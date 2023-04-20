https://sputniknews.com.tr/20230420/tarihin-en-guclu-roketi-starship-test-ucusu-sirasinda-infilak-etti-1069973302.html
Tarihin en güçlü roketi Starship test uçuşunda infilak etti
Tarihin en güçlü roketi Starship test uçuşunda infilak etti
SpaceX'in 'tarihin en güçlü roketi' Starship'in ikinci fırlatma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T16:42+0300
2023-04-20T16:42+0300
2023-04-20T17:13+0300
dünya
starship
spacex
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SpaceX'e ait ve bugüne dek inşa edilmiş en güçlü roket olarak kayıtlara geçen Starship'in ikinci fırlatma girişimi sorunsuz başlasa da sonrasında roket infilak etti ve yolculuk yardım kaldı. Mars, Ay ve ötesine astronot gönderme amacıyla tasarlanan devasa roket, ABD Teksas'ta dünyanın ilk ticari uzay limanlarından biri olan Starbase'ten yerel saatle 08.33'te fırlatıldı. Fırlatmadan sonraki ilk 3 dakika içinde Starship kapsülünün ilk aşama roket güçlendiricisinden ayrılması gerekiyordu ama ayrılma başarısız oldu ve roket infilak etti. SpaceX, Twitter hesabında bundan ders çıkarılıp daha çok çalışılacağı mesajı verdi.SpaceX'in sahibi Elon Musk da ekibi tebrik edip bir sonraki denemenin birkaç ay içinde yapılacağını açıkladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
starship, spacex
Tarihin en güçlü roketi Starship test uçuşunda infilak etti
16:42 20.04.2023 (güncellendi: 17:13 20.04.2023) Abone ol
SpaceX'in 'tarihin en güçlü roketi' Starship'in ikinci fırlatma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.
SpaceX'e ait ve bugüne dek inşa edilmiş en güçlü roket olarak kayıtlara geçen Starship'in ikinci fırlatma girişimi sorunsuz başlasa da sonrasında roket infilak etti ve yolculuk yardım kaldı.
Mars, Ay ve ötesine astronot gönderme amacıyla tasarlanan devasa roket, ABD Teksas'ta dünyanın ilk ticari uzay limanlarından biri olan Starbase'ten yerel saatle 08.33'te fırlatıldı. Fırlatmadan sonraki ilk 3 dakika içinde Starship kapsülünün ilk aşama roket güçlendiricisinden ayrılması gerekiyordu ama ayrılma başarısız oldu ve roket infilak etti.
SpaceX, Twitter hesabında bundan ders çıkarılıp daha çok çalışılacağı mesajı verdi.
SpaceX'in sahibi Elon Musk da ekibi tebrik edip bir sonraki denemenin birkaç ay içinde yapılacağını açıkladı.