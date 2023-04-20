https://sputniknews.com.tr/20230420/wsj-ukraynanin-turkiyeden-gemiye-el-koymasini-talep-ettigini-yazmisti-turk-acente-yalanladi-1069971548.html

WSJ, Ukrayna’nın Türkiye’den gemiye el koymasını talep ettiğini yazmıştı: Türk acente yalanladı

WSJ, Ukrayna’nın Türkiye’den gemiye el koymasını talep ettiğini yazmıştı: Türk acente yalanladı

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Ukrayna savcılığının Ankara'ya bir yazı göndererek Kırım'da tahıl yüklendiğini öne sürdüğü 'Bomustafa O'... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T15:46+0300

2023-04-20T15:46+0300

2023-04-20T15:46+0300

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wall street journal (wsj)

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WSJ'nin Kiev ve Ankara arasındaki yazışmalara dayanarak verdiği habere göre; Panama bandıralı ve Dubai merkezli bir şirkete ait 'Bomustafa O' gemisi, 17 Nisan pazartesi günü Türkiye'ye vardı. Ukrayna Savcılık, gemiye Ukrayna'nın kendisine ait gördüğü topraklarda 19 bin ton arpa yüklendiğini ancak arpanın bir kısmının Kırım'ın Kerç Boğazı'ndaki limanda demirliyken gemiden indirildiğini kaydetti. Gemiye el koyulmasını ve mürettebatın gözaltına alınmasını talep eden Kiev makamı, ekspertiz için tahıl numunesi alınmasını da istedi.Sputnik’in akıbetini araştırdığı gemi şu anda Samsunport Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği’nde bulunuyor. Liman işletmecileri de bu bilgiyi teyit etti.Sputnik’in ulaştığı 'Bomustafa O’ adlı geminin acentesi olan bir Türk şirketinin yetkili ise “El koyma bilgisi doğru değil” açıklamasında bulundu.Bu konuda Türkiye’deki resmi makamlar ise henüz bir açıklamada bulunmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230420/tahil-koridorunda-rusvet-krizi-istanbulda-denetimler-iki-gunluk-aranin-ardindan-yeniden-basladi-1069956736.html

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, karadeniz, tahıl, wall street journal (wsj)