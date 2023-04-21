https://sputniknews.com.tr/20230421/abd-sudandaki-sivil-vatandaslarinin-tahliye-beklememesini-istedi-1070035608.html

ABD, Sudan'daki sivil vatandaşlarının tahliye beklememesini istedi

ABD, Sudan'daki sivil vatandaşlarının tahliye beklememesini istedi

ABD, Sudan'daki vatandaşlarına uzun süredir ülkeden ayrılmaları için uyarı yaptıklarını belirterek halihazırda resmi görevi olmayan vatandaşların tahliye... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T22:47+0300

2023-04-21T22:47+0300

2023-04-21T22:47+0300

dünya

sudan

sudan ordusu

açıklama

ateşkes

ramazan

ramazan bayramı

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel günlük basın toplantılarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sudan'daki Amerikalıları ülkede kötüye giden durumla ilgili geçen yıldan beri uyardıklarını aktaran Jean-Pierre, Amerikan vatandaşlarının tahliyesinin gündemde olmadığını bildirdi.Jean-Pierre, yurt dışında yaşayan Amerikalıları tahliye etmenin standart prosedürleri olmadığının altını çizdi.Patel de Sudan'daki kendi başlarına alacakları önlemler hakkında çok sayıda Amerikalı ile iletişim halinde olduklarını söyledi. Patel, "Amerikalıların şu anda ABD hükûmetinin koordineli tahliyesine dair hiçbir beklentisi olmamalı" ifadesini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sudan'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını açıklamıştı.Sudan'da bayram ateşkesiÖte yandan Sudan ordusu, Ramazan Bayramı nedeniyle Cuma gününden itibaren üç günlük bir ateşkes yapmayı kabul ettiğini söyledi.

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sudan, sudan ordusu, açıklama, ateşkes, ramazan, ramazan bayramı