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Sivasspor evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti
Sivasspor evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u 4-1 yendi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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spor
trabzonspor
sivasspor
spor toto süper lig
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Trabzonspor'u konuk etti.İlk Yarı8. dakikada ilk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. Gradel'in sol çaprazdan altıpasa doğru gönderdiği topa Yatabare'den önce son anda savunmaya ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.11. dakikada konuk ekip golü buldu. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Markovic'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu: 0-127. dakikada Sivasspor penaltıdan eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda kaleci son anda sağına uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun takibinde Hakan Arslan, Larsen ile mücadelesinde yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Saiz, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı: 1-1.32. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ön direğe ortasına Yatabare'nin vuruşunda, top az farkla auta gitti.34. dakikada kırmızı-beyazlılar sağ kanattan yine etkili geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.37. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel ceza sahası dışı sol çaprazdan arka direğe doğru ortaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un kafayla kaleye gönderdiği top, Hüseyin Türkmen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-2.Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 2-1 önde tamamladı.İkinci Yarı53. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan etkili ortasında, ceza sahasında savunma son anda araya girerek topu taca gönderdi.58. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının gerisinde pres yaparak topu kazanan Charisis, pasını yan tarafındaki Saiz'e aktardı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu: 3-1.64. dakikada sağ kanattan çizgiye kadar inen Erdoğan Yeşilyurt topu içeriye çevirdi. Yatabare'nin altıpas üzerinde yaptığı topuk vuruşunda kaleci son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.78. dakikada Bartra'nın topuk pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Bardhi'nin aşırtma vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.90+3. dakikada altıpas üzerinde topla buluşan Caicedo'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 4'üncü kez Trabzonspor filelerine gitti: 4-1.Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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trabzonspor, sivasspor, spor toto süper lig
trabzonspor, sivasspor, spor toto süper lig

Sivasspor evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti

22:51 20.04.2023
© AASpor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u 4-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u 4-1 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u 4-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Trabzonspor'u konuk etti.

İlk Yarı

8. dakikada ilk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. Gradel'in sol çaprazdan altıpasa doğru gönderdiği topa Yatabare'den önce son anda savunmaya ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
11. dakikada konuk ekip golü buldu. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Markovic'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu: 0-1
27. dakikada Sivasspor penaltıdan eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda kaleci son anda sağına uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun takibinde Hakan Arslan, Larsen ile mücadelesinde yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Saiz, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı: 1-1.
32. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ön direğe ortasına Yatabare'nin vuruşunda, top az farkla auta gitti.
34. dakikada kırmızı-beyazlılar sağ kanattan yine etkili geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.
37. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel ceza sahası dışı sol çaprazdan arka direğe doğru ortaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un kafayla kaleye gönderdiği top, Hüseyin Türkmen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 2-1 önde tamamladı.

İkinci Yarı

53. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan etkili ortasında, ceza sahasında savunma son anda araya girerek topu taca gönderdi.
58. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının gerisinde pres yaparak topu kazanan Charisis, pasını yan tarafındaki Saiz'e aktardı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu: 3-1.
64. dakikada sağ kanattan çizgiye kadar inen Erdoğan Yeşilyurt topu içeriye çevirdi. Yatabare'nin altıpas üzerinde yaptığı topuk vuruşunda kaleci son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
78. dakikada Bartra'nın topuk pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Bardhi'nin aşırtma vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada altıpas üzerinde topla buluşan Caicedo'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 4'üncü kez Trabzonspor filelerine gitti: 4-1.
Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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