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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230420/kilicdaroglu-30-35-yildir-devam-eden-teror-eylemleri-binlerce-canimizin-hayatina-mal-oldu-1069935770.html
Kılıçdaroğlu: 30-35 yıldır devam eden terör eylemleri binlerce canımızın hayatına mal oldu
Kılıçdaroğlu: 30-35 yıldır devam eden terör eylemleri binlerce canımızın hayatına mal oldu
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Türkiye terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkelerden birisidir. 30-35 yıldır devam eden terör... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T01:03+0300
2023-04-20T01:03+0300
kemal kılıçdaroğlu
2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanı adayı
millet ittifakı
terör
ab
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisinin düzenlediği 'Büyükelçilere İftar Programı'na katıldı.Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, çetin koşulları akılcı politikalarla aşmak istediklerini, 6 liderin bir araya gelmesinin temelde demokrasiye duyulan özlemden kaynaklandığını belirtti.Demokrasinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, çok farklı siyasi kulvarlardan aynı amaç için bir arada olduklarını vurguladı.Beraberliklerinin Türkiye'nin yeniden inşası gibi bir süreci doğuracağını, her alanda yapısal dönüşüme ihtiyacın bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, devlette liyakatin sağlanmasının demokrasilerin temel kuralı olduğunu kaydetti.Kılıçdaroğlu, yeni bir hamle yaparak demokratik kurallar içinde bir seçimle ve iktidar değişimiyle yeni, akılcı, bilimsel bir süreci başlatmak istediklerini söyledi.Laik, demokratik ve hukukun üstünlüğünün, herkesin inancına, düşüncesine saygının temel kuralları olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, tüm komşularla iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın meşakkatli olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Coğrafyamızın bize huzur dağıtan bir coğrafya değil üzüntüleri devralan bir coğrafya gibi önümüzde durduğunu da biliyoruz" dedi.'Avrupa Birliği'ne üyelik temel hedefimiz'Suriye'de yaşanan acıların Türkiye'yi, göçlerle, ilticayla gelen milyonların korunduğu bir ülke pozisyonuna getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Sudan'da dikkat çeken bir çatışma olmasının ve oranın kan gölüne dönmesinin herkesin ortak kaygısı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Sudan'daki çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini kaydetti.Uluslararası kurulların bu konuda yetersiz kaldığını, BM'nin yeteri kadar aktif olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, dünyanın saygın ülkelerinin bir araya gelip sorunları demokrasi, adalet içinde çözmek için daha aktif rol alabileceğini söyledi.'Akdeniz havzası hepimizin ortak havzasıdır'İklim değişikliğine de değinen Kılıçdaroğlu, Akdeniz havzasında ısının artması ile orman yangınlarının bir felakete dönüştüğünü belirtti.Bütün Akdeniz ülkelerinin orman yangınlarıyla ilgili ortak dayanışma kültürünü geliştirmesi ve ortak politikalar oluşturması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü Akdeniz havzası hepimizin ortak havzasıdır. Bu havzanın iklim değişikliğiyle olumsuz etkilenmemesi için bütün Akdeniz ülkelerinin ortak hareket etmesi lazım" dedi.Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ile 72 kriter arasında tamamlanmayan 6 kriteri de iktidar olmaları halinde gerçekleştireceklerini ve Avrupa ile vize sorununu da kısa sürede aşacaklarını bildirdi.'Terörün sonlandırılması lazım, en büyük arzularımızdan birisi de budur'Terörün bölgenin en temel sorunlarından biri olduğunu, terör konusunda bütün ülkelerin duyarlı davranması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Türkiye barışçı ve insani diplomasi eksenini hiçbir zaman kaybetmeyecektir^'Ahmet Davutoğlu da 14 Mayıs'tan sonra Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında Türkiye'nin demokratik değerler etrafında, siyasal meşruiyet ve hukuk devleti bağlamında yeni bir dönüşüm yaşayacağını belirtti.Davutoğlu, "Şundan emin olmanızı istiyoruz ki Türkiye barışçı ve insani diplomasi eksenini hiçbir zaman kaybetmeyecektir" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı, millet ittifakı, terör, ab
kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı, millet ittifakı, terör, ab

Kılıçdaroğlu: 30-35 yıldır devam eden terör eylemleri binlerce canımızın hayatına mal oldu

01:03 20.04.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Türkiye terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkelerden birisidir. 30-35 yıldır devam eden terör eylemleri binlerce canımızın, evladımızın, çocuğumuzun hayatına mal oldu" dedi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisinin düzenlediği 'Büyükelçilere İftar Programı'na katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, çetin koşulları akılcı politikalarla aşmak istediklerini, 6 liderin bir araya gelmesinin temelde demokrasiye duyulan özlemden kaynaklandığını belirtti.
Demokrasinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, çok farklı siyasi kulvarlardan aynı amaç için bir arada olduklarını vurguladı.
Beraberliklerinin Türkiye'nin yeniden inşası gibi bir süreci doğuracağını, her alanda yapısal dönüşüme ihtiyacın bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, devlette liyakatin sağlanmasının demokrasilerin temel kuralı olduğunu kaydetti.
Kılıçdaroğlu, yeni bir hamle yaparak demokratik kurallar içinde bir seçimle ve iktidar değişimiyle yeni, akılcı, bilimsel bir süreci başlatmak istediklerini söyledi.
Laik, demokratik ve hukukun üstünlüğünün, herkesin inancına, düşüncesine saygının temel kuralları olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, tüm komşularla iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın meşakkatli olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Coğrafyamızın bize huzur dağıtan bir coğrafya değil üzüntüleri devralan bir coğrafya gibi önümüzde durduğunu da biliyoruz" dedi.

