https://sputniknews.com.tr/20230420/tayvanda-sel-nedeniyle-cadde-ve-sokaklar-sular-altinda-kaldi--1069964032.html
Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Tayvan’da birçok şehri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T14:03+0300
2023-04-20T14:03+0300
2023-04-20T14:03+0300
dünya
tayvan
sel
yağış
şiddetli yağış
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Tayvan’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu (CWB) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan genelinde 15 şehir ve ilçede bir çok yerleşim yerini su bastığı, cadde ve sokakların sular altında kaldığı belirtildi.Sel meydana gelen bölgelerde çok sayıda araç yolda kalırken, sel sularına kapılan bir kadın sürüklenmekten son anda kurtuldu.
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Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı
2023-04-20T14:03+0300
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tayvan, sel, yağış, şiddetli yağış, видео
tayvan, sel, yağış, şiddetli yağış, видео
Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı
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Tayvan’da birçok şehri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Tayvan’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.
Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu (CWB) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan genelinde 15 şehir ve ilçede bir çok yerleşim yerini su bastığı, cadde ve sokakların sular altında kaldığı belirtildi.
Sel meydana gelen bölgelerde çok sayıda araç yolda kalırken, sel sularına kapılan bir kadın sürüklenmekten son anda kurtuldu.