https://sputniknews.com.tr/20230420/soyludan-chpli-murat-bakan-aciklamasi-fetonun-ikinci-paralel-yapisini-olusturmaya-calisiyor-1069937836.html

Soylu'dan CHP'li Murat Bakan açıklaması: FETÖ'nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor

Soylu'dan CHP'li Murat Bakan açıklaması: FETÖ'nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'la ilgili olarak, "Emniyet içerisinde paralel bir yapı kurmaya çalışan bir anlayışın... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T01:38+0300

2023-04-20T01:38+0300

2023-04-20T01:42+0300

türkiye

süleyman soylu

chp

murat bakan

fetö

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.CHP İzmir Milletvekili Bakan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin seçim gecesi görev başında olmalarına dair bir talimata ilişkin paylaşımına yönelik soruya Soylu, "O bahsedilen milletvekili FETÖ'nün Türkiye'deki en temel aparatlarından bir tanesidir. FETÖ'nün temel aparatıdır. Bu bütün bizim istihbarat camiamızda, emniyet camiamızda bu kadar net açık yani" yanıtını verdi.Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Emniyetin içerisinde FETÖ'den sonra bunlar yeni bir sistem kurmaya çalışıyor'Seçim güvenliğinin herkesin arzu ettiği ve istediği, herkes için yapılan bir şey olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:Bununla ilgili bütün hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Soylu, "Emniyet içerisinde Murat Bakan'ın bizatihi kendi oluşturduğu, kendi kurguladığı, devletin emniyetini ve devletin istihbaratını hem bozmaya hem de içeride başka bir yapılanmayı oluşturmaya çalışan çok derin bir ağ olduğunu da söyleyebiliriz" diye konuştu.Soylu, söz konusu evrakı emniyet veya jandarma içindeki bir personelin sızdırıp sızdırmadığı sorusuna karşılık da "Yani o evrakta bir şey yok. Biliyorsunuz bu etki ajanları ve bu işleri yapanlar evrakın içinde ne yazdığı önemli olmadan kendi söylediğine önem atfetmek için böyle bir evrak varmış gibi ortaya koyarlar. O çok normal bir yazışma ve doğru bir yazışma" ifadelerini kullandı.

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süleyman soylu, chp, murat bakan, fetö