'Avrupa Birliği'ne üyelik temel hedefimiz'

Suriye'de yaşanan acıların Türkiye'yi, göçlerle, ilticayla gelen milyonların korunduğu bir ülke pozisyonuna getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Bu kadar büyük, ağır bir yükü çekiyoruz. Ama bu ağır yükü nereye kadar çekeceğiz? Biz Suriye'de barışın olmasını istiyoruz. Mülteci olarak bizim ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını istiyoruz. Bunun yollarının ve yöntemlerinin bulunması, birlikte hareket edilmesi sadece bizim değil uluslararası kuruluşların da bunu temel bir sorun olarak gündemlerinde tutması gerekir. O zaman biz dış politikanın sorun çözen yönünü de görmüş olacağız.
Avrupa Birliği'ne üyelik temel hedefimiz. Elbette ki uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Demokrasiyi bunun için istiyoruz, kadın erkek eşitliğini bunun için istiyoruz. Amaçlarımız bu çerçevede. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne yönelik hedefimiz değişmedi. Biz Avrupa Birliği'nin yeni bir fasıl açmasını dahi beklemeden bütün kuralları kendi ülkemizde hayata geçirmek istiyoruz. Asya, Afrika, Pasifik, Latin Amerika ile ilişkilerimizin de gelişmesini isteriz. Teknoloji dünyayı çok küçülttü, ilişkiler artık çok kısa süre içinde kurulabiliyor. Dolayısıyla bütün dünya ile olan ilişkileri geliştirmek sadece ekonomik açıdan değil, kültürel açıdan da geliştirmek, karşılıklı dayanışma kültürünü en azından dünyanın temel hedeflerinden biriymiş gibi ortaya koymak bizim hedeflerimizden birisidir."
Sudan'da dikkat çeken bir çatışma olmasının ve oranın kan gölüne dönmesinin herkesin ortak kaygısı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Sudan'daki çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini kaydetti.
Uluslararası kurulların bu konuda yetersiz kaldığını, BM'nin yeteri kadar aktif olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, dünyanın saygın ülkelerinin bir araya gelip sorunları demokrasi, adalet içinde çözmek için daha aktif rol alabileceğini söyledi.

'Akdeniz havzası hepimizin ortak havzasıdır'

İklim değişikliğine de değinen Kılıçdaroğlu, Akdeniz havzasında ısının artması ile orman yangınlarının bir felakete dönüştüğünü belirtti.
Bütün Akdeniz ülkelerinin orman yangınlarıyla ilgili ortak dayanışma kültürünü geliştirmesi ve ortak politikalar oluşturması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü Akdeniz havzası hepimizin ortak havzasıdır. Bu havzanın iklim değişikliğiyle olumsuz etkilenmemesi için bütün Akdeniz ülkelerinin ortak hareket etmesi lazım" dedi.
Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ile 72 kriter arasında tamamlanmayan 6 kriteri de iktidar olmaları halinde gerçekleştireceklerini ve Avrupa ile vize sorununu da kısa sürede aşacaklarını bildirdi.

'Terörün sonlandırılması lazım, en büyük arzularımızdan birisi de budur'

Terörün bölgenin en temel sorunlarından biri olduğunu, terör konusunda bütün ülkelerin duyarlı davranması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Çünkü terörün insanlık suçu olarak tanımlanmasından sonra teröre sempati duyan veya teröristleri koruyan bir yapının, anlayışın kesinlikle reddedilmesi ve bu konuda çok daha aktif politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkelerden birisidir. 30-35 yıldır devam eden terör eylemleri binlerce canımızın, evladımızın, çocuğumuzun hayatına mal oldu. Dolayısıyla terör konusunda bütün dünyanın ortak hareket etmesi ve terörü sonlandırması lazım, en büyük arzularımızdan birisi de budur."

'Türkiye barışçı ve insani diplomasi eksenini hiçbir zaman kaybetmeyecektir^'

Ahmet Davutoğlu da 14 Mayıs'tan sonra Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında Türkiye'nin demokratik değerler etrafında, siyasal meşruiyet ve hukuk devleti bağlamında yeni bir dönüşüm yaşayacağını belirtti.
Davutoğlu, "Şundan emin olmanızı istiyoruz ki Türkiye barışçı ve insani diplomasi eksenini hiçbir zaman kaybetmeyecektir" dedi.
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