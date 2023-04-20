https://sputniknews.com.tr/20230420/rusya-devlet-dumasi-ozel-harekata-katilan-herkesi-savas-gazisi-olarak-kabul-eden-yasayi-onayladi-1069984037.html

Rusya Devlet Duması, özel harekata katılan herkesi savaş gazisi olarak kabul eden yasayı onayladı

Rusya Devlet Duması, özel harekata katılan herkesi savaş gazisi olarak kabul eden yasayı onayladı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 12 Mayıs 2014’ten itibaren Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin (DHC ve LHC) askeri birliklerinde görev yapan... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T22:18+0300

2023-04-20T22:18+0300

2023-04-20T22:18+0300

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Rusya Devlet Duması, bugün yapılan üçüncü okumada 12 Mayıs 2014’ten itibaren DHC ve LHC askeri birliklerinde görev yapan kişilere savaş gazisi (engellisi) statüsü verilmesine ilişkin yasayı kabul etti. Aynı statü, ‘Rusya Silahlı Kuvvetlerine yardım eden kuruluşlarla’ kontrat imzalamış olan Ukrayna'daki askeri harekatın katılımcılarına da verilecek.İlgili yasa tasarısına ilişkin açıklama yazısında, “Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarındaki çatışmalar 2014 yılından beri devam ediyor. DHC ve LHC’de vatandaşlar, yürütme makamlarının kararlarına uygun olarak çatışmalarda yer aldı, Anavatanı korumaya yönelik anayasal görevlerini yerine getirdi” ifadelerine yer verildi.Düzenleme, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin başkanlığındaki bir grup milletvekili tarafından parlamentoya sunulmuştu.Devletin sunduğu birtakım avantajlardan faydalanabilen savaş gazilerine aylık ödemelerin yanı sıra yüksek emekli maaşları veriliyor. Bir mülkleri olan savaş gazileri, emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor, toprak vergisi ile kişisel gelir vergisini ise indirimli olarak ödüyor. Ayrıca tüm savaş gazileri, konut inşa etmek veya satın almak için tek seferlik ödemeden yararlanma hakkına sahiptir, gazilerin yaptıkları kira ve bakım-onarım harcamalarının yüzde 50’si tazmin ediliyor. oranında katkı payı ve diğer yardımlar alma hakkına sahiptirler. Rusya’nın (Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi gibi) bazı bölgelerinde gaziler ulaşım vergisinden muaf tutuluyor.

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