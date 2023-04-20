Son 10 yılın en ölümcül izdiham faciaları

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Suudi Arabistan: 2 bin 300 ölü

İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olan haccın yapıldığı, Suudi Arabistan'da yer alan Mekke şehrinde gerçekleşen izdiham son 10 yılın en ölümcül izdihamı oldu.

Mekke yakınlarındaki Mina'da haccın bir parçası olan 'şeytan taşlama' ritüeli esnasında hacılar arasında 24 Eylül 2015'te yaşanan izdihamda 2 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Olay aynı zamanda son yıllarda en çok hacının hayatını kaybettiği trajik kazalardan biri oldu.

Hacılardan 464'ü İranlıydı. İran, izdihamdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak gerekli hazırlıkların olması gerektiği gibi yapılamadığını söyledi.

Bazı hacılar ise izdihamdan taşlama alanının yakınındaki bir yolun kapanmasını sorumlu tutarak, güvenlik güçlerinin ibadet edenlerin şeytan taşlama alanına doğru akışını yanlış yönettiğini iddia etti.