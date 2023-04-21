https://sputniknews.com.tr/20230421/adiyamanda-buruk-bayram-mezarliklardan-agitlar-yukseldi-1070010133.html

Adıyaman'da buruk bayram: Mezarlıklardan ağıtlar yükseldi

Adıyaman'da buruk bayram: Mezarlıklardan ağıtlar yükseldi

Depremin büyük yıkıma neden olduğu ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman bayramı buruk kutluyor. Depremden sonraki ilk bayramda mezarlıklardan... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T12:50+0300

2023-04-21T12:50+0300

2023-04-21T12:55+0300

multimedya

fotoğraf

adıyaman

deprem

ramazan bayramı

mezar

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin üzerinden 75 gün geçti. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin henüz net bir veri yok. Zira bazı kentlerde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor ve enkazdan halen cenazeler çıkıyor. Adıyaman’da bu kentlerden biri. Enkazın büyük oranda kaldırıldığı kentte kaç kişinin yaşamını yitirdiğine dair bir veri yok. Çadır ve konteynırlarda kalan Adıyamanlılar, depremden sonra ilk bayrama yitirdikleri binlerce kişinin acısıyla girdi.Hayatın halen normal dönmediği kentte, mahallelerde, sokaklarda ve kentin dışında adım başı çadırlar dikkat çekerken, depremzedelerin yaşam şartları bir hayli zor. Yağışlı havalarda çadırları su basarken, çadır alanı çamur deryasına dönüyor. Çadırlarda yaşanan bir diğer sorun ise hijyen. Kentte bundan sonra ne olacağına dair belirsizlik hakim.Depremden sonra ilk bayram olan Ramazan Bayramı kentteki havayı değiştirmedi. İlk bayram olması nedeniyle mezarlıklarda yitirdikleri yakınlarını ziyaret eden Adıyamanlılar, mezar başlarında ağıt yaktı.Adıyaman’daki buruk bayram ve zor yaşam koşulları Sputnik objektiflerine bu karelerle yansıdı:

adıyaman

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2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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