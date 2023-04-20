https://sputniknews.com.tr/20230420/kiev-kent-konseyi-rusya-buyukelciligi-arazisinin-kira-sozlesmesini-feshetti-1069984534.html

Kiev Kent Konseyi, Rusya Büyükelçiliği arazisinin kira sözleşmesini feshetti

Kiev Kent Konseyi, Rusya Büyükelçiliği arazisinin kira sözleşmesini feshetti

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentteki Rusya Büyükelçiliği arazisinin kira sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T22:28+0300

2023-04-20T22:28+0300

2023-04-20T22:28+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

büyükelçilik

arazi

vitaliy kliçko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101970/41/1019704151_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a72adba291cd485ba2d09dceaeb4d2cd.jpg

Telegram hesabından açıklama yapan Kliçko, Kiev Kent Konseyi'nin Rusya Büyükelçiliği tesislerinin bulunduğu arazinin kira sözleşmesini feshettiğini belirtti.Kliçko, Kiev Kent Konseyi'nin Rus diplomatik temsilciliğine ait arazinin Ukrayna devletinin mülkiyetine geçirilmesi için hükümete başvuru yaptığını da kaydetti.Rusya Büyükelçiliği arazisinin kira sözleşmesinin feshedilmesi önerisi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kurucusu olduğu, iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi tarafından sunulmuştu. Belgede, Ukrayna hükümetine arazinin kamulaştırılması da önerilmişti.Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği, 22 Şubat 2022'de, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başlamadan iki gün önce diplomatik temsilcilik çalışanlarının can güvenliği için Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın kararıyla boşaltılmıştı.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, büyükelçilik, arazi, vitaliy kliçko