https://sputniknews.com.tr/20230420/wsj-ukraynanin-turkiyeden-gemiye-el-koymasini-talep-ettigini-yazmisti-turk-acente-yalanladi-1069971548.html
WSJ, Ukrayna’nın Türkiye’den gemiye el koymasını talep ettiğini yazmıştı: Türk acente yalanladı
WSJ, Ukrayna’nın Türkiye’den gemiye el koymasını talep ettiğini yazmıştı: Türk acente yalanladı
ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Ukrayna savcılığının Ankara'ya bir yazı göndererek Kırım'da tahıl yüklendiğini öne sürdüğü 'Bomustafa O'... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T15:46+0300
2023-04-20T15:46+0300
2023-04-20T15:46+0300
ukrayna krizi
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rusya
ukrayna
ukrayna krizi
karadeniz
tahıl
wall street journal (wsj)
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WSJ'nin Kiev ve Ankara arasındaki yazışmalara dayanarak verdiği habere göre; Panama bandıralı ve Dubai merkezli bir şirkete ait 'Bomustafa O' gemisi, 17 Nisan pazartesi günü Türkiye'ye vardı. Ukrayna Savcılık, gemiye Ukrayna'nın kendisine ait gördüğü topraklarda 19 bin ton arpa yüklendiğini ancak arpanın bir kısmının Kırım'ın Kerç Boğazı'ndaki limanda demirliyken gemiden indirildiğini kaydetti. Gemiye el koyulmasını ve mürettebatın gözaltına alınmasını talep eden Kiev makamı, ekspertiz için tahıl numunesi alınmasını da istedi.Sputnik’in akıbetini araştırdığı gemi şu anda Samsunport Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği’nde bulunuyor. Liman işletmecileri de bu bilgiyi teyit etti.Sputnik’in ulaştığı 'Bomustafa O’ adlı geminin acentesi olan bir Türk şirketinin yetkili ise “El koyma bilgisi doğru değil” açıklamasında bulundu.Bu konuda Türkiye’deki resmi makamlar ise henüz bir açıklamada bulunmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230420/tahil-koridorunda-rusvet-krizi-istanbulda-denetimler-iki-gunluk-aranin-ardindan-yeniden-basladi-1069956736.html
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, karadeniz, tahıl, wall street journal (wsj)
türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, karadeniz, tahıl, wall street journal (wsj)
WSJ, Ukrayna’nın Türkiye’den gemiye el koymasını talep ettiğini yazmıştı: Türk acente yalanladı
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ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Ukrayna savcılığının Ankara'ya bir yazı göndererek Kırım'da tahıl yüklendiğini öne sürdüğü 'Bomustafa O' gemisine el konulmasını talep etti. Sputnik’in ulaştığı geminin acentesi WSJ’nin el koyma iddiasını yalanladı. Söz konusu gemi şu anda Samsun limanında bulunuyor.
WSJ'nin Kiev ve Ankara arasındaki yazışmalara dayanarak verdiği habere göre; Panama bandıralı ve Dubai merkezli bir şirkete ait 'Bomustafa O' gemisi, 17 Nisan pazartesi günü Türkiye'ye vardı. Ukrayna Savcılık, gemiye Ukrayna'nın kendisine ait gördüğü topraklarda 19 bin ton arpa yüklendiğini ancak arpanın bir kısmının Kırım'ın Kerç Boğazı'ndaki limanda demirliyken gemiden indirildiğini kaydetti. Gemiye el koyulmasını ve mürettebatın gözaltına alınmasını talep eden Kiev makamı, ekspertiz için tahıl numunesi alınmasını da istedi.
Sputnik’in akıbetini araştırdığı gemi şu anda Samsunport Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği’nde bulunuyor. Liman işletmecileri de bu bilgiyi teyit etti.
Sputnik’in ulaştığı 'Bomustafa O’ adlı geminin acentesi olan bir Türk şirketinin yetkili ise “El koyma bilgisi doğru değil” açıklamasında bulundu.
Bu konuda Türkiye’deki resmi makamlar ise henüz bir açıklamada bulunmadı.