Rusya Devlet Duması, özel harekata katılan herkesi savaş gazisi olarak kabul eden yasayı onayladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala en dikkat çekici başlıklar
12:47
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe bir geri dönüşe daha imza attı
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
CHP’nin milletvekili adayı Gamze Taşçıer: Partilerde kadın aday sayısı yeterli değil
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
85 dk
Z RAPORU
YSK'dan sandık kurulları kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230420/rusya-devlet-dumasi-ozel-harekata-katilan-herkesi-savas-gazisi-olarak-kabul-eden-yasayi-onayladi-1069984037.html
Rusya Devlet Duması, özel harekata katılan herkesi savaş gazisi olarak kabul eden yasayı onayladı
Rusya Devlet Duması, özel harekata katılan herkesi savaş gazisi olarak kabul eden yasayı onayladı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 12 Mayıs 2014’ten itibaren Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin (DHC ve LHC) askeri birliklerinde görev yapan... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T22:18+0300
2023-04-20T22:18+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
gazi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/15/1063678071_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_54c081e4e7d7018d87772ffa8336efda.jpg
Rusya Devlet Duması, bugün yapılan üçüncü okumada 12 Mayıs 2014’ten itibaren DHC ve LHC askeri birliklerinde görev yapan kişilere savaş gazisi (engellisi) statüsü verilmesine ilişkin yasayı kabul etti. Aynı statü, ‘Rusya Silahlı Kuvvetlerine yardım eden kuruluşlarla’ kontrat imzalamış olan Ukrayna'daki askeri harekatın katılımcılarına da verilecek.İlgili yasa tasarısına ilişkin açıklama yazısında, “Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarındaki çatışmalar 2014 yılından beri devam ediyor. DHC ve LHC’de vatandaşlar, yürütme makamlarının kararlarına uygun olarak çatışmalarda yer aldı, Anavatanı korumaya yönelik anayasal görevlerini yerine getirdi” ifadelerine yer verildi.Düzenleme, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin başkanlığındaki bir grup milletvekili tarafından parlamentoya sunulmuştu.Devletin sunduğu birtakım avantajlardan faydalanabilen savaş gazilerine aylık ödemelerin yanı sıra yüksek emekli maaşları veriliyor. Bir mülkleri olan savaş gazileri, emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor, toprak vergisi ile kişisel gelir vergisini ise indirimli olarak ödüyor. Ayrıca tüm savaş gazileri, konut inşa etmek veya satın almak için tek seferlik ödemeden yararlanma hakkına sahiptir, gazilerin yaptıkları kira ve bakım-onarım harcamalarının yüzde 50’si tazmin ediliyor. oranında katkı payı ve diğer yardımlar alma hakkına sahiptirler. Rusya’nın (Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi gibi) bazı bölgelerinde gaziler ulaşım vergisinden muaf tutuluyor.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/15/1063678071_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_2a01f6d359a7c565997eca3a6190545e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, gazi
rusya, ukrayna, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, gazi

Rusya Devlet Duması, özel harekata katılan herkesi savaş gazisi olarak kabul eden yasayı onayladı

22:18 20.04.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 12 Mayıs 2014’ten itibaren Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin (DHC ve LHC) askeri birliklerinde görev yapan kişilere savaş gazisi (engellisi) statüsü verilmesine ilişkin yasayı kabul etti.
Rusya Devlet Duması, bugün yapılan üçüncü okumada 12 Mayıs 2014’ten itibaren DHC ve LHC askeri birliklerinde görev yapan kişilere savaş gazisi (engellisi) statüsü verilmesine ilişkin yasayı kabul etti. Aynı statü, ‘Rusya Silahlı Kuvvetlerine yardım eden kuruluşlarla’ kontrat imzalamış olan Ukrayna'daki askeri harekatın katılımcılarına da verilecek.
İlgili yasa tasarısına ilişkin açıklama yazısında, “Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarındaki çatışmalar 2014 yılından beri devam ediyor. DHC ve LHC’de vatandaşlar, yürütme makamlarının kararlarına uygun olarak çatışmalarda yer aldı, Anavatanı korumaya yönelik anayasal görevlerini yerine getirdi” ifadelerine yer verildi.
Düzenleme, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin başkanlığındaki bir grup milletvekili tarafından parlamentoya sunulmuştu.
Devletin sunduğu birtakım avantajlardan faydalanabilen savaş gazilerine aylık ödemelerin yanı sıra yüksek emekli maaşları veriliyor. Bir mülkleri olan savaş gazileri, emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor, toprak vergisi ile kişisel gelir vergisini ise indirimli olarak ödüyor. Ayrıca tüm savaş gazileri, konut inşa etmek veya satın almak için tek seferlik ödemeden yararlanma hakkına sahiptir, gazilerin yaptıkları kira ve bakım-onarım harcamalarının yüzde 50’si tazmin ediliyor. oranında katkı payı ve diğer yardımlar alma hakkına sahiptirler. Rusya’nın (Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi gibi) bazı bölgelerinde gaziler ulaşım vergisinden muaf tutuluyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала