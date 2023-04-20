https://sputniknews.com.tr/20230420/tayvanda-sel-nedeniyle-cadde-ve-sokaklar-sular-altinda-kaldi--1069964032.html

Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Tayvan’da birçok şehri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

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tayvan

sel

yağış

şiddetli yağış

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Tayvan’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu (CWB) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan genelinde 15 şehir ve ilçede bir çok yerleşim yerini su bastığı, cadde ve sokakların sular altında kaldığı belirtildi.Sel meydana gelen bölgelerde çok sayıda araç yolda kalırken, sel sularına kapılan bir kadın sürüklenmekten son anda kurtuldu.

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Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı 2023-04-20T14:03+0300 true PT1M26S

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tayvan, sel, yağış, şiddetli yağış, видео