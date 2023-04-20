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https://sputniknews.com.tr/20230420/serbest-piyasada-doviz-acilis-fiyatlari-1069942205.html
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 19.4020 liradan, euro 21.2670 liradan güne başladı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19.4000 liradan alınan dolar 19.4020 liradan satılıyor. 21.2650 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21,2670 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19.4010 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.2660 lira olmuştu.Dün kapanışını 5.018.70 seviyesinde yapan BIST 100 Endeksi ise yeni güne 5.061.22 seviyesinde başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise 0.64 seviye düşerek 79.67 dolarla günü açtı. Brent petrolün dünkü kapanış seviyesi ise 80.31 dolardı.
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dolar, euro, euro/tl, satış, fiyat
dolar, euro, euro/tl, satış, fiyat

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

09:27 20.04.2023 (güncellendi: 09:32 20.04.2023)
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TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
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İstanbul serbest piyasada dolar 19.4020 liradan, euro 21.2670 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19.4000 liradan alınan dolar 19.4020 liradan satılıyor. 21.2650 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21,2670 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19.4010 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.2660 lira olmuştu.
Dün kapanışını 5.018.70 seviyesinde yapan BIST 100 Endeksi ise yeni güne 5.061.22 seviyesinde başladı.
Brent petrolün varil fiyatı ise 0.64 seviye düşerek 79.67 dolarla günü açtı. Brent petrolün dünkü kapanış seviyesi ise 80.31 dolardı.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
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Dolar/TL, serbest piyasada 20.50 seviyesini test etti
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