https://sputniknews.com.tr/20230420/samandag-belediye-meclis-uyesi-kayikci-cocuklar-cokup-tutunup-kapandiklari-yerde-olduler-1069970446.html

Samandağ Belediye Meclis Üyesi Kayıkçı: Çocuklar çöküp, tutunup, kapandıkları yerde öldüler

Samandağ Belediye Meclis Üyesi Kayıkçı: Çocuklar çöküp, tutunup, kapandıkları yerde öldüler

Samandağ Belediye Meclis Üyesi Sinem Kayıkçı, deprem öncesi bilim teknik ışığında önlem almadan öğretilen çök-kapan-tutun tekniğinin işe yaramayacağını... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T15:31+0300

2023-04-20T15:31+0300

2023-04-20T15:31+0300

ankara'dan haber var

radyo

deprem

samandağ

hatay

kahramanmaraş

arama kurtarma

çök kapan tutun ve tahliye

konteyner

çadır kent

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Samandağ Belediye Meclis Üyesi Kayıkçı: Çocuklar çöküp, tutunup, kapandıkları yerde öldüler Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var programında, Hatay-Samandağ'da son durum Hatay Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi Sinem Kayıkçı ile; seçime giderken CHP cephesinde yaşananlar CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile konuşuldu.

Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var programında, Hatay-Samandağ'da son durum Hatay Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi Sinem Kayıkçı ile; seçime giderken CHP cephesinde yaşananlar CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile konuşuldu.‘Kurtarma ekiplerinin ekipmanı yoktu’Çocukların çök-kapan-tutun tekniği ile kendilerini koruma altına almaya çalıştıklarını dile getiren Kayıkçı, “Biliyorsunuz yaşadığımız depremden çok kısa bir süre önce bir deprem tatbikatı yapıldı. En dar kapsamında çök-kapan-tutun tekniği ile evlerimizde belki kendimize bir yaşam sahası oluşturabiliriz. Ama en önemli nokta bilimi öne çıkararak gerçek anlamda önlemlerin alınması. Yani bizim çök-kapan-tutun’umuzun işe yaramayacağını aslında o günlerden beri biliyorduk. Bütün çocuklarımız çök-kapan-tutun tekniği ile kendini koruma altına almaya çalıştı ve çök-kapan-tutun değimiz çocuklar çöküp, kapanıp, tutundukları yerde öldüler maalesef. Çünkü onları kurtarmaya gelecek bir ekip olmadı. Kendi evimin önüne yardım için gelen ekibin bir tane bile ekipmanının olmadığı bir süreç yaşadık biz” dedi.‘Çocukların gözleri önünde hala enkazlardan cesetler çıkıyor’Enkazların altından hala cesetlerin çıktığı bir süreçte molozların yaşam alanlarının uzağına dökülmesinin psikolojik olarak önemli olacağını kaydeden Kayıkçı, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve önemli bir göç yolu olan Mileyha Sulak Alanı’na da dikkat çekti. Molozların, söz konusu alana da döküldüğünü bildiren Kayıkçı, şöyle konuştu:‘Konteynerlere geçiş süreci tam anlamıyla başlamadı’Konteynerlere geçişin tümüyle başlamadığını ve çadır kentlerde ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirten Kayıkçı, yaşananları şöyle anlattı:‘Normalleşmek mümkün değil’Yaşadıkları bölgede normalleşme sürecinin mümkün olmadığını kaydeden Kayıkçı, “Normalleşme sürecinden söz edebilmemiz için öncelikle var olan enkazların yaşam alanlarından çok uzak bölgelerde olması gerekiyor” dedi. Kayıkçı, sözlerini şöyle sürdürdü:‘4 gün boyunca depremi tek başımıza yaşadık’Kayıkçı, deprem günü ve sonrasındaki süreç boyunca yaşadıklarını ise şöyle anlattı:‘Memleket Partisi Millet İttifakı’nda olsa daha iyi olurdu’Programda Aysel Alp’in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyaset gündemini değerlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Muharrem İnce’nin Millet İttifakında yer almasını isterdim, memnuniyet duyardım” sözlerini şöyle yorumladı:‘Sadullah Ergin’in adaylığı kendi partisinin tercihi’Milletvekili aday listelerinde yer alan ve gündemde yer tutan isimlerin adaylığı ile ilgili konuşan Torun, “Sadullah Ergin sonuçta kendi siyasi partisinin tercihidir. Yapılan ittifak çerçevesinde, görüşmelerde DEVA Partisi’nin adayı olarak o listeye, müzakere edilen ittifak sürecinde adaylaşmıştır. Tabii o kendi partisinin sorunu. İdris Naim Şahin, Ordu’da daha önce bakanlık yapmış, büyük şehir belediye başkanı adayı olmuş, şu anda da İYİ Parti’den 1. Sıra milletvekili adayı. Sahada ben ona ilişkin herhangi bir olumsuzluk duymadım. Ordu açısından söylüyorum” dedi.‘Partiler değil, adayların kimlikleri öne çıktı’Türkiye’nin partilerin değil, kimliklerin öne çıktığı bir seçim yaşayacağını kaydeden Torun, şu açıklamaları yaptı:

samandağ

hatay

kahramanmaraş

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2023

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

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