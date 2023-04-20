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Satılmak üzereyken el konulan 8 sincap yavrusu koruma altına alındı
Satılmak üzereyken el konulan 8 sincap yavrusu koruma altına alındı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişinin doğada bulduğu ve satmak istediği 8 sincap yavrusu koruma altına alındı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T18:56+0300
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Bir kişinin doğada bulduğu sincapları satacağı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Ekiplerce el konulan sincap yavruları, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedavi altına alındı.Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, Silopi'de bir vatandaşın doğal ortamda yakaladığı 8 sincabı satacağı yönündeki bilgi üzerine HAYDİ ekipleri ile çalışma başlattıklarını söyledi.Sincapların üreme mevsiminde bu tür durumlarla zaman zaman karşılaştıklarını dile getiren Kalay, şunları kaydetti:"Bu tür durumlar maalesef onların ticaretine de konu olabiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür olumsuzluklarla karşılaştıklarında durumu en yakın kolluk birimine ya da bize haber vermeleri. 8 yavru sincap bir süre bize misafir olacak, onların bakımlarını ve beslenmelerini sağlayacağız. Yavrular, tabiatta hayatta kalabilecek erişkinliğe ulaştıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacak."​​​​​​​
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şırnak, sincap, silopi

Satılmak üzereyken el konulan 8 sincap yavrusu koruma altına alındı

18:56 20.04.2023
© AAŞırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişinin doğada bulduğu ve satmak istediği 8 sincap yavrusu koruma altına alındı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişinin doğada bulduğu ve satmak istediği 8 sincap yavrusu koruma altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişinin doğada bulduğu ve satmak istediği 8 sincap yavrusu koruma altına alındı.
Bir kişinin doğada bulduğu sincapları satacağı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce el konulan sincap yavruları, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedavi altına alındı.
Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, Silopi'de bir vatandaşın doğal ortamda yakaladığı 8 sincabı satacağı yönündeki bilgi üzerine HAYDİ ekipleri ile çalışma başlattıklarını söyledi.

Sincapların üreme mevsiminde bu tür durumlarla zaman zaman karşılaştıklarını dile getiren Kalay, şunları kaydetti:
"Bu tür durumlar maalesef onların ticaretine de konu olabiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür olumsuzluklarla karşılaştıklarında durumu en yakın kolluk birimine ya da bize haber vermeleri. 8 yavru sincap bir süre bize misafir olacak, onların bakımlarını ve beslenmelerini sağlayacağız. Yavrular, tabiatta hayatta kalabilecek erişkinliğe ulaştıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacak."​​​​​​​
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