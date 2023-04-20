https://sputniknews.com.tr/20230420/rus-topculari-ukrayna-birliklerinin-zaporojye-yonundeki-mevzilerini-vurdu-1069984779.html
Rus topçuları, Ukrayna birliklerinin Zaporojye yönündeki mevzilerini vurdu
Rus topçuları, Ukrayna birliklerinin Zaporojye yönündeki mevzilerini vurdu
Rus topçularının Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir tutunma noktasını vurduğu açıklandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T22:41+0300
2023-04-20T22:41+0300
2023-04-20T22:41+0300
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Rus ordusundan bir yetkili, topçu saldırısı sonucunda Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatına ağır kayıplar verdirildiğini belirtilerek, vurulan mevzilerin Rus topçularının ateş kontrol bölgesinde olduğunu kaydetti.Öte yandan Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Zaporojye bölgesindeki temas hattının gri bölgesinin bir bölümüne yerleştiğini, ancak Rus ordusunun olası bir düşman saldırısını püskürtmeye hazır olduğunu söyledi.
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rusya, ukrayna, zaporojye
rusya, ukrayna, zaporojye
Rus topçuları, Ukrayna birliklerinin Zaporojye yönündeki mevzilerini vurdu
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Rus topçularının Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir tutunma noktasını vurduğu açıklandı.
Rus ordusundan bir yetkili, topçu saldırısı sonucunda Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatına ağır kayıplar verdirildiğini belirtilerek, vurulan mevzilerin Rus topçularının ateş kontrol bölgesinde olduğunu kaydetti.
Öte yandan Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Zaporojye bölgesindeki temas hattının gri bölgesinin bir bölümüne yerleştiğini, ancak Rus ordusunun olası bir düşman saldırısını püskürtmeye hazır olduğunu söyledi.