https://sputniknews.com.tr/20230420/sivasta-midibusun-devrilmesi-sonucu-10-kisi-yaralandi-1069941681.html
Sivas'ta midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Sivas'ta midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Sivas'ta midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T08:16+0300
2023-04-20T08:16+0300
2023-04-20T08:16+0300
türkiye
türkiye
sivas
trafik kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069941524_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_18184dc286c68fa41d9b18dc98062e8f.jpg
Sivas'ın Gürün ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 YC 506 plakalı midibüs, Sivas-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Suçatı Beldesi girişinde devrildi.Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
türkiye
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069941524_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_e587208dbd10797f3510b5e823776b86.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, sivas, trafik kazası
türkiye, sivas, trafik kazası
Sivas'ta midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Abone ol
Sivas'ta midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 YC 506 plakalı midibüs, Sivas-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Suçatı Beldesi girişinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.