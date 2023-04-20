https://sputniknews.com.tr/20230420/inceden-ogana-yanit-izlenme-oranina-bir-bakalim-oy-orani-da-3-asagi-5-yukari-belli-olur-1069978047.html

İnce’den Oğan’a yanıt: İzlenme oranına bir bakalım, oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur

İnce’den Oğan’a yanıt: İzlenme oranına bir bakalım, oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın Muharrem İnce’nin oylarının kendisine kaydığı yönündeki açıklamasına yanıt veren İnce, “Ben Babala TV’ye çıktım. Sayın Oğan... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T19:24+0300

2023-04-20T19:24+0300

2023-04-20T19:25+0300

muharrem ince

sinan oğan

2023 türkiye seçimleri

cumhurbaşkanı adayı

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi olan Yalova'yı ziyaret etti. İstanbul Caddesi’ndeki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren İnce, yaptığı konuşmada, "Slogan ne, ‘Ne sağdan, ne soldan Atatürk’ün yolundan. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Düzlüğe çıkaracağız bu memleketi. Uçurumun kenarından çekip alacağız. Ne Erdoğan’la olur, ne Erdoğan’ın eskileriyle olur. İkisi ile de olmaz. Üçüncü bir yol lazım bize üçüncü bir yol. Onun için yollardayız" dedi.Muharrem İnce sözlerine şöyle devam etti:Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, “Muharrem İnce’nin oyları bana kaydı” açıklamasını değerlendirdi. Öncelikle Sinan Oğan’a başarılar dileyen İnce, “İkincisi ben Babala TV’ye çıktım. Sayın Sinan Oğan da çıktı. Bir hafta sonunda yayınlanınca bakalım izlenme oranından oy oranını da çıkarırız diye düşünüyorum. Erken konuşmamak lazım. İzlenme oranına bir bakalım oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230419/sinan-ogan-ben-dahil-hangi-aday-kazanirsa-kazansin-esas-secimin-2-sene-sonra-olacagi-kanaatindeyim-1069930795.html

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muharrem ince, sinan oğan, cumhurbaşkanı adayı