https://sputniknews.com.tr/20230421/abd-sudandaki-sivil-vatandaslarinin-tahliye-beklememesini-istedi-1070035608.html
ABD, Sudan'daki sivil vatandaşlarının tahliye beklememesini istedi
ABD, Sudan'daki sivil vatandaşlarının tahliye beklememesini istedi
ABD, Sudan'daki vatandaşlarına uzun süredir ülkeden ayrılmaları için uyarı yaptıklarını belirterek halihazırda resmi görevi olmayan vatandaşların tahliye... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T22:47+0300
2023-04-21T22:47+0300
2023-04-21T22:47+0300
dünya
sudan
sudan ordusu
açıklama
ateşkes
ramazan
ramazan bayramı
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel günlük basın toplantılarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sudan'daki Amerikalıları ülkede kötüye giden durumla ilgili geçen yıldan beri uyardıklarını aktaran Jean-Pierre, Amerikan vatandaşlarının tahliyesinin gündemde olmadığını bildirdi.Jean-Pierre, yurt dışında yaşayan Amerikalıları tahliye etmenin standart prosedürleri olmadığının altını çizdi.Patel de Sudan'daki kendi başlarına alacakları önlemler hakkında çok sayıda Amerikalı ile iletişim halinde olduklarını söyledi. Patel, "Amerikalıların şu anda ABD hükûmetinin koordineli tahliyesine dair hiçbir beklentisi olmamalı" ifadesini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sudan'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını açıklamıştı.Sudan'da bayram ateşkesiÖte yandan Sudan ordusu, Ramazan Bayramı nedeniyle Cuma gününden itibaren üç günlük bir ateşkes yapmayı kabul ettiğini söyledi.
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sudan, sudan ordusu, açıklama, ateşkes, ramazan, ramazan bayramı
sudan, sudan ordusu, açıklama, ateşkes, ramazan, ramazan bayramı
ABD, Sudan'daki sivil vatandaşlarının tahliye beklememesini istedi
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ABD, Sudan'daki vatandaşlarına uzun süredir ülkeden ayrılmaları için uyarı yaptıklarını belirterek halihazırda resmi görevi olmayan vatandaşların tahliye beklentisi olmaması gerektiğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel günlük basın toplantılarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sudan'daki Amerikalıları ülkede kötüye giden durumla ilgili geçen yıldan beri uyardıklarını aktaran Jean-Pierre, Amerikan vatandaşlarının tahliyesinin gündemde olmadığını bildirdi.
Jean-Pierre, yurt dışında yaşayan Amerikalıları tahliye etmenin standart prosedürleri olmadığının altını çizdi.
Patel de Sudan'daki kendi başlarına alacakları önlemler hakkında çok sayıda Amerikalı ile iletişim halinde olduklarını söyledi. Patel, "Amerikalıların şu anda ABD hükûmetinin koordineli tahliyesine dair hiçbir beklentisi olmamalı" ifadesini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sudan'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını açıklamıştı.
Sudan'da bayram ateşkesi
Öte yandan Sudan ordusu, Ramazan Bayramı nedeniyle Cuma gününden itibaren üç günlük bir ateşkes yapmayı kabul ettiğini söyledi.