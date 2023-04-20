Schumi ile 'yapay zeka röportajı' yayımlayıp 'gerçek gibi geliyor' diyen Alman dergiye büyük tepki
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAGerman Formula One driver Michael Schumacher
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Almanya'da 10 yıldır kamuoyunun karşısına çıkmayan ve sağlık durumu bilinmeyen F1 efsanesiyle gerçekmiş gibi uydurma röportaj yayımlayıp 'yapay zeka ürünü' bahanesine sığınan dergiye kamuoyundan 'rezalet', medyadan 'gazetecilik değil' tepkisi geldi. Schumacher'in mahremiyetine tam saygı uygulayan ailesinin yasal işlem başlatacağı belirtildi.
Almanya'nın haftalık dergisi Die Aktuelle'nin Aralık 2013'teki kayak kazasında ağır beyin hasarı almasından beri gözlerden ırak olan Michael Schumacher ile 'yapay zeka üretimi röportaj' yayımlamasını, Formula 1'in efsane pilotunun ailesi yargıya götürüyor.
Kapakta "Dünya sansasyonu...Michael Schumacher ile ilk röportaj" başlığı ve "Kulağa aldatıcı şekilde gerçek geliyor" alt başlığıyla duyurulan 'yapay zeka çalışmasına', medya ve kamuoyundan 'gerçek olamayacak kadar salakça' tepkisi geldi.
Schumacher ailesinin Die Aktuelle dergisine karşı yasal işlem başlatacağına dair basında çıkan haberler, ailenin sözcüsü tarafından doğrulandı.
Schumacher'in ağzından "Kazadan bu yana hayatım tamamen değişti. Karım, çocuklarım ve tüm aile için korkunç bir zamandı...O kadar ağır yaralandım ki, aylarca bir tür suni komada yattım, çünkü aksi takdirde vücudum bunların hepsini kaldıramazdı" sözlerinin döküldüğü iddiasıyla okura yapılan servisin en sonunda, sözde alıntıların yapay zeka tarafından üretildiği ifade edildi.
Üzerinden 10 yıl geçen kayak kazasından beri Schumacher kamuoyuna gözükmedi. Nasıl olduğu bilinmiyor. Schumacher'e sadece en yakınlarının erişmesi ve durumu hakkında medyaya çok az bilgi verilmesi yoluyla 7 kez Formula 1 şampiyonunun mahremiyetini koruyan ailesi, bu tavra saygı gösterilmesini istiyor.
Dolayısıyla Die Aktuelle'nin yayınına, Alman kamuoyunda 'rezalet' olarak karşılandı. Zaten manipülasyonlarıyla tanınan derginin F1 efsanesiyle gerçekmiş gibi uydurma röportaj yayımlaması, Schumacher'in söylemesi beklenebilecek en sıradan şeyleri yapay zeka ürünü gibi sunmasına, 'medya mahallesinden' "Bu, gazetecilik değil" tepkisi geldi.
Die Aktuelle, mazeretini şöyle ifade etti:
"Ünlülerle sohbet edebileceğiniz internet siteleri var aslında. Ancak cevapları yapay zeka sağlıyor. Peki, bu yapay zeka evlilik, çocuklar ve hastalıklar dahil kişisel geçmişi nasıl biliyor? Birisi bilgileri Wikipedia'daki gibi internete girmiş olmalı. Bilgileri yazan gerçekten hasta yatağındaki Schumi'nin kendisi mi? Veya aile, bakıcılar veya çalışanlardan biri mi? Her halükarda cevaplar aldatıcı şekilde gerçek gibi geliyor! Gerçek olamayacak kadar güzel mi?"
Almanya'nın ödüllü medya eleştirisi sitesi Übermedien, şu karşılığı verdi:
"HAYIR. Gerçek olamayacak kadar aptalca"
F1 efsanesinin eşi Corinna Schumacher, 2021'deki Netflix belgeselinde şunları söylemişti:
"Michael'ın sevdiği şekilde bir aile olarak devam etmeye çalışıyoruz. Ve hayatımızı idare ediyoruz."
"Onun hep dediği gibi 'özel özeldir'. Özel hayatından olabildiğince keyif almaya devam edebilmesi benim için çok önemli. Michael bizi her zaman korudu ve şimdi biz Michael'ı koruyoruz."
Schumacher'in oğlu Mick F1'deki Haas takımında pozisyonunu kaybettikten sonra şu anda Mercedes takımının yedek pilotu.