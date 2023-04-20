Karaismailoğlu: 'Hayal satıyorsunuz' diyenler 29 bin kilometrelik bölünmüş yollarda seyahat ediyor

"2019 seçimlerinde belediye seçimleri oldu. Ankara ve İstanbul gibi muhteşem işlere imza atılmış şehirleri CHP zihniyeti yönetimler devraldılar. Siz hiç CHP'li bir belediyenin vatandaşa yaptığı hizmetle gündeme geldiğini gördünüz mü? Ama laf çok. Seçim öncesi bol keseden atmak da çok. Aradan 4 yıl geçti. Bir metro hattında sadece yüzde 5 ilerleme sağlamışlar. Ortada para da yok iş de yok. 4 yılda yüzde 5'lik yaptıysan demek ki bu iş 80 yılda bitecek. Hiçbir dertleri, tasaları da yok ama turist Ömer gibi ortada konuşuyorlar. Lafla da peynir gemisi yürümüyor. Aynı cumhurbaşkanı adaylarında olduğu gibi. Beyefendi Avrupa'ya vizeleri kaldıracakmış ama Avrupa'nın bundan haberi yok. Kimin ne yaptığından haberleri yok zaten. Bol keseden atıyorlar. 2019 yerel seçimleri öncesi bangır bangır bağırdılar namus sözü verdiler 1 kişiyi işten atmayacaklardı. Namus bunlar için o kadar kolay bir şey ki 25 bin kişiyi işten attılar."