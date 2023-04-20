https://sputniknews.com.tr/20230420/kilicdaroglu-30-35-yildir-devam-eden-teror-eylemleri-binlerce-canimizin-hayatina-mal-oldu-1069935770.html

Kılıçdaroğlu: 30-35 yıldır devam eden terör eylemleri binlerce canımızın hayatına mal oldu

Kılıçdaroğlu: 30-35 yıldır devam eden terör eylemleri binlerce canımızın hayatına mal oldu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Türkiye terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkelerden birisidir. 30-35 yıldır devam eden terör... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T01:03+0300

2023-04-20T01:03+0300

2023-04-20T01:03+0300

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

cumhurbaşkanı adayı

millet ittifakı

terör

ab

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisinin düzenlediği 'Büyükelçilere İftar Programı'na katıldı.Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, çetin koşulları akılcı politikalarla aşmak istediklerini, 6 liderin bir araya gelmesinin temelde demokrasiye duyulan özlemden kaynaklandığını belirtti.Demokrasinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, çok farklı siyasi kulvarlardan aynı amaç için bir arada olduklarını vurguladı.Beraberliklerinin Türkiye'nin yeniden inşası gibi bir süreci doğuracağını, her alanda yapısal dönüşüme ihtiyacın bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, devlette liyakatin sağlanmasının demokrasilerin temel kuralı olduğunu kaydetti.Kılıçdaroğlu, yeni bir hamle yaparak demokratik kurallar içinde bir seçimle ve iktidar değişimiyle yeni, akılcı, bilimsel bir süreci başlatmak istediklerini söyledi.Laik, demokratik ve hukukun üstünlüğünün, herkesin inancına, düşüncesine saygının temel kuralları olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, tüm komşularla iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın meşakkatli olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Coğrafyamızın bize huzur dağıtan bir coğrafya değil üzüntüleri devralan bir coğrafya gibi önümüzde durduğunu da biliyoruz" dedi.'Avrupa Birliği'ne üyelik temel hedefimiz'Suriye'de yaşanan acıların Türkiye'yi, göçlerle, ilticayla gelen milyonların korunduğu bir ülke pozisyonuna getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Sudan'da dikkat çeken bir çatışma olmasının ve oranın kan gölüne dönmesinin herkesin ortak kaygısı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Sudan'daki çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini kaydetti.Uluslararası kurulların bu konuda yetersiz kaldığını, BM'nin yeteri kadar aktif olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, dünyanın saygın ülkelerinin bir araya gelip sorunları demokrasi, adalet içinde çözmek için daha aktif rol alabileceğini söyledi.'Akdeniz havzası hepimizin ortak havzasıdır'İklim değişikliğine de değinen Kılıçdaroğlu, Akdeniz havzasında ısının artması ile orman yangınlarının bir felakete dönüştüğünü belirtti.Bütün Akdeniz ülkelerinin orman yangınlarıyla ilgili ortak dayanışma kültürünü geliştirmesi ve ortak politikalar oluşturması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü Akdeniz havzası hepimizin ortak havzasıdır. Bu havzanın iklim değişikliğiyle olumsuz etkilenmemesi için bütün Akdeniz ülkelerinin ortak hareket etmesi lazım" dedi.Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ile 72 kriter arasında tamamlanmayan 6 kriteri de iktidar olmaları halinde gerçekleştireceklerini ve Avrupa ile vize sorununu da kısa sürede aşacaklarını bildirdi.'Terörün sonlandırılması lazım, en büyük arzularımızdan birisi de budur'Terörün bölgenin en temel sorunlarından biri olduğunu, terör konusunda bütün ülkelerin duyarlı davranması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Türkiye barışçı ve insani diplomasi eksenini hiçbir zaman kaybetmeyecektir^'Ahmet Davutoğlu da 14 Mayıs'tan sonra Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında Türkiye'nin demokratik değerler etrafında, siyasal meşruiyet ve hukuk devleti bağlamında yeni bir dönüşüm yaşayacağını belirtti.Davutoğlu, "Şundan emin olmanızı istiyoruz ki Türkiye barışçı ve insani diplomasi eksenini hiçbir zaman kaybetmeyecektir" dedi.

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kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı, millet ittifakı, terör, ab