İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala en dikkat çekici başlıklar
12:47
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe bir geri dönüşe daha imza attı
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
CHP’nin milletvekili adayı Gamze Taşçıer: Partilerde kadın aday sayısı yeterli değil
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
85 dk
Z RAPORU
YSK'dan sandık kurulları kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230420/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1069985769.html
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın yapılacak program nedeniyle Gaziosmanpaşa’da bazı yolların saat 08.00'den itibaren kapatılacağını duyurdu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T22:56+0300
2023-04-20T22:56+0300
türkiye
istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069537509_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ddf857add737d59f684b17fc27e57258.jpg
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleştirilecek program nedeniyle yarın saat 08.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.Program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:Alternatif yollar ise "Madalyon Sokak, Hamam Caddesi, Çınarcık Sokak, İslambey Caddesi, Eski Edirne Asfaltı" olarak belirlendi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069537509_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_03f681694387b01f12f8f23b533bd51b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

22:56 20.04.2023
© İHA / ONUR HAMZAOĞLU-İstanbul - trafik
İstanbul - trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© İHA / ONUR HAMZAOĞLU-
Abone olTelegram
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın yapılacak program nedeniyle Gaziosmanpaşa’da bazı yolların saat 08.00'den itibaren kapatılacağını duyurdu.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleştirilecek program nedeniyle yarın saat 08.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
"Ordu Caddesi (Ordu Caddesi Hamam Caddesi Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası), Eyüp Caddesi (Eyüp Caddesi Madalyon Sokak Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası), Gaziosmanpaşa Meydan Merkez Caddesi, Salihpaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi (Halitpaşa Caddesi Kehribar Sokak Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası), Şehit Mustafa Yeşil Altgeçidi, Gaziosmanpaşa Meydana çıkan tüm cadde ve sokaklar."
Alternatif yollar ise "Madalyon Sokak, Hamam Caddesi, Çınarcık Sokak, İslambey Caddesi, Eski Edirne Asfaltı" olarak belirlendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала