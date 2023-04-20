https://sputniknews.com.tr/20230420/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1069985769.html

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın yapılacak program nedeniyle Gaziosmanpaşa’da bazı yolların saat 08.00'den itibaren kapatılacağını duyurdu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T22:56+0300

2023-04-20T22:56+0300

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türkiye

istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleştirilecek program nedeniyle yarın saat 08.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.Program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:Alternatif yollar ise "Madalyon Sokak, Hamam Caddesi, Çınarcık Sokak, İslambey Caddesi, Eski Edirne Asfaltı" olarak belirlendi.

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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü