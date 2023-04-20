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Lukaşenko: Naziler ve diğer yıkıcı güçler Üçüncü Dünya Savaşı başlatmak istiyor
Lukaşenko: Naziler ve diğer yıkıcı güçler Üçüncü Dünya Savaşı başlatmak istiyor
Belarus lideri Lukaşenko, aşırı milliyetçi ve diğer yıkıcı güçlerin tarihi yeniden yazma ve yeni bir dünya savaşı başlatma girişimlerini gözlemlediğini... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T17:55+0300
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dünya
aleksandr lukaşenko
rusya
belarus
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov ile Minsk’te bir araya geldi.“Bugün Nazilerin, faşistlerin ve diğer yıkıcı güçlerin tarihi yeniden yazmaya, Büyük Zafere olan ortak katkımızı inkar etmeye ve hem o günkü, hem de bugünkü suç eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştığını görüyoruz. Ukrayna'daki çatışma üzerinden bizi Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklüyorlar” diyen Lukaşenko, “O zaman halklarımızı yok etmeyi başaramadılar, şimdi de, ileride de bunu başaramayacaklar” diye sözlerini sürdürdü.Belarus lideri, ‘bugün BDT ülkelerinde ve ötesinde hakikatin ve özgürlüğün kalesi olan Belarus ve Rusya'nın kardeş birliğini güçlendirmeye yönelik yapılacak çok büyük çalışmaların olduğunu’ ifade etti.
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aleksandr lukaşenko, rusya, belarus

Lukaşenko: Naziler ve diğer yıkıcı güçler Üçüncü Dünya Savaşı başlatmak istiyor

17:55 20.04.2023
© AP Photo / Gavriil GrigorovAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Gavriil Grigorov
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Belarus lideri Lukaşenko, aşırı milliyetçi ve diğer yıkıcı güçlerin tarihi yeniden yazma ve yeni bir dünya savaşı başlatma girişimlerini gözlemlediğini belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov ile Minsk’te bir araya geldi.
“Bugün Nazilerin, faşistlerin ve diğer yıkıcı güçlerin tarihi yeniden yazmaya, Büyük Zafere olan ortak katkımızı inkar etmeye ve hem o günkü, hem de bugünkü suç eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştığını görüyoruz. Ukrayna'daki çatışma üzerinden bizi Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklüyorlar” diyen Lukaşenko, “O zaman halklarımızı yok etmeyi başaramadılar, şimdi de, ileride de bunu başaramayacaklar” diye sözlerini sürdürdü.
Belarus lideri, ‘bugün BDT ülkelerinde ve ötesinde hakikatin ve özgürlüğün kalesi olan Belarus ve Rusya'nın kardeş birliğini güçlendirmeye yönelik yapılacak çok büyük çalışmaların olduğunu’ ifade etti.
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