https://sputniknews.com.tr/20230420/lavrov-amerikalilar-rusyaya-karsi-hacli-seferi-ilan-etti-1069983439.html

Lavrov: Amerikalılar Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan etti

Lavrov: Amerikalılar Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve ABD'nin artık gerekli temaslar dışında neredeyse hiçbir ilişkisinin olmadığını, Amerikalıların Rusya’ya karşı haçlı... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T22:11+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Küba ziyareti sonrasında yaptığı basın açıklamasında Rusya ve ABD'nin artık gerekli temaslar dışında neredeyse hiçbir ilişkisinin olmadığını, Amerikalıların Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan ettiğini söyledi.“Eğer Rus-Amerikan ilişkilerini soruyorsanız, şu anda kayda değer herhangi bir ilişkimiz yok. Sadece gerektikçe büyükelçiliklerimizin faaliyetleri ile ilgili, ayrıca Amerikalıların, özellikle BM'ye ev sahipliği yapan ülke olarak konumlarını kötüye kullanmaya çalışmalarından dolayı ortaya çıkan sorunları görüşüyoruz” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Tahıl anlaşmasının Rusya kısmını yerine getirmek için hiçbir şey yapılmadı’Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili olan kısmını yerine getirmek üzere şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadığına dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:Rus diplomat, pazarlarında Ukrayna tahıl ve gıdasının aşırı bol olduğu mevcut durumda Avrupa Birliği’nin çiftçilere tazminat ödemek yerine, bu tahılı pazar fiyatları üzerinden satın alıp ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz olarak göndererek daha dürüst bir adım atmış olabileceğini de dile getirdi.

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sergey lavrov, batı, haçlı seferleri, rusya, abd