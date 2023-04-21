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https://sputniknews.com.tr/20230421/abd-sudandaki-sivil-vatandaslarinin-tahliye-beklememesini-istedi-1070035608.html
ABD, Sudan'daki sivil vatandaşlarının tahliye beklememesini istedi
ABD, Sudan'daki sivil vatandaşlarının tahliye beklememesini istedi
ABD, Sudan'daki vatandaşlarına uzun süredir ülkeden ayrılmaları için uyarı yaptıklarını belirterek halihazırda resmi görevi olmayan vatandaşların tahliye... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T22:47+0300
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel günlük basın toplantılarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sudan'daki Amerikalıları ülkede kötüye giden durumla ilgili geçen yıldan beri uyardıklarını aktaran Jean-Pierre, Amerikan vatandaşlarının tahliyesinin gündemde olmadığını bildirdi.Jean-Pierre, yurt dışında yaşayan Amerikalıları tahliye etmenin standart prosedürleri olmadığının altını çizdi.Patel de Sudan'daki kendi başlarına alacakları önlemler hakkında çok sayıda Amerikalı ile iletişim halinde olduklarını söyledi. Patel, "Amerikalıların şu anda ABD hükûmetinin koordineli tahliyesine dair hiçbir beklentisi olmamalı" ifadesini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sudan'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını açıklamıştı.Sudan'da bayram ateşkesiÖte yandan Sudan ordusu, Ramazan Bayramı nedeniyle Cuma gününden itibaren üç günlük bir ateşkes yapmayı kabul ettiğini söyledi.
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sudan, sudan ordusu, açıklama, ateşkes, ramazan, ramazan bayramı

ABD, Sudan'daki sivil vatandaşlarının tahliye beklememesini istedi

22:47 21.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYSudan devleti destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isimli milis güçleri (Rapid Support Force/RSF)
Sudan devleti destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isimli milis güçleri (Rapid Support Force/RSF) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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ABD, Sudan'daki vatandaşlarına uzun süredir ülkeden ayrılmaları için uyarı yaptıklarını belirterek halihazırda resmi görevi olmayan vatandaşların tahliye beklentisi olmaması gerektiğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel günlük basın toplantılarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sudan'daki Amerikalıları ülkede kötüye giden durumla ilgili geçen yıldan beri uyardıklarını aktaran Jean-Pierre, Amerikan vatandaşlarının tahliyesinin gündemde olmadığını bildirdi.
Jean-Pierre, yurt dışında yaşayan Amerikalıları tahliye etmenin standart prosedürleri olmadığının altını çizdi.
Patel de Sudan'daki kendi başlarına alacakları önlemler hakkında çok sayıda Amerikalı ile iletişim halinde olduklarını söyledi. Patel, "Amerikalıların şu anda ABD hükûmetinin koordineli tahliyesine dair hiçbir beklentisi olmamalı" ifadesini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sudan'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını açıklamıştı.

Sudan'da bayram ateşkesi

Öte yandan Sudan ordusu, Ramazan Bayramı nedeniyle Cuma gününden itibaren üç günlük bir ateşkes yapmayı kabul ettiğini söyledi.
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