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https://sputniknews.com.tr/20230421/adiyamanda-buruk-bayram-mezarliklardan-agitlar-yukseldi-1070010133.html
Adıyaman'da buruk bayram: Mezarlıklardan ağıtlar yükseldi
Adıyaman'da buruk bayram: Mezarlıklardan ağıtlar yükseldi
Depremin büyük yıkıma neden olduğu ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman bayramı buruk kutluyor. Depremden sonraki ilk bayramda mezarlıklardan... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T12:50+0300
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fotoğraf
adıyaman
deprem
ramazan bayramı
mezar
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin üzerinden 75 gün geçti. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin henüz net bir veri yok. Zira bazı kentlerde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor ve enkazdan halen cenazeler çıkıyor. Adıyaman’da bu kentlerden biri. Enkazın büyük oranda kaldırıldığı kentte kaç kişinin yaşamını yitirdiğine dair bir veri yok. Çadır ve konteynırlarda kalan Adıyamanlılar, depremden sonra ilk bayrama yitirdikleri binlerce kişinin acısıyla girdi.Hayatın halen normal dönmediği kentte, mahallelerde, sokaklarda ve kentin dışında adım başı çadırlar dikkat çekerken, depremzedelerin yaşam şartları bir hayli zor. Yağışlı havalarda çadırları su basarken, çadır alanı çamur deryasına dönüyor. Çadırlarda yaşanan bir diğer sorun ise hijyen. Kentte bundan sonra ne olacağına dair belirsizlik hakim.Depremden sonra ilk bayram olan Ramazan Bayramı kentteki havayı değiştirmedi. İlk bayram olması nedeniyle mezarlıklarda yitirdikleri yakınlarını ziyaret eden Adıyamanlılar, mezar başlarında ağıt yaktı.Adıyaman’daki buruk bayram ve zor yaşam koşulları Sputnik objektiflerine bu karelerle yansıdı:
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Sertaç Kayar
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fotoğraf, adıyaman, deprem, ramazan bayramı, фото, mezar
fotoğraf, adıyaman, deprem, ramazan bayramı, фото, mezar

Adıyaman'da buruk bayram: Mezarlıklardan ağıtlar yükseldi

12:50 21.04.2023 (güncellendi: 12:55 21.04.2023)
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Depremin büyük yıkıma neden olduğu ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman bayramı buruk kutluyor. Depremden sonraki ilk bayramda mezarlıklardan ağıtlar yükseliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin üzerinden 75 gün geçti. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin henüz net bir veri yok. Zira bazı kentlerde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor ve enkazdan halen cenazeler çıkıyor. Adıyaman’da bu kentlerden biri. Enkazın büyük oranda kaldırıldığı kentte kaç kişinin yaşamını yitirdiğine dair bir veri yok. Çadır ve konteynırlarda kalan Adıyamanlılar, depremden sonra ilk bayrama yitirdikleri binlerce kişinin acısıyla girdi.
Hayatın halen normal dönmediği kentte, mahallelerde, sokaklarda ve kentin dışında adım başı çadırlar dikkat çekerken, depremzedelerin yaşam şartları bir hayli zor. Yağışlı havalarda çadırları su basarken, çadır alanı çamur deryasına dönüyor. Çadırlarda yaşanan bir diğer sorun ise hijyen. Kentte bundan sonra ne olacağına dair belirsizlik hakim.
Depremden sonra ilk bayram olan Ramazan Bayramı kentteki havayı değiştirmedi. İlk bayram olması nedeniyle mezarlıklarda yitirdikleri yakınlarını ziyaret eden Adıyamanlılar, mezar başlarında ağıt yaktı.
Adıyaman’daki buruk bayram ve zor yaşam koşulları Sputnik objektiflerine bu karelerle yansıdı:
© Sputnik / Sertaç KayarHijyen konusunun büyük sorun olduğu çadırlarda kadınlar, kovalara ve şişelere doldurdukları su ile bulaşıklarını yıkıyor.
Adıyaman’da buruk bayram - Sputnik Türkiye
1/11
© Sputnik / Sertaç Kayar
Hijyen konusunun büyük sorun olduğu çadırlarda kadınlar, kovalara ve şişelere doldurdukları su ile bulaşıklarını yıkıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarArefe günü sağanak yağış çadırlarda yaşayan depremzedelere zor anlar yaşatırken, çadırların etrafı çamur deryasına döndü.
Adıyaman’da buruk bayram - Sputnik Türkiye
2/11
© Sputnik / Sertaç Kayar
Arefe günü sağanak yağış çadırlarda yaşayan depremzedelere zor anlar yaşatırken, çadırların etrafı çamur deryasına döndü.
© Sputnik / Sertaç KayarKentte, depremin yaşattığı şok, yakınlarını yitirmenin acısı ve belirsizlik hakim.
Adıyaman’da buruk bayram - Sputnik Türkiye
3/11
© Sputnik / Sertaç Kayar
Kentte, depremin yaşattığı şok, yakınlarını yitirmenin acısı ve belirsizlik hakim.
© Sputnik / Sertaç KayarHer çadır ve konteynır önünde aynı ruh hali ve manzara hakim.
Adıyaman’da buruk bayram - Sputnik Türkiye
4/11
© Sputnik / Sertaç Kayar
Her çadır ve konteynır önünde aynı ruh hali ve manzara hakim.
© Sputnik / Sertaç KayarKadınlar, dağıtılan yardımları alabilmek için sıra bekliyor.
Adıyaman’da buruk bayram - Sputnik Türkiye
5/11
© Sputnik / Sertaç Kayar
Kadınlar, dağıtılan yardımları alabilmek için sıra bekliyor.
© Sputnik / Sertaç KayarOyun alanı olmayan çocuklar da bayramı aynı ruh haliyle karşıladı.
Adıyaman’da buruk bayram - Sputnik Türkiye
6/11
© Sputnik / Sertaç Kayar
Oyun alanı olmayan çocuklar da bayramı aynı ruh haliyle karşıladı.
© Sputnik / Sertaç KayarÇadır kentteki çocuklar, kendilerinden küçük kardeşlerini kucağında taşıyarak gezdiriyor.
Adıyaman’da buruk bayram - Sputnik Türkiye
7/11
© Sputnik / Sertaç Kayar
Çadır kentteki çocuklar, kendilerinden küçük kardeşlerini kucağında taşıyarak gezdiriyor.
© Sputnik / Sertaç Kayarİlk bayramı mezarlıkta geçiren aileler gözyaşlarına hakim olamadı.
Adıyaman’da buruk bayram - Sputnik Türkiye
8/11
© Sputnik / Sertaç Kayar
İlk bayramı mezarlıkta geçiren aileler gözyaşlarına hakim olamadı.
© Sputnik / Sertaç KayarHer mezarın üstünde yaşamını yitirenlerin elbiseleri, oyuncakları, kişisel eşyaları dikkat çekiyor.
Adıyaman’da buruk bayram - Sputnik Türkiye
9/11
© Sputnik / Sertaç Kayar
Her mezarın üstünde yaşamını yitirenlerin elbiseleri, oyuncakları, kişisel eşyaları dikkat çekiyor.
© Sputnik / Sertaç KayarBazı mezarlarda halen isim olmaması dikkat çekerken, bazılarında konulan oyuncaklar yürek burkuyor.
Adıyaman’da buruk bayram - Sputnik Türkiye
10/11
© Sputnik / Sertaç Kayar
Bazı mezarlarda halen isim olmaması dikkat çekerken, bazılarında konulan oyuncaklar yürek burkuyor.
© Sputnik / Sertaç KayarDepremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlık, depremzedeler ve ilk bayram ziyareti.
Adıyaman’da buruk bayram - Sputnik Türkiye
11/11
© Sputnik / Sertaç Kayar
Depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlık, depremzedeler ve ilk bayram ziyareti.
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