https://sputniknews.com.tr/20230420/tarihin-en-guclu-roketi-starship-test-ucusu-sirasinda-infilak-etti-1069973302.html

Tarihin en güçlü roketi Starship test uçuşunda infilak etti

Tarihin en güçlü roketi Starship test uçuşunda infilak etti

SpaceX'in 'tarihin en güçlü roketi' Starship'in ikinci fırlatma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T16:42+0300

2023-04-20T16:42+0300

2023-04-20T17:13+0300

dünya

starship

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069974480_0:91:3074:1820_1920x0_80_0_0_a0fbd9de80e79f5dd1799db21c8cf8d0.jpg

SpaceX'e ait ve bugüne dek inşa edilmiş en güçlü roket olarak kayıtlara geçen Starship'in ikinci fırlatma girişimi sorunsuz başlasa da sonrasında roket infilak etti ve yolculuk yardım kaldı. Mars, Ay ve ötesine astronot gönderme amacıyla tasarlanan devasa roket, ABD Teksas'ta dünyanın ilk ticari uzay limanlarından biri olan Starbase'ten yerel saatle 08.33'te fırlatıldı. Fırlatmadan sonraki ilk 3 dakika içinde Starship kapsülünün ilk aşama roket güçlendiricisinden ayrılması gerekiyordu ama ayrılma başarısız oldu ve roket infilak etti. SpaceX, Twitter hesabında bundan ders çıkarılıp daha çok çalışılacağı mesajı verdi.SpaceX'in sahibi Elon Musk da ekibi tebrik edip bir sonraki denemenin birkaç ay içinde yapılacağını açıkladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

starship, spacex