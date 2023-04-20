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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın yapılacak program nedeniyle Gaziosmanpaşa’da bazı yolların saat 08.00'den itibaren kapatılacağını duyurdu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T22:56+0300
2023-04-20T22:56+0300
2023-04-20T22:56+0300
türkiye
istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleştirilecek program nedeniyle yarın saat 08.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.Program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:Alternatif yollar ise "Madalyon Sokak, Hamam Caddesi, Çınarcık Sokak, İslambey Caddesi, Eski Edirne Asfaltı" olarak belirlendi.
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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın yapılacak program nedeniyle Gaziosmanpaşa’da bazı yolların saat 08.00'den itibaren kapatılacağını duyurdu.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleştirilecek program nedeniyle yarın saat 08.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
"Ordu Caddesi (Ordu Caddesi Hamam Caddesi Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası), Eyüp Caddesi (Eyüp Caddesi Madalyon Sokak Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası), Gaziosmanpaşa Meydan Merkez Caddesi, Salihpaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi (Halitpaşa Caddesi Kehribar Sokak Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası), Şehit Mustafa Yeşil Altgeçidi, Gaziosmanpaşa Meydana çıkan tüm cadde ve sokaklar."
Alternatif yollar ise "Madalyon Sokak, Hamam Caddesi, Çınarcık Sokak, İslambey Caddesi, Eski Edirne Asfaltı" olarak belirlendi.