https://sputniknews.com.tr/20230420/schumi-ile-yapay-zeka-roportaji-yayimlayip-gercek-gibi-geliyor-diyen-alman-dergiye-buyuk-tepki-1069948119.html

Schumi ile 'yapay zeka röportajı' yayımlayıp 'gerçek gibi geliyor' diyen Alman dergiye büyük tepki

Schumi ile 'yapay zeka röportajı' yayımlayıp 'gerçek gibi geliyor' diyen Alman dergiye büyük tepki

Almanya'da 10 yıldır kamuoyunun karşısına çıkmayan ve sağlık durumu bilinmeyen F1 efsanesiyle gerçekmiş gibi uydurma röportaj yayımlayıp 'yapay zeka ürünü'... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T11:57+0300

2023-04-20T11:57+0300

2023-04-20T11:57+0300

dünya

michael schumacher

mick schumacher

corinna schumacher

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103489/15/1034891516_0:148:4521:2691_1920x0_80_0_0_d64f2980d47d31dfe9a644e82b328276.jpg

Almanya'nın haftalık dergisi Die Aktuelle'nin Aralık 2013'teki kayak kazasında ağır beyin hasarı almasından beri gözlerden ırak olan Michael Schumacher ile 'yapay zeka üretimi röportaj' yayımlamasını, Formula 1'in efsane pilotunun ailesi yargıya götürüyor. Kapakta "Dünya sansasyonu...Michael Schumacher ile ilk röportaj" başlığı ve "Kulağa aldatıcı şekilde gerçek geliyor" alt başlığıyla duyurulan 'yapay zeka çalışmasına', medya ve kamuoyundan 'gerçek olamayacak kadar salakça' tepkisi geldi.Schumacher ailesinin Die Aktuelle dergisine karşı yasal işlem başlatacağına dair basında çıkan haberler, ailenin sözcüsü tarafından doğrulandı. Schumacher'in ağzından "Kazadan bu yana hayatım tamamen değişti. Karım, çocuklarım ve tüm aile için korkunç bir zamandı...O kadar ağır yaralandım ki, aylarca bir tür suni komada yattım, çünkü aksi takdirde vücudum bunların hepsini kaldıramazdı" sözlerinin döküldüğü iddiasıyla okura yapılan servisin en sonunda, sözde alıntıların yapay zeka tarafından üretildiği ifade edildi. Üzerinden 10 yıl geçen kayak kazasından beri Schumacher kamuoyuna gözükmedi. Nasıl olduğu bilinmiyor. Schumacher'e sadece en yakınlarının erişmesi ve durumu hakkında medyaya çok az bilgi verilmesi yoluyla 7 kez Formula 1 şampiyonunun mahremiyetini koruyan ailesi, bu tavra saygı gösterilmesini istiyor.Dolayısıyla Die Aktuelle'nin yayınına, Alman kamuoyunda 'rezalet' olarak karşılandı. Zaten manipülasyonlarıyla tanınan derginin F1 efsanesiyle gerçekmiş gibi uydurma röportaj yayımlaması, Schumacher'in söylemesi beklenebilecek en sıradan şeyleri yapay zeka ürünü gibi sunmasına, 'medya mahallesinden' "Bu, gazetecilik değil" tepkisi geldi. Die Aktuelle, mazeretini şöyle ifade etti:Almanya'nın ödüllü medya eleştirisi sitesi Übermedien, şu karşılığı verdi:F1 efsanesinin eşi Corinna Schumacher, 2021'deki Netflix belgeselinde şunları söylemişti:Schumacher'in oğlu Mick F1'deki Haas takımında pozisyonunu kaybettikten sonra şu anda Mercedes takımının yedek pilotu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

michael schumacher, mick schumacher, corinna schumacher