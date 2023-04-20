https://sputniknews.com.tr/20230420/putin-cok-kutuplu-dunya-duzenine-direnenler-kaybedecek-1069977416.html

Putin: Çok kutuplu dünya düzenine direnenler kaybedecek

Putin: Çok kutuplu dünya düzenine direnenler kaybedecek

Çok kutuplu dünya düzenine eğilimin artacağını ve bunun güneşin her gün doğması gibi aşikar olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, buna... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T18:42+0300

2023-04-20T18:42+0300

2023-04-20T18:42+0300

dünya

vladimir putin

rusya

çok kutuplu dünya

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Yerel Yönetim Konseyi toplantısında konuşan Putin, dünyada çok kutuplu düzene eğilimin artmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.Rusya lideri, "Bu trend, dünyadaki çok kutupluluk eğilimi kaçınılmaz. Sadece güçlenerek artacak. Bunu anlamayanlar ve bu trendi takip etmeyenler kaybedecek. Bu, tamamen aleni bir gerçek. Bu, güneşin doğuşu kadar aşikar" dedi.Putin, çok kutupluluk trendini engellemeye çalışan ülkelerin halihazırda yeterince sahip oldukları sorunlara yenilerini ekleyeceklerinin altını çizdi.

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vladimir putin, rusya, çok kutuplu dünya