https://sputniknews.com.tr/20230420/rusya-savunma-bakanligi-pasifik-filosunun-denetimi-tamamlandi-gemiler-uslerine-geri-donuyor-1069980013.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Pasifik Filosu’nun denetimi tamamlandı, gemiler üslerine geri dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Pasifik Filosu’nun denetimi tamamlandı, gemiler üslerine geri dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'nda 14 Nisan’da başlatılan ani denetimin bugün sona erdiğini, donanma güçlerinin kalıcı üslerine geri döndüklerini... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T20:50+0300

2023-04-20T20:50+0300

2023-04-20T20:55+0300

savunma

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deniz

uçak

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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Ani denetime katılan Pasifik Filosunun birlikleri (kuvvetleri) kalıcı üslerine geri dönüyor” ifadelerine yer verildi.“Pasifik Filosunun ani denetimine toplam olarak 25 binden fazla asker, 89 uçak ve helikopter, 12'si denizaltı olmak üzere 167 gemi katıldı” denilen açıklama şöyle devam etti:Açıklamaya göre tatbikat kapsamında Japon Denizi, Ohotsk Denizi ve Bering Denizi’nde bulunan savaş gemilerinin mürettebatları, yoğun füze ve hava saldırılarının püskürtülmesi, denizaltılarının aranması ve imha edilmesi ile ilgili eğitimler gerçekleştirdi, göreceli düşmanın gemi saldırı gruplarını ve kara tesislerini simüle eden hedeflere ateş talimi yapıldı.Açıklamada, “Çok amaçlı denizaltılar, anti denizaltı ve saldırı gemileri, Bal ve Bastion kıyı füze sistemleri, Hava-Uzay Kuvvetlerinin uzun menzilli uçakları ve filonun deniz uçakları ile işbirliği içinde düşman kuvvetlerinin Pasifik Okyanusu'nun operasyonel açıdan önemli bölgesi olan Ohotsk Denizi'nin güney kısmına konuşlanmasını ve güney Kuril Adaları ile Sahalin Adası'na indirme yapmasını önlemeye yönelik çeşitli eylem yöntemleri geliştirdi” ifadeleri yer aldı.

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