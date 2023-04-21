https://sputniknews.com.tr/20230421/abdnin-ukraynaya-verecegi-tanklar-egitimler-icin-yakinda-almanyada-olacak-1070025370.html

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği tanklar eğitimler için yakında Almanya'da olacak

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği tanklar eğitimler için yakında Almanya'da olacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Ukrayna'ya vereceği M1 Abrams tanklarının eğitimler için yakında Almanya'ya geleceğini bildirdi. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T19:07+0300

2023-04-21T19:07+0300

2023-04-21T19:08+0300

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Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına ev sahipliği yapan Austin, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.Austin, Ukraynalı askeri personelin eğitimi için kullanılacak M1 Abrams tanklarının birkaç hafta içinde Almanya'da olacağını söyledi.ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de Almanya'ya gönderilecek tankların muharebe amaçlı araçlar olmadığını, tank personeline nasıl ateş edileceğini, manevra ve bakım yapılacağını öğretmek için eğitim amacıyla kullanılacaklarını belirtti.Mark Milley, diğer tankların da bu sırada yenilendiğini, teslimatı hızlandırmak için çalıştıklarını kaydetti.Milley, "Bu tankların teslim edildiklerinde muharebe alanında fark yaratacaklarını düşünüyorum" dedi.Her iki Amerikalı yetkili de kaç tankın Almanya'ya geleceğini söylemedi ancak ABD basını, M1 Abrams tanklarından 31 adetinin mayıs sonuna kadar Almanya'ya ulaşmasının, eğitimin ise yaklaşık 10 hafta sürmesinin beklendiğini bildirdi.ABD uzun süre Ukrayna'ya tank verme konusunda direnmişti. Almanya'nın, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya tedarik edilmesine ilişkin tartışmada önce ABD'nin tank vermesini şart koşması Joe Biden yönetimini zor durumda bırakmıştı.Yönetim kısa bir süre içinde söylem değiştirmiş ve 24 Ocak'ta Ukrayna ordusuna verilmek üzere 31 adet M1A Abrams tankı satın alınacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Almanya da Ukrayna'ya Leopard 2 tankı vereceğini açıklamış ve bu tanklara sahip ülkelere bu yönde adım atmaları için izin vermişti.Sudan'dan tahliye için henüz karar yokABD Savunma Bakanı Austin, basın toplantısında, çatışmaların sürdüğü Sudan'daki büyükelçiliklerinden tahliye ile ilgili bir soruyu yanıtlarken de bu amaçla Sudan'a asker gönderdiklerini söyledi.Ancak tahliye konusunda henüz kesin karar verilmediğini aktaran Austin, "Bir şeyler yapmamız istendiğinde mümkün olan en fazla seçeneğin sağlanabilmesi için bölgeye bazı kuvvetleri gönderdik ancak henüz bir şey yapmamız istenmedi. Henüz karar verilmiş değil." diye konuştu.Uluslararası basında ABD'nin Cibuti'deki üssüne çok sayıda asker gönderdiğine yönelik haberler çıkmıştı.

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abd, austin, lloyd austin, ukrayna, rusya, abrams tankı