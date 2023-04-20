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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230420/wsj-ukraynanin-turkiyeden-gemiye-el-koymasini-talep-ettigini-yazmisti-turk-acente-yalanladi-1069971548.html
WSJ, Ukrayna’nın Türkiye’den gemiye el koymasını talep ettiğini yazmıştı: Türk acente yalanladı
WSJ, Ukrayna’nın Türkiye’den gemiye el koymasını talep ettiğini yazmıştı: Türk acente yalanladı
ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Ukrayna savcılığının Ankara'ya bir yazı göndererek Kırım'da tahıl yüklendiğini öne sürdüğü 'Bomustafa O'... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T15:46+0300
2023-04-20T15:46+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna krizi
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tahıl
wall street journal (wsj)
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WSJ'nin Kiev ve Ankara arasındaki yazışmalara dayanarak verdiği habere göre; Panama bandıralı ve Dubai merkezli bir şirkete ait 'Bomustafa O' gemisi, 17 Nisan pazartesi günü Türkiye'ye vardı. Ukrayna Savcılık, gemiye Ukrayna'nın kendisine ait gördüğü topraklarda 19 bin ton arpa yüklendiğini ancak arpanın bir kısmının Kırım'ın Kerç Boğazı'ndaki limanda demirliyken gemiden indirildiğini kaydetti. Gemiye el koyulmasını ve mürettebatın gözaltına alınmasını talep eden Kiev makamı, ekspertiz için tahıl numunesi alınmasını da istedi.Sputnik’in akıbetini araştırdığı gemi şu anda Samsunport Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği’nde bulunuyor. Liman işletmecileri de bu bilgiyi teyit etti.Sputnik’in ulaştığı 'Bomustafa O’ adlı geminin acentesi olan bir Türk şirketinin yetkili ise “El koyma bilgisi doğru değil” açıklamasında bulundu.Bu konuda Türkiye’deki resmi makamlar ise henüz bir açıklamada bulunmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230420/tahil-koridorunda-rusvet-krizi-istanbulda-denetimler-iki-gunluk-aranin-ardindan-yeniden-basladi-1069956736.html
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türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, karadeniz, tahıl, wall street journal (wsj)
türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, karadeniz, tahıl, wall street journal (wsj)

WSJ, Ukrayna’nın Türkiye’den gemiye el koymasını talep ettiğini yazmıştı: Türk acente yalanladı

15:46 20.04.2023
© AATahıl- Rusya- Ukrayna
Tahıl- Rusya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Ukrayna savcılığının Ankara'ya bir yazı göndererek Kırım'da tahıl yüklendiğini öne sürdüğü 'Bomustafa O' gemisine el konulmasını talep etti. Sputnik’in ulaştığı geminin acentesi WSJ’nin el koyma iddiasını yalanladı. Söz konusu gemi şu anda Samsun limanında bulunuyor.
WSJ'nin Kiev ve Ankara arasındaki yazışmalara dayanarak verdiği habere göre; Panama bandıralı ve Dubai merkezli bir şirkete ait 'Bomustafa O' gemisi, 17 Nisan pazartesi günü Türkiye'ye vardı. Ukrayna Savcılık, gemiye Ukrayna'nın kendisine ait gördüğü topraklarda 19 bin ton arpa yüklendiğini ancak arpanın bir kısmının Kırım'ın Kerç Boğazı'ndaki limanda demirliyken gemiden indirildiğini kaydetti. Gemiye el koyulmasını ve mürettebatın gözaltına alınmasını talep eden Kiev makamı, ekspertiz için tahıl numunesi alınmasını da istedi.
Sputnik’in akıbetini araştırdığı gemi şu anda Samsunport Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği’nde bulunuyor. Liman işletmecileri de bu bilgiyi teyit etti.
Sputnik’in ulaştığı 'Bomustafa O’ adlı geminin acentesi olan bir Türk şirketinin yetkili ise “El koyma bilgisi doğru değil” açıklamasında bulundu.
Bu konuda Türkiye’deki resmi makamlar ise henüz bir açıklamada bulunmadı.
tahıl koridoru - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
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