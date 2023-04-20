https://sputniknews.com.tr/20230420/kirgizistanda-minibus-okul-servisine-carpti-18-yarali--1069970963.html
Kırgızistan'da minibüs okul servisine çarptı: 18 yaralı
Kırgızistan'da minibüs okul servisine çarptı: 18 yaralı
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te bir minibüsün okul servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 öğrenci yaralandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T15:35+0300
2023-04-20T15:35+0300
2023-04-20T15:35+0300
dünya
video
kırgızistan
minibüs
okul servisi
kaza
bişkek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069970808_0:250:1136:888_1920x0_80_0_0_5b0931f5f7d99b76dce6c64d770d3223.png
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, minibüsün yol kenarındaki araziye savrulduğu, bariyere çarpan okul otobüsünün de hurdaya döndüğü görüldü.Bişkek Şehir Hastanesi Başhekimi Akılbek Mamanov gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 18 öğrencinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 4’ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.
kırgızistan
bişkek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069970808_0:143:1136:994_1920x0_80_0_0_f59d149e5d5f65c210b2c831e3e65970.png
Kırgızistan'da minibüs okul servisine çarptı: 18 yaralı
Kırgızistan'da minibüs okul servisine çarptı: 18 yaralı
2023-04-20T15:35+0300
true
PT0M19S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, kırgızistan, minibüs, okul servisi, видео, kaza, bişkek
video, kırgızistan, minibüs, okul servisi, видео, kaza, bişkek
Kırgızistan'da minibüs okul servisine çarptı: 18 yaralı
Abone ol
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te bir minibüsün okul servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 öğrenci yaralandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, minibüsün yol kenarındaki araziye savrulduğu, bariyere çarpan okul otobüsünün de hurdaya döndüğü görüldü.
Bişkek Şehir Hastanesi Başhekimi Akılbek Mamanov gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 18 öğrencinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 4’ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.