https://sputniknews.com.tr/20230420/kiev-kent-konseyi-rusya-buyukelciligi-arazisinin-kira-sozlesmesini-feshetti-1069984534.html
Kiev Kent Konseyi, Rusya Büyükelçiliği arazisinin kira sözleşmesini feshetti
Kiev Kent Konseyi, Rusya Büyükelçiliği arazisinin kira sözleşmesini feshetti
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentteki Rusya Büyükelçiliği arazisinin kira sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T22:28+0300
2023-04-20T22:28+0300
2023-04-20T22:28+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
büyükelçilik
arazi
vitaliy kliçko
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101970/41/1019704151_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a72adba291cd485ba2d09dceaeb4d2cd.jpg
Telegram hesabından açıklama yapan Kliçko, Kiev Kent Konseyi'nin Rusya Büyükelçiliği tesislerinin bulunduğu arazinin kira sözleşmesini feshettiğini belirtti.Kliçko, Kiev Kent Konseyi'nin Rus diplomatik temsilciliğine ait arazinin Ukrayna devletinin mülkiyetine geçirilmesi için hükümete başvuru yaptığını da kaydetti.Rusya Büyükelçiliği arazisinin kira sözleşmesinin feshedilmesi önerisi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kurucusu olduğu, iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi tarafından sunulmuştu. Belgede, Ukrayna hükümetine arazinin kamulaştırılması da önerilmişti.Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği, 22 Şubat 2022'de, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başlamadan iki gün önce diplomatik temsilcilik çalışanlarının can güvenliği için Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın kararıyla boşaltılmıştı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101970/41/1019704151_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_63b1854f522d412ab0cc09729502d7ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, büyükelçilik, arazi, vitaliy kliçko
rusya, ukrayna, büyükelçilik, arazi, vitaliy kliçko
Kiev Kent Konseyi, Rusya Büyükelçiliği arazisinin kira sözleşmesini feshetti
Abone ol
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentteki Rusya Büyükelçiliği arazisinin kira sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Telegram hesabından açıklama yapan Kliçko, Kiev Kent Konseyi'nin Rusya Büyükelçiliği tesislerinin bulunduğu arazinin kira sözleşmesini feshettiğini belirtti.
Kliçko, Kiev Kent Konseyi'nin Rus diplomatik temsilciliğine ait arazinin Ukrayna devletinin mülkiyetine geçirilmesi için hükümete başvuru yaptığını da kaydetti.
Rusya Büyükelçiliği arazisinin kira sözleşmesinin feshedilmesi önerisi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kurucusu olduğu, iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi tarafından sunulmuştu. Belgede, Ukrayna hükümetine arazinin kamulaştırılması da önerilmişti.
Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği, 22 Şubat 2022'de, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başlamadan iki gün önce diplomatik temsilcilik çalışanlarının can güvenliği için Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın kararıyla boşaltılmıştı.