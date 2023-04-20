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Tarihin en güçlü roketi Starship test uçuşunda infilak etti
Tarihin en güçlü roketi Starship test uçuşunda infilak etti
SpaceX'in 'tarihin en güçlü roketi' Starship'in ikinci fırlatma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T16:42+0300
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SpaceX'e ait ve bugüne dek inşa edilmiş en güçlü roket olarak kayıtlara geçen Starship'in ikinci fırlatma girişimi sorunsuz başlasa da sonrasında roket infilak etti ve yolculuk yardım kaldı. Mars, Ay ve ötesine astronot gönderme amacıyla tasarlanan devasa roket, ABD Teksas'ta dünyanın ilk ticari uzay limanlarından biri olan Starbase'ten yerel saatle 08.33'te fırlatıldı. Fırlatmadan sonraki ilk 3 dakika içinde Starship kapsülünün ilk aşama roket güçlendiricisinden ayrılması gerekiyordu ama ayrılma başarısız oldu ve roket infilak etti. SpaceX, Twitter hesabında bundan ders çıkarılıp daha çok çalışılacağı mesajı verdi.SpaceX'in sahibi Elon Musk da ekibi tebrik edip bir sonraki denemenin birkaç ay içinde yapılacağını açıkladı.
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Tarihin en güçlü roketi Starship test uçuşunda infilak etti

16:42 20.04.2023 (güncellendi: 17:13 20.04.2023)
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONStarship
Starship - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
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SpaceX'in 'tarihin en güçlü roketi' Starship'in ikinci fırlatma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.
SpaceX'e ait ve bugüne dek inşa edilmiş en güçlü roket olarak kayıtlara geçen Starship'in ikinci fırlatma girişimi sorunsuz başlasa da sonrasında roket infilak etti ve yolculuk yardım kaldı.
Mars, Ay ve ötesine astronot gönderme amacıyla tasarlanan devasa roket, ABD Teksas'ta dünyanın ilk ticari uzay limanlarından biri olan Starbase'ten yerel saatle 08.33'te fırlatıldı. Fırlatmadan sonraki ilk 3 dakika içinde Starship kapsülünün ilk aşama roket güçlendiricisinden ayrılması gerekiyordu ama ayrılma başarısız oldu ve roket infilak etti.
SpaceX, Twitter hesabında bundan ders çıkarılıp daha çok çalışılacağı mesajı verdi.
SpaceX'in sahibi Elon Musk da ekibi tebrik edip bir sonraki denemenin birkaç ay içinde yapılacağını açıkladı.
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