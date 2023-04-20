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'Kızılay'dan verilen kanda HIV tespit edildi' haberlerine erişim engeli
'Kızılay'dan verilen kanda HIV tespit edildi' haberlerine erişim engeli
Kızılay tarafından verilen kandan HIV bulaştığı tespit edilen hastanın yaşamını yitirmesine ilişkin habere erişim engeli getirildi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T23:26+0300
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kan bağışı
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İstanbul’da yaşayan 52 yaşındaki böbrek hastası Ahmet Emin Bilgin’in 2011 yılında böbrek nakli sırasında verilen kandan HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) bulaşması sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülmüştü. Kızılay, habere erişim engeli getirildiğini duyurdu.Bilgin’e 2011 yılında Medikal Park Göztepe Hastanesi’nde annesinin böbreği nakledildi. Hastaneye kaldırıldıktan üç gün sonra hayatını kaybeden Bilgin’e Kızılay’dan verilen kandan HIV bulaştığı tespit edildi. Aileye hastane ve Kızılay tarafından toplam 770 bin TL tazminat ödenmesine karar veren mahkeme, Kızılay’ın "tam kusurlu" olduğunu ifade etti.Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan Kızılay, yayımlanan haberlere erişim engeli getirildiğini duyurdu. Kızılay'ın açıklamasında "6 Şubat Kahramanmaraş-Pazarcık depremlerinden sonra Türk Kızılay' hedef alan kasıtlı yıpratma çabalarına hizmet etmekten başka bir amacı olmadığı açıktır" ifadelerine yer verildi.Kızılay'ın açıklaması şöyle:"20 Nisan 2023 tarihinde bazı basın-yayın organlarında yer alan '770 bin TL'lik HIV'li kan cezası' baslıklı haberlerle ilgili olarak spekülasyon üretmeye yönelik, eksik bilgi içeren, karalayıcı ve bilimsel dayanaktan uzak olması nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.Mezkur vakada kan bağışını alan personel ve alınmasını onaylayan doktorun da aralarında olduğu 16 kisi, haklarında açılan davadan beraat etmiştir.'Kasıtlı yıpratma çabalarına hizmet etmekten başka bir amacı olmadığı açıktır'Hadisenin üzerinden 12 yıl, yargı sürecindeki son kararın üzerinden 4 ay geçmiş ve itirazımız neticesinde konu istinaf mahkemesine taşınmışken bugün gündeme getirmenin; 6 Şubat Kahramanmaraş-Pazarcık depremlerinden sonra Türk Kızılay' hedef alan kasıtlı yıpratma çabalarına hizmet etmekten başka bir amacı olmadığı açıktır.Basın meslek ilkeleri ve sorumlu gazetecilik anlayış içerisinde, kisi ve toplum sağlığını ilgilendiren bir konuda, bilimsel gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılması noktasında basınımıza da önemli görevler düşmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
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kızılay, kan, kan bağışı, hiv
kızılay, kan, kan bağışı, hiv

'Kızılay'dan verilen kanda HIV tespit edildi' haberlerine erişim engeli

23:26 20.04.2023 (güncellendi: 23:27 20.04.2023)
© AAKızılay
Kızılay - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Kızılay tarafından verilen kandan HIV bulaştığı tespit edilen hastanın yaşamını yitirmesine ilişkin habere erişim engeli getirildi.
İstanbul’da yaşayan 52 yaşındaki böbrek hastası Ahmet Emin Bilgin’in 2011 yılında böbrek nakli sırasında verilen kandan HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) bulaşması sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülmüştü. Kızılay, habere erişim engeli getirildiğini duyurdu.
Bilgin’e 2011 yılında Medikal Park Göztepe Hastanesi’nde annesinin böbreği nakledildi. Hastaneye kaldırıldıktan üç gün sonra hayatını kaybeden Bilgin’e Kızılay’dan verilen kandan HIV bulaştığı tespit edildi. Aileye hastane ve Kızılay tarafından toplam 770 bin TL tazminat ödenmesine karar veren mahkeme, Kızılay’ın "tam kusurlu" olduğunu ifade etti.
Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan Kızılay, yayımlanan haberlere erişim engeli getirildiğini duyurdu. Kızılay'ın açıklamasında "6 Şubat Kahramanmaraş-Pazarcık depremlerinden sonra Türk Kızılay' hedef alan kasıtlı yıpratma çabalarına hizmet etmekten başka bir amacı olmadığı açıktır" ifadelerine yer verildi.
Kızılay'ın açıklaması şöyle:
"20 Nisan 2023 tarihinde bazı basın-yayın organlarında yer alan '770 bin TL'lik HIV'li kan cezası' baslıklı haberlerle ilgili olarak spekülasyon üretmeye yönelik, eksik bilgi içeren, karalayıcı ve bilimsel dayanaktan uzak olması nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.
Mezkur vakada kan bağışını alan personel ve alınmasını onaylayan doktorun da aralarında olduğu 16 kisi, haklarında açılan davadan beraat etmiştir.

'Kasıtlı yıpratma çabalarına hizmet etmekten başka bir amacı olmadığı açıktır'

Hadisenin üzerinden 12 yıl, yargı sürecindeki son kararın üzerinden 4 ay geçmiş ve itirazımız neticesinde konu istinaf mahkemesine taşınmışken bugün gündeme getirmenin; 6 Şubat Kahramanmaraş-Pazarcık depremlerinden sonra Türk Kızılay' hedef alan kasıtlı yıpratma çabalarına hizmet etmekten başka bir amacı olmadığı açıktır.
Basın meslek ilkeleri ve sorumlu gazetecilik anlayış içerisinde, kisi ve toplum sağlığını ilgilendiren bir konuda, bilimsel gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılması noktasında basınımıza da önemli görevler düşmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
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