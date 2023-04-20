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Kanadalı iş insanı Londra'dan İstanbul'a yürüyor: Amacı fazla karbon kullanımına dikkat çekmek
Kanadalı iş insanı Londra'dan İstanbul'a yürüyor: Amacı fazla karbon kullanımına dikkat çekmek
Kanadalı iş insanı Craig Cohon, dünyadaki fazla karbon kullanımına dikkat çekmek için İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a yürüyerek ulaşmayı... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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Kanadalı iş insanı Craig Cohon, dünyadaki fazla karbon kullanımına dikkat çekmek için İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a yürüyerek ulaşmayı hedefliyor.Ünlü bir içecek firmasında yaklaşık 15 yıl çalışan 59 yaşındaki Cohon, 3 Ocak'ta İngiltere'nin başkenti Londra'dan başladığı yaklaşık 4 bin kilometrelik yolculuğundaki duraklardan biri olan Sırbistan'ın Novi Sad şehrine ulaştı.Cohon, Novi Sad'da yerel basına yaptığı açıklamada, dünyadaki fazla karbon kullanımına dikkat çekmek ve çevreye verilen zararlar konusunda çözümler üretmek istediğini söyledi.Fransa, Belçika, Almanya, Polonya, Çekya, Avusturya, Slovakya, Macaristan'ın ardından Sırbistan'a varan Cohon, Bulgaristan ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye ulaşmayı hedeflediğini belirtti.5 Haziran'da İstanbul'a ulaşmayı hedefliyor‘Dünya Çevre Günü’ olan 5 Haziran'da İstanbul'a yürüyerek ulaşmayı hedefleyen Cohon, yolculuğu boyunca gittiği ülkelerde çevre konusunda yetkili kişilerle görüştüğünü aktardı.Cohon, "Karbonu emecek yeni bir teknolojiye para yatırdım. En önemlisi bir şeyler denemek. Örneğin; Novi Sad'da inşa edilen tüm yeni binalarda karbondioksiti emen beton kullanılabilir. Şehrin kuzeyinde tüm tarımsal atıklar karbonu emmek için kullanılabilir" ifadesini kullandı.İş insanı Cohon, çevreye zarar veren maddelerin azaltılması konusundaki projelerin de Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklendiğini vurguladı.Londra-Paris yolculuğunun Manş denizi kısmını feribotla geçen Cohon'a, gittiği ülkelerde sunum yapabilmesi adına teknik destek veren bir araç ve tır da eşlik ediyor.Novi Sad Belediyesi Meclis üyesi Mira Radenovic de Cohon'un yolculuğunu anlamlı bularak, gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmaları gerektiğini söyledi.Karbondioksit üretiminin azaltılmasının önemine işaret eden Radenovic, "Küresel çapta hep beraber çalışırsak yaşamımızı çevre üzerinde bir yük haline getirmeyiz ve doğayla birlikte yaşayabiliriz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230327/73-yasindaki-gezgin-italyadan-cine-yuruyerek-gidiyor-turkiyede-napoli-havasi-var-1068812602.html
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Kanadalı iş insanı Londra'dan İstanbul'a yürüyor: Amacı fazla karbon kullanımına dikkat çekmek

15:05 20.04.2023
© Craig Cohon Craig Cohon
Craig Cohon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© Craig Cohon
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Kanadalı iş insanı Craig Cohon, dünyadaki fazla karbon kullanımına dikkat çekmek için İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a yürüyerek ulaşmayı hedefliyor.
Kanadalı iş insanı Craig Cohon, dünyadaki fazla karbon kullanımına dikkat çekmek için İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a yürüyerek ulaşmayı hedefliyor.
Ünlü bir içecek firmasında yaklaşık 15 yıl çalışan 59 yaşındaki Cohon, 3 Ocak'ta İngiltere'nin başkenti Londra'dan başladığı yaklaşık 4 bin kilometrelik yolculuğundaki duraklardan biri olan Sırbistan'ın Novi Sad şehrine ulaştı.
Cohon, Novi Sad'da yerel basına yaptığı açıklamada, dünyadaki fazla karbon kullanımına dikkat çekmek ve çevreye verilen zararlar konusunda çözümler üretmek istediğini söyledi.
Fransa, Belçika, Almanya, Polonya, Çekya, Avusturya, Slovakya, Macaristan'ın ardından Sırbistan'a varan Cohon, Bulgaristan ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

5 Haziran'da İstanbul'a ulaşmayı hedefliyor

Dünya Çevre Günü’ olan 5 Haziran'da İstanbul'a yürüyerek ulaşmayı hedefleyen Cohon, yolculuğu boyunca gittiği ülkelerde çevre konusunda yetkili kişilerle görüştüğünü aktardı.
Cohon, "Karbonu emecek yeni bir teknolojiye para yatırdım. En önemlisi bir şeyler denemek. Örneğin; Novi Sad'da inşa edilen tüm yeni binalarda karbondioksiti emen beton kullanılabilir. Şehrin kuzeyinde tüm tarımsal atıklar karbonu emmek için kullanılabilir" ifadesini kullandı.
İş insanı Cohon, çevreye zarar veren maddelerin azaltılması konusundaki projelerin de Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklendiğini vurguladı.
Londra-Paris yolculuğunun Manş denizi kısmını feribotla geçen Cohon'a, gittiği ülkelerde sunum yapabilmesi adına teknik destek veren bir araç ve tır da eşlik ediyor.
Novi Sad Belediyesi Meclis üyesi Mira Radenovic de Cohon'un yolculuğunu anlamlı bularak, gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmaları gerektiğini söyledi.
Karbondioksit üretiminin azaltılmasının önemine işaret eden Radenovic, "Küresel çapta hep beraber çalışırsak yaşamımızı çevre üzerinde bir yük haline getirmeyiz ve doğayla birlikte yaşayabiliriz" dedi.
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