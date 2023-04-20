https://sputniknews.com.tr/20230420/ukraynada-uzerinde-iki-kadinin-tasvir-edildigi--stel-kadinlardan-biri-rus-sanilarak-yikildi-1069984867.html
Ukrayna’da üzerinde iki kadının tasvir edildiği stel, kadınlardan biri Rus sanılarak yıkıldı
Ukrayna’da üzerinde iki kadının tasvir edildiği stel, kadınlardan biri Rus sanılarak yıkıldı
Ukrayna’nın kuzeybatısındaki Rovno kentinde Ukraynalı iki kadının tasvir edildiği stel, kadınlardan biri Rus sanılarak yıkıldı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T22:42+0300
2023-04-20T22:42+0300
2023-04-20T22:42+0300
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Ukrayna’da yayın yapan Obşestvennoye gazetesinin aktardığına göre, Rovno kenti yetkilileri, Doğu ve Batı Ukrayna kostümleri giymiş iki kadının tasvir edildiği mozaik stelin, kadınlardan birinin Rus olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verdi.Ukrayna SSC'nin armasının da bulunduğu stelin üzerindeki kadınlardan birinin Rus olduğunu iddia eden belediye meclisi üyeleri, stelin sanatsal bir değerinin olmadığını ve kültürel miras nesnesi olmadığını ileri sürdü.Kent yetkilileri, steli Sovyet propagandasının bir unsuru olarak değerlendirerek dekomünizasyon kampanyası çerçevesinde yıkımına karar verdi.Kent yetkililerinin bu kararının sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandığını belirten gazete, Ukrainian Modernism topluluğu kurucusu Dmitriy Solovyov’un "Bariz bir vandalizm vakası daha. Kolay siyasi puan kazanma girişimi. Mozaik aslında üzerlerinde Galiçya ve Dinyeper bölgelerinin kostümü olan iki kadın figürünü tasvir ediyor. Ulusal giysili iki Ukraynalı kadın birilerine Sovyet döneminin propagandası gibi göründüyse, o zaman bu insanlara birçok sorum olacak” şeklindeki ifadelerine yer verdi.
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Ukrayna’da üzerinde iki kadının tasvir edildiği stel, kadınlardan biri Rus sanılarak yıkıldı
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Ukrayna’nın kuzeybatısındaki Rovno kentinde Ukraynalı iki kadının tasvir edildiği stel, kadınlardan biri Rus sanılarak yıkıldı.
Ukrayna’da yayın yapan Obşestvennoye gazetesinin aktardığına göre, Rovno kenti yetkilileri, Doğu ve Batı Ukrayna kostümleri giymiş iki kadının tasvir edildiği mozaik stelin, kadınlardan birinin Rus olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verdi.
Ukrayna SSC'nin armasının da bulunduğu stelin üzerindeki kadınlardan birinin Rus olduğunu iddia eden belediye meclisi üyeleri, stelin sanatsal bir değerinin olmadığını ve kültürel miras nesnesi olmadığını ileri sürdü.
Kent yetkilileri, steli Sovyet propagandasının bir unsuru olarak değerlendirerek dekomünizasyon kampanyası çerçevesinde yıkımına karar verdi.
Kent yetkililerinin bu kararının sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandığını belirten gazete, Ukrainian Modernism topluluğu kurucusu Dmitriy Solovyov’un "Bariz bir vandalizm vakası daha. Kolay siyasi puan kazanma girişimi. Mozaik aslında üzerlerinde Galiçya ve Dinyeper bölgelerinin kostümü olan iki kadın figürünü tasvir ediyor. Ulusal giysili iki Ukraynalı kadın birilerine Sovyet döneminin propagandası gibi göründüyse, o zaman bu insanlara birçok sorum olacak” şeklindeki ifadelerine yer verdi.