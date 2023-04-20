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Lavrov: Amerikalılar Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan etti
Lavrov: Amerikalılar Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve ABD'nin artık gerekli temaslar dışında neredeyse hiçbir ilişkisinin olmadığını, Amerikalıların Rusya’ya karşı haçlı... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T22:11+0300
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dünya
sergey lavrov
batı
haçlı seferleri
rusya
abd
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Küba ziyareti sonrasında yaptığı basın açıklamasında Rusya ve ABD'nin artık gerekli temaslar dışında neredeyse hiçbir ilişkisinin olmadığını, Amerikalıların Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan ettiğini söyledi.“Eğer Rus-Amerikan ilişkilerini soruyorsanız, şu anda kayda değer herhangi bir ilişkimiz yok. Sadece gerektikçe büyükelçiliklerimizin faaliyetleri ile ilgili, ayrıca Amerikalıların, özellikle BM'ye ev sahipliği yapan ülke olarak konumlarını kötüye kullanmaya çalışmalarından dolayı ortaya çıkan sorunları görüşüyoruz” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Tahıl anlaşmasının Rusya kısmını yerine getirmek için hiçbir şey yapılmadı’Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili olan kısmını yerine getirmek üzere şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadığına dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:Rus diplomat, pazarlarında Ukrayna tahıl ve gıdasının aşırı bol olduğu mevcut durumda Avrupa Birliği’nin çiftçilere tazminat ödemek yerine, bu tahılı pazar fiyatları üzerinden satın alıp ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz olarak göndererek daha dürüst bir adım atmış olabileceğini de dile getirdi.
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sergey lavrov, batı, haçlı seferleri, rusya, abd

Lavrov: Amerikalılar Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan etti

22:11 20.04.2023 (güncellendi: 22:20 20.04.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve ABD'nin artık gerekli temaslar dışında neredeyse hiçbir ilişkisinin olmadığını, Amerikalıların Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Küba ziyareti sonrasında yaptığı basın açıklamasında Rusya ve ABD'nin artık gerekli temaslar dışında neredeyse hiçbir ilişkisinin olmadığını, Amerikalıların Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan ettiğini söyledi.
“Eğer Rus-Amerikan ilişkilerini soruyorsanız, şu anda kayda değer herhangi bir ilişkimiz yok. Sadece gerektikçe büyükelçiliklerimizin faaliyetleri ile ilgili, ayrıca Amerikalıların, özellikle BM'ye ev sahipliği yapan ülke olarak konumlarını kötüye kullanmaya çalışmalarından dolayı ortaya çıkan sorunları görüşüyoruz” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Amerikalıların Kiev’deki Nazi rejimini uç olarak seçerek ve ona giderek daha fazla yeni silah sistemleri pompalayarak Rusya’ya, onun meşru çıkarlarına, Rus kültür ve geleneklerine karşı haçlı seferi ilan ettiklerini herkes biliyor ve anlıyor.”

‘Tahıl anlaşmasının Rusya kısmını yerine getirmek için hiçbir şey yapılmadı’

Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili olan kısmını yerine getirmek üzere şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadığına dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:
“Sayın (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres'in girişiminin ikinci, ayrılmaz parçasına, yani Rus gübre ve tahıl ihracatının önündeki tüm engellerin kaldırılmasına gelince, bu konuda aslında hiçbir şey yapılmadı.”
Rus diplomat, pazarlarında Ukrayna tahıl ve gıdasının aşırı bol olduğu mevcut durumda Avrupa Birliği’nin çiftçilere tazminat ödemek yerine, bu tahılı pazar fiyatları üzerinden satın alıp ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz olarak göndererek daha dürüst bir adım atmış olabileceğini de dile getirdi.
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