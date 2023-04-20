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Sağlık Bakanı Koca: Pazarcık'ta 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Koca: Pazarcık'ta 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortuma ilişkin “Çadır kentte sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle 1... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortuma ilişkin açıklama yaptı.Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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fahrettin koca, kahramanmaraş, çadır, çadır kent, pazarcı

Sağlık Bakanı Koca: Pazarcık'ta 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı

23:05 20.04.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortuma ilişkin “Çadır kentte sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortuma ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun."

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