok. Biri bir başka partiden, diğeri başka partiden. 100 yıllık Atatürk’ün partisi CHP’nin burada adayı yok. Hemşehrilerim bilsin. Dolayısıyla iş size düşüyor. Daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. İnşallah ‘nerede azim varsa, orada çözüm var’ diyerek bu yolculuğa birlikte devam edeceğiz."
Programda, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt da konuşma yaptı.
Partililer ve vatandaşlarla bayramlaşmanın ardından Yıldırım ve beraberindekiler, Erzincan Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
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