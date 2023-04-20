https://sputniknews.com.tr/20230420/serbest-piyasada-doviz-acilis-fiyatlari-1069942205.html

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 19.4020 liradan, euro 21.2670 liradan güne başladı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T09:27+0300

2023-04-20T09:27+0300

2023-04-20T09:32+0300

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Serbest piyasada 19.4000 liradan alınan dolar 19.4020 liradan satılıyor. 21.2650 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21,2670 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19.4010 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.2660 lira olmuştu.Dün kapanışını 5.018.70 seviyesinde yapan BIST 100 Endeksi ise yeni güne 5.061.22 seviyesinde başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise 0.64 seviye düşerek 79.67 dolarla günü açtı. Brent petrolün dünkü kapanış seviyesi ise 80.31 dolardı.

https://sputniknews.com.tr/20230419/dolartl-serbest-piyasada-2050-seviyesini-test-etti-1069911592.html

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