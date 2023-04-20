Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akşener'in 'Muharrem İnce çıkışı' CHP'de nasıl yankılandı?
09:02
61 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala en dikkat çekici başlıklar
12:47
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe bir geri dönüşe daha imza attı
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerine giderken seçmenin talepleri
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230420/tayvanda-sel-nedeniyle-cadde-ve-sokaklar-sular-altinda-kaldi--1069964032.html
Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Tayvan’da birçok şehri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T14:03+0300
2023-04-20T14:03+0300
dünya
tayvan
sel
yağış
şiddetli yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069963457_0:262:1092:876_1920x0_80_0_0_085d87f70483331687bfbd7a757938c4.png
Tayvan’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu (CWB) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan genelinde 15 şehir ve ilçede bir çok yerleşim yerini su bastığı, cadde ve sokakların sular altında kaldığı belirtildi.Sel meydana gelen bölgelerde çok sayıda araç yolda kalırken, sel sularına kapılan bir kadın sürüklenmekten son anda kurtuldu.
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı
2023-04-20T14:03+0300
true
PT1M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069963457_0:160:1092:979_1920x0_80_0_0_eada9ea310f90e93aef846a4b6cebfdb.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tayvan, sel, yağış, şiddetli yağış, видео
tayvan, sel, yağış, şiddetli yağış, видео

Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı

14:03 20.04.2023
Abone olTelegram
Tayvan’da birçok şehri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Tayvan’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.

Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu (CWB) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan genelinde 15 şehir ve ilçede bir çok yerleşim yerini su bastığı, cadde ve sokakların sular altında kaldığı belirtildi.

Sel meydana gelen bölgelerde çok sayıda araç yolda kalırken, sel sularına kapılan bir kadın sürüklenmekten son anda kurtuldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала