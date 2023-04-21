https://sputniknews.com.tr/20230421/ak-parti-genel-baskanvekili-yildirim-bu-secim-yerli-ve-milli-kadrolarin-secimidir-1070034351.html

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu seçim yerli ve milli kadroların seçimidir

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu seçim yerli ve milli kadroların seçimidir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu seçim, PKK’yı, FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışanlarla, iç ve dış mihraklara karşı dimdik duranların seçimi. Bu... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T22:08+0300

2023-04-21T22:08+0300

2023-04-21T22:15+0300

2023 türkiye seçimleri

binali yıldırım

seçim

fetö

pkk

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069737306_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7936365e8ea7cd9cc7af2c99e8db5c53.jpg

Partisinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında partililere hitaben konuşan Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin önemine değinerek, Erzincan'ın üstüne düşeni yapacağına emin olduğunu söyledi.Yıldırım, AK Parti'den 2 milletvekili adayı olduğunu hatırlatarak, "Bu kardeşlerinize sahip çıkın. Çünkü daha öncede yaptınız. İki vekili Ankara’ya gönderdiniz, yine yaparsınız. Sizler yaparsınız. 14 Mayıs’ta yeniden bir destan yazamaz var mısınız? 14 Mayıs’ta milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla seçmeye hazır mısınız?" dedi.Erzincan'da kapı kapı gezerek, tutmadıkları ve tokalaşmadıkları el, ziyaret etmedikleri kişi bırakmayacaklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinde PKK'nın yanı sıra FETÖ'nün de meşrulaştırılmak istendiğini ve buna asla izin vermeyeceklerini vurguladı.'Bu seçim, PKK’yı, FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışanlarla, iç ve dış mihraklara karşı dimdik duranların seçimi'Bunu yapmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı dimdik duracaklarını ifade eden Yıldırım, "Bunu buradan ifade ediyorum. Bu seçim, PKK’yı, FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışanlarla, iç ve dış mihraklara karşı dimdik duranların seçimi. Bu seçim yerli ve milli kadroların seçimidir" dedi.'100 yıllık Atatürk’ün partisi CHP’nin burada adayı yok'Yıldırım, Erzincan insanını 24 ayar altına benzeterek, şunları kaydetti:Programda, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt da konuşma yaptı.Partililer ve vatandaşlarla bayramlaşmanın ardından Yıldırım ve beraberindekiler, Erzincan Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

binali yıldırım, seçim, fetö, pkk, ankara