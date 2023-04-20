Son 10 yılın en ölümcül izdiham faciaları
Suudi Arabistan: 2 bin 300 ölü
İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olan haccın yapıldığı, Suudi Arabistan'da yer alan Mekke şehrinde gerçekleşen izdiham son 10 yılın en ölümcül izdihamı oldu.
Mekke yakınlarındaki Mina'da haccın bir parçası olan 'şeytan taşlama' ritüeli esnasında hacılar arasında 24 Eylül 2015'te yaşanan izdihamda 2 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Olay aynı zamanda son yıllarda en çok hacının hayatını kaybettiği trajik kazalardan biri oldu.
Hacılardan 464'ü İranlıydı. İran, izdihamdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak gerekli hazırlıkların olması gerektiği gibi yapılamadığını söyledi.
Bazı hacılar ise izdihamdan taşlama alanının yakınındaki bir yolun kapanmasını sorumlu tutarak, güvenlik güçlerinin ibadet edenlerin şeytan taşlama alanına doğru akışını yanlış yönettiğini iddia etti.
Suudi Arabistan: 2 bin 300 ölü
İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olan haccın yapıldığı, Suudi Arabistan'da yer alan Mekke şehrinde gerçekleşen izdiham son 10 yılın en ölümcül izdihamı oldu.
Mekke yakınlarındaki Mina'da haccın bir parçası olan 'şeytan taşlama' ritüeli esnasında hacılar arasında 24 Eylül 2015'te yaşanan izdihamda 2 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Olay aynı zamanda son yıllarda en çok hacının hayatını kaybettiği trajik kazalardan biri oldu.
Hacılardan 464'ü İranlıydı. İran, izdihamdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak gerekli hazırlıkların olması gerektiği gibi yapılamadığını söyledi.
Bazı hacılar ise izdihamdan taşlama alanının yakınındaki bir yolun kapanmasını sorumlu tutarak, güvenlik güçlerinin ibadet edenlerin şeytan taşlama alanına doğru akışını yanlış yönettiğini iddia etti.
Güney Kore: 145 ölü
Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de Güney Kore'nin başkenti Seul'de ülkenin en büyük facialarından biri yaşandı. Cadılar Bayramı partisi için Seul'ün gece hayatıyla meşhur dar sokaklarında binlerce kişi bir araya geldi. Ancak kalabalığın iyi yönetilememesi nedeniyle dar bir sokakta birbirini iterek ilerlemeye çalışan yüzlerce kişi izdiham oluşturdu. Olayda 145 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.
Güney Kore: 145 ölü
Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de Güney Kore'nin başkenti Seul'de ülkenin en büyük facialarından biri yaşandı. Cadılar Bayramı partisi için Seul'ün gece hayatıyla meşhur dar sokaklarında binlerce kişi bir araya geldi. Ancak kalabalığın iyi yönetilememesi nedeniyle dar bir sokakta birbirini iterek ilerlemeye çalışan yüzlerce kişi izdiham oluşturdu. Olayda 145 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.
Endonezya: 133 ölü
2022'de bir facia da Endonezya'da gerçekleşti. Doğu Java'nın Malang şehrindeki bir futbol stadyumunda gerçekleşen izdihamda 40'ı çocuk 133 kişi hayatını kaybetti.
Olay, futbol taraftarlarını dağıtmak isteyen polisin göz yaşartıcı gaz kullanması ve gazın etkisiyle paniğe kapılan izleyicilerin en yakın çıkışa ulaşmak için birbirlerini iterek ilerlemesi sonucu meydana geldi.
Faciadan sorumlu tutulan bir polis memuru ve 2 maç yetkilisi 12 ila 18 ay arası hapis cezasına çarptırıldı.
Endonezya: 133 ölü
2022'de bir facia da Endonezya'da gerçekleşti. Doğu Java'nın Malang şehrindeki bir futbol stadyumunda gerçekleşen izdihamda 40'ı çocuk 133 kişi hayatını kaybetti.
Olay, futbol taraftarlarını dağıtmak isteyen polisin göz yaşartıcı gaz kullanması ve gazın etkisiyle paniğe kapılan izleyicilerin en yakın çıkışa ulaşmak için birbirlerini iterek ilerlemesi sonucu meydana geldi.
Faciadan sorumlu tutulan bir polis memuru ve 2 maç yetkilisi 12 ila 18 ay arası hapis cezasına çarptırıldı.
Hindistan: 115 ölü
Hindistan'ın Madhya Paradeş eyaletindeki Datia kasabasında dini bir törenin gerçekleştirildiği tapınakta izdiham meydana geldi. Olayda kimisi ezilen, kimisi Sindh nehrinde boğulan 115 kişi öldü. 110 kişi yaralandı.
İzdiham gerçekleştiği sırada dini törene katılmak isteyen 20 bin kişi, Sindh nehrinin üzerine kurulu bir köprüde bulunuyordu. Yerel medyaya göre köprünün çökeceği yönünde bir iddiayı duyan katılımcılar paniğe kapılarak olay yerinden ayrılmaya çalışınca izdiham gerçekleşti.
