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https://sputniknews.com.tr/20230420/wsj-ukrayna-turkiyeden-kirimda-tahil-yuklendigi-one-surulen-gemiye-el-koymasini-talep-etti-1069963246.html
WSJ: Ukrayna, Türkiye'den 'Kırım'da tahıl yüklendiği öne sürülen' gemiye el koymasını talep etti
WSJ: Ukrayna, Türkiye'den 'Kırım'da tahıl yüklendiği öne sürülen' gemiye el koymasını talep etti
ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Ukrayna savcılığının Ankara'ya bir yazı göndererek Kırım'da tahıl yüklendiğini öne sürdüğü 'Bomustafa O'... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T13:56+0300
2023-04-20T13:56+0300
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tahıl
tahıl ihracatı
tahıl anlaşması
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Tahıl anlaşması kapsamında gemilerin denetlenmesiyle ilgili gergin bir dönemden geçilirken Ukrayna, Türkiye'den bir gemiye el koymasını istedi.WSJ'nin Kiev ve Ankara arasındaki yazışmalara dayanarak verdiği habere göre Panama bandıralı ve Dubai merkezli bir şirkete ait 'Bomustafa O' gemisi, pazartesi günü Türkiye'ye vardı.Savcılık, gemiye Ukrayna'nın kendisine ait gördüğü topraklarda 19 bin ton arpa yüklendiğini ancak arpanın bir kısmının Kırım'ın Kerç Boğazı'ndaki limanda demirliyken gemiden indirildiğini kaydetti.Gemiye el koyulmasını ve mürettebatın gözaltına alınmasını talep eden Kiev makamı, ekspertiz için tahıl numunesi alınmasını da istedi.WSJ, Türk tarafının Ukrayna'dan gelen talebe nasıl bir yanıt vermediğini yazmazken Türk makamları WSJ'nin konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.Tahıl koridorunda Ukrayna tarafının gemi denetim prosedürlerini ihlal etmesi ve gemilerin sahiplerinden rüşvet talep etmesi nedeniyle kriz çıkmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde tahıl anlaşması kapsamındaki gemilerin denetiminde yaşanan zorluklara ilişkin açıklamasında, Ukrayna tarafının ticari kazanç uğruna gemi denetim prosedürlerini aleni şekilde ihlal etmekten ve gemilerin sahiplerinden rüşvet talep etmekten kaçınmadığını vurgulamıştı.Sputnik’e konuşan İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki bir BM yetkilisi, 17 ve 18 Nisan’da kesintilerin olduğunu doğrulamış ve "Denetimler, BM ve Türkiye aracılığıyla Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetlerinin tahıl girişime katılacak yeni gemiler üzerinde anlaştığı görüşmelerin ardından dün (19 Nisan Çarşamba) yeniden başladı. Denetimler bugün de devam ediyor" demişti.
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wsj, wall street journal (wsj), ukrayna, türkiye, rusya, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl anlaşması
wsj, wall street journal (wsj), ukrayna, türkiye, rusya, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl anlaşması

WSJ: Ukrayna, Türkiye'den 'Kırım'da tahıl yüklendiği öne sürülen' gemiye el koymasını talep etti

13:56 20.04.2023
© İHAtahıl gemisi - tahıl - gemi
tahıl gemisi - tahıl - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© İHA
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ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Ukrayna savcılığının Ankara'ya bir yazı göndererek Kırım'da tahıl yüklendiğini öne sürdüğü 'Bomustafa O' gemisine el konulmasını talep etti.
Tahıl anlaşması kapsamında gemilerin denetlenmesiyle ilgili gergin bir dönemden geçilirken Ukrayna, Türkiye'den bir gemiye el koymasını istedi.

WSJ'nin Kiev ve Ankara arasındaki yazışmalara dayanarak verdiği habere göre Panama bandıralı ve Dubai merkezli bir şirkete ait 'Bomustafa O' gemisi, pazartesi günü Türkiye'ye vardı.

Savcılık, gemiye Ukrayna'nın kendisine ait gördüğü topraklarda 19 bin ton arpa yüklendiğini ancak arpanın bir kısmının Kırım'ın Kerç Boğazı'ndaki limanda demirliyken gemiden indirildiğini kaydetti.

Gemiye el koyulmasını ve mürettebatın gözaltına alınmasını talep eden Kiev makamı, ekspertiz için tahıl numunesi alınmasını da istedi.

WSJ, Türk tarafının Ukrayna'dan gelen talebe nasıl bir yanıt vermediğini yazmazken Türk makamları WSJ'nin konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Tahıl koridorunda Ukrayna tarafının gemi denetim prosedürlerini ihlal etmesi ve gemilerin sahiplerinden rüşvet talep etmesi nedeniyle kriz çıkmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde tahıl anlaşması kapsamındaki gemilerin denetiminde yaşanan zorluklara ilişkin açıklamasında, Ukrayna tarafının ticari kazanç uğruna gemi denetim prosedürlerini aleni şekilde ihlal etmekten ve gemilerin sahiplerinden rüşvet talep etmekten kaçınmadığını vurgulamıştı.

Sputnik’e konuşan İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki bir BM yetkilisi, 17 ve 18 Nisan’da kesintilerin olduğunu doğrulamış ve "Denetimler, BM ve Türkiye aracılığıyla Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetlerinin tahıl girişime katılacak yeni gemiler üzerinde anlaştığı görüşmelerin ardından dün (19 Nisan Çarşamba) yeniden başladı. Denetimler bugün de devam ediyor" demişti.
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