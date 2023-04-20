https://sputniknews.com.tr/20230420/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bahmut-grubu-ortak-karargahini-imha-ettik-1069984640.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Bahmut grubu ortak karargahını imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Bahmut grubu ortak karargahını imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Bahmut grubu ortak karargahını imha ettiğini duyurdu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T22:37+0300

2023-04-20T22:37+0300

2023-04-20T22:37+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

artyomovsk

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bahmut grubu ortak karargahını ortadan kaldırdığını söyledi.Konaşenkov, yaptığı açıklamada “Konstantinovka yerleşim bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bahmut grubunun birleşik karargahı imha edildi" dedi.Rus komtan ayrıca, Ternıy ve Tonenkoye yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 25. Hava İndirme Tugayı ve 116. Bölgesel Savunma Tugayı taburlarının üç komuta ve gözlem noktasının imha edildiği bilgisini paylaştı.Konaşenkov, Rus güçlerinin saldırı birimlerinin Artyomovsk'un batısındaki Ukrayna birliklerini yok etmek için aktif operasyonlarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.Rus askeri uzman: Bahmut grubu karargahının imha edilmesi, Ukrayna birliklerinin savunma düzenini dağıtacakRus askeri uzman Vasiliy Danıkin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bahmut grubu ortak karargahının ortadan kaldırılmasının Ukrayna birliklerinin savunma düzenini dağıtacağını belirtti.Rus askeri uzman Vasiliy Danıkin gazetecilere demecinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bahmut grubu ortak karargahının ortadan kaldırılmasının ardından Ukrayna birliklerinin savunma düzeninin dağılacağını söyledi.Dandıkin, Ukrayna ordusunun Bahmut grubu ortak karargahının Rus birlikleri tarafından ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekerek, “Bu önemli çünkü karargah yönetimdir. Özellikle de şu anda Artyomovsk'ta şiddetli çatışmaların yaşandığı bir zeminde. Bahmut grubu, halihazırda Kramatorsk ve Slavyansk hattı boyunca savunma hattında bulunan tüm birliklerin ortak grubudur. Bu durumda savunma düzenleri dağılacaktır. Bunun böyle olacağı açıktır, çünkü karargah beyindir. Askerlerimiz Artyomovsk'taki işi bitirmek için yeterli süreye sahip olacak” dedi.Önceki gün Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk yönünde Rus Silahlı Kuvvetlerinin saldırı birliklerinin Artyomovsk’un kuzeybatı, orta ve güneybatı kesimlerinde dört bölgeyi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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