Hindistan: 115 ölü
Hindistan'ın Madhya Paradeş eyaletindeki Datia kasabasında dini bir törenin gerçekleştirildiği tapınakta izdiham meydana geldi. Olayda kimisi ezilen, kimisi Sindh nehrinde boğulan 115 kişi öldü. 110 kişi yaralandı.
İzdiham gerçekleştiği sırada dini törene katılmak isteyen 20 bin kişi, Sindh nehrinin üzerine kurulu bir köprüde bulunuyordu. Yerel medyaya göre köprünün çökeceği yönünde bir iddiayı duyan katılımcılar paniğe kapılarak olay yerinden ayrılmaya çalışınca izdiham gerçekleşti.
Yemen: 85 ölü
2023 yılının ilk ölümcül faciası 2014'ten bu yana iç savaşın pençesindeki Yemen'de yaşandı. İç savaş ve çeşitli kısıtlamalar nedeniyle son yılların en büyük gıda krizinin yaşandığı, yüzbinlerce insanın açlıkla yüz yüze kaldığı ülkede 20 Nisan'da bir yardım dağıtımı esnasında izdiham çıktı.
5 bin Yemen riyali (yaklaşık 8 dolar) değerindeki gıdaya erişebilmek için yüzlerce insanın toplandığı okulda 85 kişi hayatını kaybetti.
Yemen: 85 ölü
2023 yılının ilk ölümcül faciası 2014'ten bu yana iç savaşın pençesindeki Yemen'de yaşandı. İç savaş ve çeşitli kısıtlamalar nedeniyle son yılların en büyük gıda krizinin yaşandığı, yüzbinlerce insanın açlıkla yüz yüze kaldığı ülkede 20 Nisan'da bir yardım dağıtımı esnasında izdiham çıktı.
5 bin Yemen riyali (yaklaşık 8 dolar) değerindeki gıdaya erişebilmek için yüzlerce insanın toplandığı okulda 85 kişi hayatını kaybetti.
İran: 56 ölü
İran'ın efsanevi komutanı Kasım Süleymani için 7 Ocak 2020'de Kirman şehrinde düzenlenen cenaze töreninde izdiham meydana geldi. Olayda 56 kişi yaşamını yitirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020'de bir ABD insansız hava aracı saldırıyla öldürülen Devrim Muhafızları Komutanı General Kasım Süleymani'nin vefatı nedeniyle düzenlenen törenler, İran tarihinin en büyük yas törenlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
İran: 56 ölü
İran'ın efsanevi komutanı Kasım Süleymani için 7 Ocak 2020'de Kirman şehrinde düzenlenen cenaze töreninde izdiham meydana geldi. Olayda 56 kişi yaşamını yitirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020'de bir ABD insansız hava aracı saldırıyla öldürülen Devrim Muhafızları Komutanı General Kasım Süleymani'nin vefatı nedeniyle düzenlenen törenler, İran tarihinin en büyük yas törenlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
Etiyopya: 52 ölü
2 Ekim 2016'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan 50 kilometre uzaklıkta yer alan Bishoftu'da izdiham yaşandı. Yağmur sezonunun sona ermesinin kutlandığı geleneksel Oromo Irreecha festivali sırasında katılımcılar ile polis arasında çatışma çıkınca kaçmaya çalışan kişilerin izdiham oluşturduğu, olayda 52 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Etiyopya: 52 ölü
2 Ekim 2016'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan 50 kilometre uzaklıkta yer alan Bishoftu'da izdiham yaşandı. Yağmur sezonunun sona ermesinin kutlandığı geleneksel Oromo Irreecha festivali sırasında katılımcılar ile polis arasında çatışma çıkınca kaçmaya çalışan kişilerin izdiham oluşturduğu, olayda 52 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Tanzanya: 45 ölü
21 Mart 2021'de Tanzanya'nın ekonomik başkenti Darusselam'da eski Devlet Başkanı John Magufuli onuruna düzenlenen tören sırasında gerçekleşen izdihamda 45 kişi yaşamını yitirdi.
Tanzanya: 45 ölü
21 Mart 2021'de Tanzanya'nın ekonomik başkenti Darusselam'da eski Devlet Başkanı John Magufuli onuruna düzenlenen tören sırasında gerçekleşen izdihamda 45 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail: 45 ölü
30 Nisan 2021'de Lag Ba'omer'den İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'na yapılan Yahudi hac ritüeli sırasında meydana gelen izdihamda en az 45 kişi hayatını kaybetti. Olay, koronavirüs salgınının başlangıcından sonra ülkede gerçekleşen en geniş katılımlı töreni kana buladı.
İsrail: 45 ölü
30 Nisan 2021'de Lag Ba'omer'den İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'na yapılan Yahudi hac ritüeli sırasında meydana gelen izdihamda en az 45 kişi hayatını kaybetti. Olay, koronavirüs salgınının başlangıcından sonra ülkede gerçekleşen en geniş katılımlı töreni kana buladı.