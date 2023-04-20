Rusya Savunma Bakanlığı: Pasifik Filosu’nun denetimi tamamlandı, gemiler üslerine geri dönüyor

Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuşuyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala en dikkat çekici başlıklar
12:47
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe bir geri dönüşe daha imza attı
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
CHP’nin milletvekili adayı Gamze Taşçıer: Partilerde kadın aday sayısı yeterli değil
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
85 dk
Z RAPORU
YSK'dan sandık kurulları kararı
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230420/rusya-savunma-bakanligi-pasifik-filosunun-denetimi-tamamlandi-gemiler-uslerine-geri-donuyor-1069980013.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Pasifik Filosu’nun denetimi tamamlandı, gemiler üslerine geri dönüyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Pasifik Filosu’nun denetimi tamamlandı, gemiler üslerine geri dönüyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'nda 14 Nisan’da başlatılan ani denetimin bugün sona erdiğini, donanma güçlerinin kalıcı üslerine geri döndüklerini... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T20:50+0300
2023-04-20T20:55+0300
savunma
rusya
pasifik
deniz
uçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069980223_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_d5a9638bc542e720f0abd5f82453a728.jpg
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Ani denetime katılan Pasifik Filosunun birlikleri (kuvvetleri) kalıcı üslerine geri dönüyor” ifadelerine yer verildi.“Pasifik Filosunun ani denetimine toplam olarak 25 binden fazla asker, 89 uçak ve helikopter, 12'si denizaltı olmak üzere 167 gemi katıldı” denilen açıklama şöyle devam etti:Açıklamaya göre tatbikat kapsamında Japon Denizi, Ohotsk Denizi ve Bering Denizi’nde bulunan savaş gemilerinin mürettebatları, yoğun füze ve hava saldırılarının püskürtülmesi, denizaltılarının aranması ve imha edilmesi ile ilgili eğitimler gerçekleştirdi, göreceli düşmanın gemi saldırı gruplarını ve kara tesislerini simüle eden hedeflere ateş talimi yapıldı.Açıklamada, “Çok amaçlı denizaltılar, anti denizaltı ve saldırı gemileri, Bal ve Bastion kıyı füze sistemleri, Hava-Uzay Kuvvetlerinin uzun menzilli uçakları ve filonun deniz uçakları ile işbirliği içinde düşman kuvvetlerinin Pasifik Okyanusu'nun operasyonel açıdan önemli bölgesi olan Ohotsk Denizi'nin güney kısmına konuşlanmasını ve güney Kuril Adaları ile Sahalin Adası'na indirme yapmasını önlemeye yönelik çeşitli eylem yöntemleri geliştirdi” ifadeleri yer aldı.
rusya
pasifik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069980223_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_b88e43f6a0c3ac1bb0fdd1eb5537b95f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, pasifik, deniz, uçak
rusya, pasifik, deniz, uçak

Rusya Savunma Bakanlığı: Pasifik Filosu’nun denetimi tamamlandı, gemiler üslerine geri dönüyor

20:50 20.04.2023 (güncellendi: 20:55 20.04.2023)
© Sputnik / Виталий Аньков / Multimedya arşivine gidinТуман во Владивостоке
Туман во Владивостоке - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'nda 14 Nisan’da başlatılan ani denetimin bugün sona erdiğini, donanma güçlerinin kalıcı üslerine geri döndüklerini duyurdu.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Ani denetime katılan Pasifik Filosunun birlikleri (kuvvetleri) kalıcı üslerine geri dönüyor” ifadelerine yer verildi.
Pasifik Filosunun ani denetimine toplam olarak 25 binden fazla asker, 89 uçak ve helikopter, 12'si denizaltı olmak üzere 167 gemi katıldı” denilen açıklama şöyle devam etti:
“Donanma Başkomutanı Amiral Nikolay Yevmenov liderliğinde gerçekleştirilen ani denetim, Pasifik Filosu komuta kademesi ile askeri birliklerinin ve kuvvetlerinin potansiyel düşmanın okyanus ve deniz yönlerinden saldırganlığını püskürtme görevlerini yerine getirmeye hazır olduğunu teyit etti.”
Açıklamaya göre tatbikat kapsamında Japon Denizi, Ohotsk Denizi ve Bering Denizi’nde bulunan savaş gemilerinin mürettebatları, yoğun füze ve hava saldırılarının püskürtülmesi, denizaltılarının aranması ve imha edilmesi ile ilgili eğitimler gerçekleştirdi, göreceli düşmanın gemi saldırı gruplarını ve kara tesislerini simüle eden hedeflere ateş talimi yapıldı.
Açıklamada, “Çok amaçlı denizaltılar, anti denizaltı ve saldırı gemileri, Bal ve Bastion kıyı füze sistemleri, Hava-Uzay Kuvvetlerinin uzun menzilli uçakları ve filonun deniz uçakları ile işbirliği içinde düşman kuvvetlerinin Pasifik Okyanusu'nun operasyonel açıdan önemli bölgesi olan Ohotsk Denizi'nin güney kısmına konuşlanmasını ve güney Kuril Adaları ile Sahalin Adası'na indirme yapmasını önlemeye yönelik çeşitli eylem yöntemleri geliştirdi” ifadeleri yer aldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала