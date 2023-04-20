https://sputniknews.com.tr/20230420/rusya-disisleri-bakani-lavrov-kubada-1069956592.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Küba'da
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Küba'da
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında Küba'ya gitti. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T12:41+0300
2023-04-20T12:41+0300
2023-04-20T12:41+0300
dünya
rusya
venezüella
küba
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, pazartesi günü başladığı Latin Amerika turunun son durağı olan Küba'ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.Lavrov, Küba'da Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve yeniden devlet başkanlığına seçilen Miguel Diaz-Canel ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında Brezilya, Venezüella ve Nikaragua'yı ziyaret etmişti.
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rusya, venezüella, küba, sergey lavrov
rusya, venezüella, küba, sergey lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Küba'da
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında Küba'ya gitti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, pazartesi günü başladığı Latin Amerika turunun son durağı olan Küba'ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.
Lavrov, Küba'da Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve yeniden devlet başkanlığına seçilen Miguel Diaz-Canel ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.
Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında Brezilya, Venezüella ve Nikaragua'yı ziyaret etmişti.