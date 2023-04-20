https://sputniknews.com.tr/20230420/rusya-savunma-bakanligi-pasifik-filosunun-denetimi-tamamlandi-gemiler-uslerine-geri-donuyor-1069980013.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Pasifik Filosu’nun denetimi tamamlandı, gemiler üslerine geri dönüyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Pasifik Filosu’nun denetimi tamamlandı, gemiler üslerine geri dönüyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'nda 14 Nisan’da başlatılan ani denetimin bugün sona erdiğini, donanma güçlerinin kalıcı üslerine geri döndüklerini... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T20:50+0300
2023-04-20T20:50+0300
2023-04-20T20:55+0300
savunma
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pasifik
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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Ani denetime katılan Pasifik Filosunun birlikleri (kuvvetleri) kalıcı üslerine geri dönüyor” ifadelerine yer verildi.“Pasifik Filosunun ani denetimine toplam olarak 25 binden fazla asker, 89 uçak ve helikopter, 12'si denizaltı olmak üzere 167 gemi katıldı” denilen açıklama şöyle devam etti:Açıklamaya göre tatbikat kapsamında Japon Denizi, Ohotsk Denizi ve Bering Denizi’nde bulunan savaş gemilerinin mürettebatları, yoğun füze ve hava saldırılarının püskürtülmesi, denizaltılarının aranması ve imha edilmesi ile ilgili eğitimler gerçekleştirdi, göreceli düşmanın gemi saldırı gruplarını ve kara tesislerini simüle eden hedeflere ateş talimi yapıldı.Açıklamada, “Çok amaçlı denizaltılar, anti denizaltı ve saldırı gemileri, Bal ve Bastion kıyı füze sistemleri, Hava-Uzay Kuvvetlerinin uzun menzilli uçakları ve filonun deniz uçakları ile işbirliği içinde düşman kuvvetlerinin Pasifik Okyanusu'nun operasyonel açıdan önemli bölgesi olan Ohotsk Denizi'nin güney kısmına konuşlanmasını ve güney Kuril Adaları ile Sahalin Adası'na indirme yapmasını önlemeye yönelik çeşitli eylem yöntemleri geliştirdi” ifadeleri yer aldı.
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rusya, pasifik, deniz, uçak
rusya, pasifik, deniz, uçak
Rusya Savunma Bakanlığı: Pasifik Filosu’nun denetimi tamamlandı, gemiler üslerine geri dönüyor
20:50 20.04.2023 (güncellendi: 20:55 20.04.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'nda 14 Nisan’da başlatılan ani denetimin bugün sona erdiğini, donanma güçlerinin kalıcı üslerine geri döndüklerini duyurdu.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Ani denetime katılan Pasifik Filosunun birlikleri (kuvvetleri) kalıcı üslerine geri dönüyor” ifadelerine yer verildi.
“Pasifik Filosunun ani denetimine toplam olarak 25 binden fazla asker, 89 uçak ve helikopter, 12'si denizaltı olmak üzere 167 gemi katıldı” denilen açıklama şöyle devam etti:
“Donanma Başkomutanı Amiral Nikolay Yevmenov liderliğinde gerçekleştirilen ani denetim, Pasifik Filosu komuta kademesi ile askeri birliklerinin ve kuvvetlerinin potansiyel düşmanın okyanus ve deniz yönlerinden saldırganlığını püskürtme görevlerini yerine getirmeye hazır olduğunu teyit etti.”
Açıklamaya göre tatbikat kapsamında Japon Denizi, Ohotsk Denizi ve Bering Denizi’nde bulunan savaş gemilerinin mürettebatları, yoğun füze ve hava saldırılarının püskürtülmesi, denizaltılarının aranması ve imha edilmesi ile ilgili eğitimler gerçekleştirdi, göreceli düşmanın gemi saldırı gruplarını ve kara tesislerini simüle eden hedeflere ateş talimi yapıldı.
Açıklamada, “Çok amaçlı denizaltılar, anti denizaltı ve saldırı gemileri, Bal ve Bastion kıyı füze sistemleri, Hava-Uzay Kuvvetlerinin uzun menzilli uçakları ve filonun deniz uçakları ile işbirliği içinde düşman kuvvetlerinin Pasifik Okyanusu'nun operasyonel açıdan önemli bölgesi olan Ohotsk Denizi'nin güney kısmına konuşlanmasını ve güney Kuril Adaları ile Sahalin Adası'na indirme yapmasını önlemeye yönelik çeşitli eylem yöntemleri geliştirdi” ifadeleri yer aldı.