https://sputniknews.com.tr/20230421/abdnin-alabama-eyaletinde-4-kisinin-oldugu-saldiriya-iliskin-5-genc-tutuklandi-1069993212.html

ABD'nin Alabama eyaletinde 4 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin 5 genç tutuklandı

ABD'nin Alabama eyaletinde 4 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin 5 genç tutuklandı

ABD'nin Alabama eyaletinde 16 yaşındaki bir gencin doğum günü kutlamasında meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili, 5 kişinin... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T03:05+0300

2023-04-21T03:05+0300

2023-04-21T03:05+0300

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Alabama Emniyet Teşkilatı Twitter'dan, 15 Nisan Cumartesi gecesi 22.30 sıralarında çok sayıda gencin katıldığı bir doğum günü kutlamasının yapıldığı mekana gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, ikisi kardeş toplam 5 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı.Daha önce 3 zanlıya ek olarak, Willie George Brown Jr. ve Johny Letron'un da perşembe günü tutuklanması, olayla ilgili suçlanan toplam kişi sayısını beşe çıkardı.Emniyet yetkilileri, tutuklular arasında, Travis McCullough ve Ty Reik McCullough adında iki kardeşin olduğunu, zanlıların hepsinin 4 kez cinayetten suçlandığını belirtti.Emniyetin açıklamasında, zanlıların herhangi bir kefalet bedeli belirlenmeksizin Tallapoosa ilçe hapishanesine nakledildiği bildirildi.Daha önce tutuklanan 2 zanlının 72 saat içinde mahkemeye çıkacağını ve iki gencin 'yetişkin' olarak yargılanacağını kaydeden Bölge Savcısı Mike Segrest, olayda yaralananlardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu belirterek, zanlılara yöneltilecek suçlamaların artabileceğine işaret etmişti.Tallapoosa Adliyesi, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin, Dadeville ve çevre bölgelerinde yaşayan, Shaunkivia 'Keke' Nicole Smith, doğum günü sahibi Alexis Dowdell'in kardeşi Philstavious Dowdell, Marsiah Collins ve Corbin Holston olduğunu, 32 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230417/abdde-genclerin-dogum-gunu-partisinde-silahli-saldiri-4-olu-28-yarali-1069783868.html

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