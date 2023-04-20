https://sputniknews.com.tr/20230420/mersinde-mobilya-fabrikasinda-yangin-biri-itfaiye-eri-4-kisi-oldu-1069954686.html

Mersin'de mobilya fabrikasında yangın: Biri itfaiye eri 4 kişi öldü

Mersin'de mobilya fabrikasında yangın: Biri itfaiye eri 4 kişi öldü

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangının soğutma çalışması sırasında tavanın çökmesi sonucu biri itfaiye eri 4 kişi hayatını kaybetti. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T12:18+0300

2023-04-20T12:18+0300

2023-04-20T12:18+0300

türkiye

mersin

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yangın

itfaiye

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Mersin Sanayi Sitesi'nde, dün akşam mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü.Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine yangın yerindeki bazı ekipler duruma müdahale etti.Ekiplerin çalışması sonucu 30 yaşındaki itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı.4 kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyorYıkıntılar arasında 4 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışmasını sürdürdü.Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Yapılan çalışmalar sonucu sabah saatlerinde 3 işçinin de cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. İş yeri içerisinde olduğu değerlendirilen 1 işçiye ulaşmak için ekipler çalışmasını sürdürüyor.İş makineleriyle yapılan çalışmalara AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Akdeniz Belediyesi ekipleri katılıyor.

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