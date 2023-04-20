https://sputniknews.com.tr/20230420/sivasta-midibusun-devrilmesi-sonucu-10-kisi-yaralandi-1069941681.html

Sivas'ta midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Sivas'ta midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Sivas'ta midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T08:16+0300

2023-04-20T08:16+0300

2023-04-20T08:16+0300

türkiye

türkiye

sivas

trafik kazası

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Sivas'ın Gürün ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 YC 506 plakalı midibüs, Sivas-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Suçatı Beldesi girişinde devrildi.Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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türkiye, sivas, trafik kazası