https://sputniknews.com.tr/20230420/serbest-piyasada-doviz-acilis-fiyatlari-1069942205.html
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 19.4020 liradan, euro 21.2670 liradan güne başladı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T09:27+0300
2023-04-20T09:27+0300
2023-04-20T09:32+0300
ekonomi
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Serbest piyasada 19.4000 liradan alınan dolar 19.4020 liradan satılıyor. 21.2650 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21,2670 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19.4010 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.2660 lira olmuştu.Dün kapanışını 5.018.70 seviyesinde yapan BIST 100 Endeksi ise yeni güne 5.061.22 seviyesinde başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise 0.64 seviye düşerek 79.67 dolarla günü açtı. Brent petrolün dünkü kapanış seviyesi ise 80.31 dolardı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/dolartl-serbest-piyasada-2050-seviyesini-test-etti-1069911592.html
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dolar, euro, euro/tl, satış, fiyat
dolar, euro, euro/tl, satış, fiyat
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
09:27 20.04.2023 (güncellendi: 09:32 20.04.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 19.4020 liradan, euro 21.2670 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19.4000 liradan alınan dolar 19.4020 liradan satılıyor. 21.2650 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21,2670 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19.4010 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.2660 lira olmuştu.
Dün kapanışını 5.018.70 seviyesinde yapan BIST 100 Endeksi ise yeni güne 5.061.22 seviyesinde başladı.
Brent petrolün varil fiyatı ise 0.64 seviye düşerek 79.67 dolarla günü açtı. Brent petrolün dünkü kapanış seviyesi ise 80.31 dolardı.