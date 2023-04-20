https://sputniknews.com.tr/20230420/inceden-ogana-yanit-izlenme-oranina-bir-bakalim-oy-orani-da-3-asagi-5-yukari-belli-olur-1069978047.html
İnce’den Oğan’a yanıt: İzlenme oranına bir bakalım, oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur
İnce’den Oğan’a yanıt: İzlenme oranına bir bakalım, oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın Muharrem İnce’nin oylarının kendisine kaydığı yönündeki açıklamasına yanıt veren İnce, “Ben Babala TV’ye çıktım. Sayın Oğan... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T19:24+0300
2023-04-20T19:24+0300
2023-04-20T19:25+0300
muharrem ince
sinan oğan
2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanı adayı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi olan Yalova'yı ziyaret etti. İstanbul Caddesi’ndeki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren İnce, yaptığı konuşmada, "Slogan ne, ‘Ne sağdan, ne soldan Atatürk’ün yolundan. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Düzlüğe çıkaracağız bu memleketi. Uçurumun kenarından çekip alacağız. Ne Erdoğan’la olur, ne Erdoğan’ın eskileriyle olur. İkisi ile de olmaz. Üçüncü bir yol lazım bize üçüncü bir yol. Onun için yollardayız" dedi.Muharrem İnce sözlerine şöyle devam etti:Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, “Muharrem İnce’nin oyları bana kaydı” açıklamasını değerlendirdi. Öncelikle Sinan Oğan’a başarılar dileyen İnce, “İkincisi ben Babala TV’ye çıktım. Sayın Sinan Oğan da çıktı. Bir hafta sonunda yayınlanınca bakalım izlenme oranından oy oranını da çıkarırız diye düşünüyorum. Erken konuşmamak lazım. İzlenme oranına bir bakalım oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230419/sinan-ogan-ben-dahil-hangi-aday-kazanirsa-kazansin-esas-secimin-2-sene-sonra-olacagi-kanaatindeyim-1069930795.html
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muharrem ince, sinan oğan, cumhurbaşkanı adayı
muharrem ince, sinan oğan, cumhurbaşkanı adayı
İnce’den Oğan’a yanıt: İzlenme oranına bir bakalım, oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur
19:24 20.04.2023 (güncellendi: 19:25 20.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın Muharrem İnce’nin oylarının kendisine kaydığı yönündeki açıklamasına yanıt veren İnce, “Ben Babala TV’ye çıktım. Sayın Oğan da çıktı. Bir hafta sonunda yayınlanınca bakalım izlenme oranından oy oranını da çıkarırız diye düşünüyorum. İzlenme oranına bir bakalım oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi olan Yalova'yı ziyaret etti. İstanbul Caddesi’ndeki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren İnce, yaptığı konuşmada, "Slogan ne, ‘Ne sağdan, ne soldan Atatürk’ün yolundan. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Düzlüğe çıkaracağız bu memleketi. Uçurumun kenarından çekip alacağız. Ne Erdoğan’la olur, ne Erdoğan’ın eskileriyle olur. İkisi ile de olmaz. Üçüncü bir yol lazım bize üçüncü bir yol. Onun için yollardayız" dedi.
Muharrem İnce sözlerine şöyle devam etti:
"Dün İzmir’deydim, bugün Yalova’dayım. Devam edeceğiz. Merak etmeyin daha 25 gün var. Bu işi bitireceğiz. Hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bir yanda tek aday, öbür yanda tek aday. Ya biz tek adamdan bıktık. Niye tek aday? Sandık orada yarışalım. ‘Sonuç kötü olursa faturayı sana keseriz.’ Yapma ya. Demek ki siz sonucun kötü olmasıyla uğraşıyorsunuz. Demek ki sizin derdiniz, 17 parti bir araya gelmişsiniz. 11 büyük şehir var. Trilyonlarca lira hazine yardımı var. Gazeteleriniz, televizyonlarınız var. Bu garibanın bir tane 2006 model otobüsü, bir de telefonu var. Bir otobüsle, bir telefonla, bu iktidarı da bu muhalefeti de birlikte göndereceğiz. Alayını paketleyeceğiz, alayını."
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, “Muharrem İnce’nin oyları bana kaydı” açıklamasını değerlendirdi. Öncelikle Sinan Oğan’a başarılar dileyen İnce, “İkincisi ben Babala TV’ye çıktım. Sayın Sinan Oğan da çıktı. Bir hafta sonunda yayınlanınca bakalım izlenme oranından oy oranını da çıkarırız diye düşünüyorum. Erken konuşmamak lazım. İzlenme oranına bir bakalım oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur" dedi.