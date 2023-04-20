https://sputniknews.com.tr/20230420/rusya-uzayda-cekilen-ilk-filmin-promiyerini-gerceklestirdi---1069973100.html
Rusya uzayda çekilen ilk filmin prömiyerini gerçekleştirdi
Rusya uzayda çekilen ilk filmin prömiyerini gerçekleştirdi
Rusya’da, uzayda çekilen ilk filmin prömiyeri yapıldı. Filmin çekimleri için Rus ekip 12 gün boyunca uzayda kalmıştı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T16:30+0300
2023-04-20T16:30+0300
2023-04-20T16:32+0300
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Sinema tarihinde uzayda çekilmiş olan ilk film, Rusya’nın pek çok kentinde vizyona girdi. Rusya, filmin çekimleri için bir kadın oyuncu ve yönetmeni 2021’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermişti. Vızov (Sınanma) isimli film, yaralı bir kozmonotun hayatını kurtarmak için uzaya gönderilen bir doktorun hikayesini anlatıyor. Söz konusu doktoru, Rusya’da son dönemin popüler kadın oyuncularından biri olan Yuliya Peresild canlandırıyor. Filmin yönetmeni Klim Şipenko, uzaydan 30 saatlik bir çekimle dönmüş, filmde bu çekimlerin 50 dakikası kullanılmıştı. Peresild ve Şipenko, çekimler için bir Soyuz aracıyla uzaya gitmeden önce dört ay süren bir eğitimden geçtiler. 12 gün süren çekimler, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Rus modülünde gerçekleştirildi. Filmin, Rus uzay ajansı Roscosmos ve Pervıy Kanal televizyonunun ortaklığıyla çekildiği biliniyor. Uzayda çekilen ilk filmin galasıysa bu ay Kremlin’de yapılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, filmin galasındaki açıklamasında, “Yörüngede, bir uzay aracında uzun metrajlı film çekmiş olan ilk ülke biziz” demişti. Putin, SSCB’nin uzay programına atıfla, “Yine bir ilki gerçekleştirdik” diye eklemişti. SSCB, uzaya ilk köpek ve ilk insanı göndermişti. Daha sonra ilk kadın kozmonotu da uzaya gönderdi.
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rusya, uzay, film
Rusya uzayda çekilen ilk filmin prömiyerini gerçekleştirdi
16:30 20.04.2023 (güncellendi: 16:32 20.04.2023) Abone ol
Rusya’da, uzayda çekilen ilk filmin prömiyeri yapıldı. Filmin çekimleri için Rus ekip 12 gün boyunca uzayda kalmıştı.
Sinema tarihinde uzayda çekilmiş olan ilk film, Rusya’nın pek çok kentinde vizyona girdi. Rusya, filmin çekimleri için bir kadın oyuncu ve yönetmeni 2021’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermişti.
Vızov (Sınanma) isimli film, yaralı bir kozmonotun hayatını kurtarmak için uzaya gönderilen bir doktorun hikayesini anlatıyor. Söz konusu doktoru, Rusya’da son dönemin popüler kadın oyuncularından biri olan Yuliya Peresild canlandırıyor.
Filmin yönetmeni Klim Şipenko, uzaydan 30 saatlik bir çekimle dönmüş, filmde bu çekimlerin 50 dakikası kullanılmıştı. Peresild ve Şipenko, çekimler için bir Soyuz aracıyla uzaya gitmeden önce dört ay süren bir eğitimden geçtiler. 12 gün süren çekimler, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Rus modülünde gerçekleştirildi.
Filmin, Rus uzay ajansı Roscosmos ve Pervıy Kanal televizyonunun ortaklığıyla çekildiği biliniyor. Uzayda çekilen ilk filmin galasıysa bu ay Kremlin’de yapılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, filmin galasındaki açıklamasında, “Yörüngede, bir uzay aracında uzun metrajlı film çekmiş olan ilk ülke biziz” demişti.
Putin, SSCB’nin uzay programına atıfla, “Yine bir ilki gerçekleştirdik” diye eklemişti.
SSCB, uzaya ilk köpek ve ilk insanı göndermişti. Daha sonra ilk kadın kozmonotu da uzaya gönderdi.