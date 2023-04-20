https://sputniknews.com.tr/20230420/yeni-zelandada-cocuklar-icin-duzenlenen-yabani-kedi-oldurme-yarismasi-iptal-edildi-1069946945.html

Yeni Zelanda'da çocuklar için düzenlenen 'yabani kedi öldürme yarışması' iptal edildi

Yeni Zelanda'da çocuklar için düzenlenen 'yabani kedi öldürme yarışması' iptal edildi

Pasifik ülkesi Yeni Zelanda'da çocukların yarışmacı olarak katıldığı bir 'yabani sokak kedisi avlama' etkinliği geniş kapsamlı tepkiler üzerine iptal edildi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T10:56+0300

2023-04-20T10:56+0300

2023-04-20T10:58+0300

yaşam

yeni zelanda

yabani hayvanlar

kedi

yarışma

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Her yıl Nisan-Haziran ayları arasında en çok yabani sokak kedisi öldüren çocuğa para ödülü verilmesi şeklinde düzenlenen yarışma, bu yıl büyük tepkilere neden oldu. Zira bu yıl 14 yaş ve altı katılımcılar için ilk kez bir yarışmacı kategorisi açıldı. Yeni Zelandalı gençlerden sahiplendirilmiş ev kedilerini öldürmemeleri, ancak sokaktaki sahipsiz yabani kedileri istedikleri kadar öldürebilecekleri söylendi.Sokak kedileri Yeni Zelanda'da 'haşere' olarak görülüyor ve ülkenin biyogüvenliğine yönelik risk teşkil ettiğine inanılıyor.Ödül 3 bin liraYarışma ilanına göre 15 Nisan'dan 30 Haziran tarihine kadar en fazla yabani sokak kedisi öldüren çocuğa 250 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 30 bin Türk lirası) ödül verilecek.Yarışma, hayvanları koruma ve hayvan hakları gruplarından büyük tepki topladı. Yeni Zelanda Hayvanlara Yönelik Zulmün Engellenmesi Topluluğu tarafından salı günü yapılan açıklamada yarışmada çocuklar için de yeni bir kategori açılmasının kabul edilmemesi gerektiği belirtildi.Bir Topluluk temsilcisi, yetişkinlerin yanı sıra, çocukların da 'yabani, evcil veya sokakta yaşayan bir kediyi ayırt etmesinin mümkün olmadığını' vurgulayarak, bu durumun yanlışlıkla çok sayıda ev kedisinin de öldürülebileceği anlamına geldiğini dile getirdi.1News'e konuşan Safe isimli bir hayvan koruma derneği sözcüsü ise, "Çocuklarımızın ellerine hayvanları öldürmek için silahlar vermek yerine, onlara hayvanlara yönelik hoşgörüyü öğretmeliyiz" dedi.'Yerli kuşları ve diğer savunmasız hayvan türlerini savunma etkinliği'Etkinlik, Yeni Zelanda'nın avlanmanın oldukça popüler bir sosyalleşme aracı olduğu, büyük ölçüde kırsal bir bölgesi olan South Island'daki Kuzey Canterbury'deki yerel bir okul için düzenlenen bağış toplama avının bir parçası olarak duyurulmuştu.Yarışmada her yıl çocukların da dahil olduğu yüzlerce kişi yaban domuzlarını, geyikleri ve tavşanları öldürmek için yarışıyor.Kuzey Canterbury Avcılık Yarışması'nın organizatörleri, çok sayıda tepki e-mail aldıklarını söyleyerek kedi etkinliğinin iptal edildiğini şu sözlerler duyurdu:Açıklamada organizatörler, av yarışmasına katılacak olanların ülkedeki hayvanları koruma ve ateşli silah yasalarına uymakla yükümlü olduklarını hatırlattı. 'Kontrollü bir itlaf olabilirdi'Açıklamanın yayınlandığı Facebook paylaşımına çoğu etkinliği destekleyen 100'den fazla yorum yapıldı. Yorumlarda av yarışmasının 'kontrollü bir itlaf' olabileceği dile getirilirken, bir başka kullanıcı "Keşke insanlar yabani kedilerin etrafa ne kadar zarar verdiğini anlayabilse. Bununla da kalmayıp ekinlerimize zarar veriyorlar. Yabani kediler hastalık taşıyorlar. Biz yine de onları ne zaman görsek silahla vurmaya devam edeceğiz" dedi.Yeni Zelanda'da 1.2 milyondan fazla evcil kedinin bulunduğu tahmin ediliyor. Bu sayı, ülkedeki sahipsiz yabani kedi sayısının iki katından daha fazla. Ülkedeki yabani sokak kedi popülasyonunu kontrol etmeye yönelik alınan tedbirler uzun zamandır ciddi tartışmalara sebep oluyor. Biyogüvenlik uzmanı Dr. Helen Blackie, Radyo Yeni Zelanda'ya verdiği demeçte yabani kedilerin 6 farklı yerli kuş türünün yok olmasının yanı sıra, yarasa, kurbağa ve kertenkele popülasyonundaki azalmadan da sorumlu olduğunu söylüyor. Yabani kedilerin ayrıca, Yeni Zelanda'nın koyun endüstrisi üzerinde önemli bir etkiye sahip bir hastalığa neden olan parazitik enfeksiyon toksoplazmozu taşıdıkları da biliniyor.

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yeni zelanda, yabani hayvanlar, kedi, yarışma