https://sputniknews.com.tr/20230420/meteorolojiden-19-il-icin-sari-alarm-kuvvetli-yagis-geliyor-1069939832.html

Meteoroloji'den 19 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den 19 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. 19 il için kritik bir uyarı geldi. Kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı açıklamada... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T06:47+0300

2023-04-20T06:47+0300

2023-04-20T06:52+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 19 ili `sarı` kodla uyardı. Sarı kodla uyarılan iller şöyle sıralandı: Adana, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Osmaniye.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile K.Maraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 8°C, 19°CÖğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 9°C, 16°CSabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 8°C, 17°CSabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 17°CSabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı ve yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Adana, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 11°C, 21°CYerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 6°C, 15°CSabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizBOLU 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin dışındaki yerlerde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 10°C, 18°CYerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 11°C, 14°CYerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 10°C, 17°CYerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM 6°C, 14°CAralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 6°C, 17°CGüney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel kuvvetli olmak üzere, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 21°CYer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 11°C, 21°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 16°C, 22°CYer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 16°C, 23°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu