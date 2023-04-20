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Türk güreşçi Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu
Türk güreşçi Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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spor
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altın madalya
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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 125 kilo çeyrek finalinde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1 yenen Taha Akgül, İtalya adına güreşen Küba asıllı Abraham Conyedo Ruano'yu 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.Finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşan Taha Akgül, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.TBMM Başkanı Şentop'tan tebrikTBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin onuncu altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda ikinci kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.Şentop, Taha Akgül için yayımladığı mesajında, "Taha bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde. Onuncu kez Avrupa Şampiyonu olarak şanlı bayrağımızı gururla göndere çektiren milli sporcumuz Taha Akgül'ü tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz. Başarıların daim olsun" ifadelerine yer verdi.Feyzullah Aktürk'ün de ikinci kez Avrupa Şampiyonu olduğunu kaydeden Şentop, "Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Feyzullah Aktürk'ü gönülden kutluyorum. Uluslararası arenada böylesine büyük başarılarla ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızla gurur duyuyoruz. Var olun" mesajını paylaştı.Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'e tebrikGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin 10. altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda 2. kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk için tebrik mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü yürekten kutluyorum. Milli güreşçimiz Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk'ün başarılarının devamını diliyor, elde edilen şampiyonluklarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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taha akgül, altın madalya, güreş
taha akgül, altın madalya, güreş

Türk güreşçi Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu

01:31 20.04.2023
© AATaha Akgül
Taha Akgül - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 125 kilo çeyrek finalinde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1 yenen Taha Akgül, İtalya adına güreşen Küba asıllı Abraham Conyedo Ruano'yu 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşan Taha Akgül, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

TBMM Başkanı Şentop'tan tebrik

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin onuncu altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda ikinci kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.
Şentop, Taha Akgül için yayımladığı mesajında, "Taha bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde. Onuncu kez Avrupa Şampiyonu olarak şanlı bayrağımızı gururla göndere çektiren milli sporcumuz Taha Akgül'ü tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz. Başarıların daim olsun" ifadelerine yer verdi.
Feyzullah Aktürk'ün de ikinci kez Avrupa Şampiyonu olduğunu kaydeden Şentop, "Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Feyzullah Aktürk'ü gönülden kutluyorum. Uluslararası arenada böylesine büyük başarılarla ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızla gurur duyuyoruz. Var olun" mesajını paylaştı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin 10. altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda 2. kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü yürekten kutluyorum. Milli güreşçimiz Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk'ün başarılarının devamını diliyor, elde edilen şampiyonluklarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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