https://sputniknews.com.tr/20230420/temelsiz-ve-mudahaleci-irandan-g7-bildirisine-kinama-1069938924.html

'Temelsiz ve müdahaleci': İran'dan G7 bildirisine kınama

'Temelsiz ve müdahaleci': İran'dan G7 bildirisine kınama

İran, G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı sonuç bildirisinde Tahran'a yöneltilen suçlamaları 'temelsiz ve müdahaleci' olduğu değerlendirmesiyle... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T03:53+0300

2023-04-20T03:53+0300

2023-04-20T03:53+0300

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g7

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İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Dışişleri Bakanlığı, 18 Nisan’da Japonya’da gerçekleştirilen G7 toplantısı sonuç bildirisinde yer alan İran’a yönelik suçlamalara tepki gösterdi.Nükleer silahların, İran’ın dini düşüncesinin yanı sıra savunma ve güvenlik stratejisinde hiçbir zaman yeri olmadığı öne sürülen açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ve Kapsamlı Koruma Önlemleri Anlaşması çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile teknik ve yapıcı iş birliğini ve etkileşimini sürdürmeye kararlıdır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Tahran'ın diğer ülkelerden İran ile UAEA arasındaki teknik etkileşimlere müdahale etmekten ve siyasi baskı uygulamaktan kaçınmasını beklediği belirtildi.Son yıllarda Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı’nda güvenli seyrüseferin İran’ın benimsediği sorumlu yaklaşım ile gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, İran’ın suçlanması 'ABD'nin bölgedeki yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı askeri varlığını haklı çıkarmak için sorumsuzca bir hareket' olarak değerlendirildi.Açıklamada, İran’ın 'Rusya’yı insansız hava araçları ile silahlandırdığı' yönündeki suçlamalar ret edilirken Batılı ülkelere, 'silah göndererek Ukrayna'daki çatışmayı körüklemek yerine diyalog ve diplomasiye yönelmesi' çağrısı yapıldı.İran’ın, taraflardan birine, diğer tarafa karşı kullanmak üzere herhangi bir silah vermediği ve vermeyeceğinin defalarca vurguladığı belirtildi.Açıklamada son olarak, “G7 liderlerine, İran’a karşı temelsiz ve asılsız suçlamalarda bulunmaktan kaçınmaları ve karşılıklı saygıya dayalı gerçekçi bir yaklaşım benimsemeleri tavsiye ediliyor” ifadelerine yer verildi.G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonuç bildirisinde İran’a yönelik suçlamalarABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu G7 Grubu ülkelerinin dışişleri bakanları, dönem başkanı Japonya'nın ev sahipliğindeki 3 günlük zirve sonrasında 18 Nisan’da yayınladıkları ortak bildiride, İran'ın 'asla nükleer silah geliştirmemesi gerektiğini' belirtmiş ve Tahran'ı nükleer tırmanışı durdurmaya çağırmıştı.Bildiride, “İran'ı nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin yasal yükümlülüklerini ve siyasi taahhütlerini daha fazla gecikmeden yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230418/suudi-arabistan-ile-irani-el-sikistiran-cin-simdi-israil-filistin-barisinda-arabuluculuga-talip--1069833156.html

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