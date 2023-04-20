https://sputniknews.com.tr/20230420/putin-cok-kutuplu-dunya-duzenine-direnenler-kaybedecek-1069977416.html
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine direnenler kaybedecek
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine direnenler kaybedecek
Çok kutuplu dünya düzenine eğilimin artacağını ve bunun güneşin her gün doğması gibi aşikar olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, buna... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T18:42+0300
2023-04-20T18:42+0300
2023-04-20T18:42+0300
dünya
vladimir putin
rusya
çok kutuplu dünya
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Yerel Yönetim Konseyi toplantısında konuşan Putin, dünyada çok kutuplu düzene eğilimin artmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.Rusya lideri, "Bu trend, dünyadaki çok kutupluluk eğilimi kaçınılmaz. Sadece güçlenerek artacak. Bunu anlamayanlar ve bu trendi takip etmeyenler kaybedecek. Bu, tamamen aleni bir gerçek. Bu, güneşin doğuşu kadar aşikar" dedi.Putin, çok kutupluluk trendini engellemeye çalışan ülkelerin halihazırda yeterince sahip oldukları sorunlara yenilerini ekleyeceklerinin altını çizdi.
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vladimir putin, rusya, çok kutuplu dünya
vladimir putin, rusya, çok kutuplu dünya
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine direnenler kaybedecek
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Çok kutuplu dünya düzenine eğilimin artacağını ve bunun güneşin her gün doğması gibi aşikar olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, buna direnenlerin kaybeden tarafta yer alacağını vurguladı.
Yerel Yönetim Konseyi toplantısında konuşan Putin, dünyada çok kutuplu düzene eğilimin artmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Rusya lideri, "Bu trend, dünyadaki çok kutupluluk eğilimi kaçınılmaz. Sadece güçlenerek artacak. Bunu anlamayanlar ve bu trendi takip etmeyenler kaybedecek. Bu, tamamen aleni bir gerçek. Bu, güneşin doğuşu kadar aşikar" dedi.
Putin, çok kutupluluk trendini engellemeye çalışan ülkelerin halihazırda yeterince sahip oldukları sorunlara yenilerini ekleyeceklerinin altını çizdi.