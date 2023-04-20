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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter yarı finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter yarı finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester City ve İtalya'nın İnter takımları yarı finale çıktı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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spor
uefa şampiyonlar ligi
inter
manchester city
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde Almanya'nın Bayern Münih takımına karşı ilk maçı 3-0 galip tamamlayan İngiliz ekibi Manchester City, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.Manchester City'de Erling Haaland, 37. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı ve ilk yarı golsüz geçildi.Maçın ikinci yarısında İngiliz ekibi, Haaland'ın 57. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Alman temsilcisinde Joshua Kimmich, 83. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 86. dakikada kırmızı kart gördü.Yarı finalde, Manchester City, İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.Inter, yarı finalde Milan'ın rakibi olduPortekiz temsilcisi Benfica'ya karşı deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan İtalya temsilcisi Inter, evindeki rövanş maçında ise 3-3 berabere kalarak yarı finale kaldı.Inter'in golleri 14. dakikada Nicolo Barella, 65. dakikada Lautaro Martinez ve 78. dakikada Joaquin Correa'dan gelirken, Benfica'nın gollerini ise 38. dakikada Fredrik Aursnes, 86. dakikada Antonio Silva ve uzatmalarda Petar Musa attı.İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 76. dakikada oyuna dahil oldu.İki İtalya temsilcisi Inter ve Milan, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.
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uefa şampiyonlar ligi, inter, manchester city

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter yarı finalde

00:40 20.04.2023
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester City ve İtalya'nın İnter takımları yarı finale çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester City ve İtalya'nın İnter takımları yarı finale çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester City ve İtalya'nın İnter takımları yarı finale çıktı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde Almanya'nın Bayern Münih takımına karşı ilk maçı 3-0 galip tamamlayan İngiliz ekibi Manchester City, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.
Manchester City'de Erling Haaland, 37. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı ve ilk yarı golsüz geçildi.
Maçın ikinci yarısında İngiliz ekibi, Haaland'ın 57. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Alman temsilcisinde Joshua Kimmich, 83. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Yarı finalde, Manchester City, İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.

Inter, yarı finalde Milan'ın rakibi oldu

Portekiz temsilcisi Benfica'ya karşı deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan İtalya temsilcisi Inter, evindeki rövanş maçında ise 3-3 berabere kalarak yarı finale kaldı.
Inter'in golleri 14. dakikada Nicolo Barella, 65. dakikada Lautaro Martinez ve 78. dakikada Joaquin Correa'dan gelirken, Benfica'nın gollerini ise 38. dakikada Fredrik Aursnes, 86. dakikada Antonio Silva ve uzatmalarda Petar Musa attı.
İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 76. dakikada oyuna dahil oldu.
İki İtalya temsilcisi Inter ve Milan, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.
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