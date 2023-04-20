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İran, Hürmüz Boğazı'nda kara sularına giren ABD'ye ait nükleer denizaltının uyarıldığını açıkladı
İran, Hürmüz Boğazı'nda kara sularına giren ABD'ye ait nükleer denizaltının uyarıldığını açıkladı
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, Hürmüz Boğazı'nda ülkenin kara sularına giren ABD'ye ait bir nükleer denizaltının tespit edildiğini ve... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T15:58+0300
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dünya
iran
hürmüz boğazı
abd
nükleer denizaltı
uyarı
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İran devlet televizyonuna konuşan Tuğamiral İrani, "ABD'ye ait Florida adlı nükleer denizaltı, fark edilmemeyi amaçlayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. O bölgede devriye görevi yapan İran'ın Fatih denizaltısı onu tespit etti ve yüzeye çıkmaya zorladı" dedi.İranlı komutan, ABD'ye ait denizaltının İran kara sularına kadar girdiğini ve uyarılardan sonra rotasını değiştirdiğini aktardı.İrani, "Amerikalılar önemli bir deniz yolunda uluslararası hukuku neden ihlal ettiklerini açıklamalıdır. Bundan sonra tüm uluslararası yasalara uymaları gerektiğine dair uyarı, İran Donanmasının ABD'ye yaptığı son uyarıdır. Bu tehlikeli eylemin hesabını vermeleri için ABD denizaltısının eylemini uluslararası mercilere yansıtacağız" ifadelerini kullandı.İran, 2 Nisan'da da ülkenin güneyinde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir keşif uçağının tespit edildiğini ve uyarıldığını duyurmuştu.
iran
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iran, hürmüz boğazı, abd, nükleer denizaltı, uyarı

İran, Hürmüz Boğazı'nda kara sularına giren ABD'ye ait nükleer denizaltının uyarıldığını açıkladı

15:58 20.04.2023
© AFP 2023 / ALI MOHAMMADIİran askeri - Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat
İran askeri - Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / ALI MOHAMMADI
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İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, Hürmüz Boğazı'nda ülkenin kara sularına giren ABD'ye ait bir nükleer denizaltının tespit edildiğini ve uyarıldığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan Tuğamiral İrani, "ABD'ye ait Florida adlı nükleer denizaltı, fark edilmemeyi amaçlayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. O bölgede devriye görevi yapan İran'ın Fatih denizaltısı onu tespit etti ve yüzeye çıkmaya zorladı" dedi.
İranlı komutan, ABD'ye ait denizaltının İran kara sularına kadar girdiğini ve uyarılardan sonra rotasını değiştirdiğini aktardı.
İrani, "Amerikalılar önemli bir deniz yolunda uluslararası hukuku neden ihlal ettiklerini açıklamalıdır. Bundan sonra tüm uluslararası yasalara uymaları gerektiğine dair uyarı, İran Donanmasının ABD'ye yaptığı son uyarıdır. Bu tehlikeli eylemin hesabını vermeleri için ABD denizaltısının eylemini uluslararası mercilere yansıtacağız" ifadelerini kullandı.
İran, 2 Nisan'da da ülkenin güneyinde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir keşif uçağının tespit edildiğini ve uyarıldığını duyurmuştu.
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