https://sputniknews.com.tr/20230420/rus-topculari-ukrayna-birliklerinin-zaporojye-yonundeki-mevzilerini-vurdu-1069984779.html

Rus topçuları, Ukrayna birliklerinin Zaporojye yönündeki mevzilerini vurdu

Rus topçuları, Ukrayna birliklerinin Zaporojye yönündeki mevzilerini vurdu

Rus topçularının Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir tutunma noktasını vurduğu açıklandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T22:41+0300

2023-04-20T22:41+0300

2023-04-20T22:41+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

zaporojye

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Rus ordusundan bir yetkili, topçu saldırısı sonucunda Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatına ağır kayıplar verdirildiğini belirtilerek, vurulan mevzilerin Rus topçularının ateş kontrol bölgesinde olduğunu kaydetti.Öte yandan Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Zaporojye bölgesindeki temas hattının gri bölgesinin bir bölümüne yerleştiğini, ancak Rus ordusunun olası bir düşman saldırısını püskürtmeye hazır olduğunu söyledi.

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